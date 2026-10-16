Live TV

Exclusiv „Trebuie să se întrebe unii când au fost băuți”. Bolojan: Programul Guvernului Luca Niculescu are aspecte criticate în trecut de PSD

Data actualizării: Data publicării:
s grindeanu si i bolojan blurat
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan la dezbaterea și votul moțiunii de cenzură, 5 mai 2026. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Trebuie să se întrebe unii când au fost băuți” 

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat, vineri seară, la Digi24, că în programul de guvernare propus de premierul desemnat Luca Niculescu există aspecte care au fost criticate în trecut de PSD dar care acum au fost reluate în guvernul propus din care fac parte. Legat de adoptarea legii salarizării, prevedere în programul de guvernare, premierul interimar afirmă: „Trebuie să se întrebe unii când au fost băuți”. „Când nu au votat legea în august și am pierdut 770 de milioane de euro? Sau când propun acuma în programul de guvernare să votăm legea salarizării, dar după ce am pierdut banii?”.

„Nu am apucat să citesc programul de guvernare, pentru că am venit aseară târziu de la Bruxelles. Iar astăzi am intrat în ședințe de guvern și așa mai departe. Dar din ceea ce a apărut în spațiul public și din ceea ce mi-au comunicat colegii, sunt anumite aspecte care țin de respectarea angajamentelor pe care le-a luat România, ținte de deficit de anul viitor, de sub 5,2% ca angajament. Ăsta este un lucru care este în graficul angajamentelor României. 

Sunt aspecte care au fost criticate de PSD, legate de reducerea unor impozite care țin de companii, care văd că sunt menținute. Au fost reluate lucruri care au fost criticate, de exemplu, legat de pachetele minoritare la companii, pentru că e nevoie de capital care să susțină și companiile românești. 

Problemele unui buget sunt că el este o declarație de intenții. Această declarație de intenție poate fi tratată la modul serios de către cei care vin în guvernare și caută s-o pună în îndeplinire. Sau poate fi doar bifată ca un document care să nu sune foarte rău, dar care nu mai este după aceea respectat. Nu neapărat programul de guvernare este cea mai mare problemă, ci ceea ce face Guvernul după ceea ce este instalat, ceea ce face fiecare ministru, dacă într-adevăr vin cu principiile bunei guvernări, dacă elimină risipa, dacă corectează nedreptățile, dacă pun economia pe baze mai sănătoase, astea sunt aspectele importante”, a declarat Ilie Bolojan. 

„Trebuie să se întrebe unii când au fost băuți” 

Despre promisiunea Guvernului Luca Niculescu de a adopta legea salarizării, premierul demisionar susține „trebuie să se întrebe unii când au fost băuți”. „Când nu au votat legea în august și am pierdut 770 de milioane de euro? Sau când propun acuma în programul de guvernare să votăm legea salarizării, dar după ce am pierdut banii?”. 

„Am spus acum câteva luni de zile că indiferent ce Guvern va fi, nu va putea să nu indexeze componenta de pensii sau de salarii, pentru că am avut o plafonare a acestora timp de doi ani de zile și în tot acest timp am avut o inflație, care a scăzut puterea de cumpărare. Indiferent ce Guvern va fi, nu poate să evite o astfel de situație. Cel mai bun moment pe care l-am fi avut să rezolvăm această problemă, cel puțin pe componenta de salarizare, a fost în vară, în luna august, când aveam jalonul din PNRR.  

Trebuie să se întrebe unii când au fost băuți. Când nu au votat legea salarizării în august și, nevotând, am pierdut 770 de milioane de euro? Sau când propun acuma în programul de guvernare să votăm legea salarizării, care este necesară, dar după ce am pierdut cei 770 de milioane de euro? O sumă importantă pentru România. 

Deci, ideea de a vota legea salarizării este una corectă, dar trebuia să o facem la timp, când nu pierdeam banii. Acum este prea târziu, dar poate e bine mai târziu decât niciodată, pentru că asta înseamnă alte aspecte care țin de inechități, care țin de crearea posibilității unor procese pe care le avem și vedem ce costuri suplimentare trebuie să achite România pentru sentințele din anumite zone profesionale. 

Vă rog să vă gândiți ce gândesc oamenii din România când la legea salarizării am avut pentru 1,2 milioane de bugetari o anvelopă de creștere între 8 și 12 miliarde de lei și la o singură categorie profesională avem o sumă asemănătoare care trebuie dată pe lângă sistemul de salarizare care este destul de stimulativ. 

Vă puteți imagina că este o o piatră de moară pusă pe bugetele noastre și cel puțin este un lucru care n-are cum să fie acceptat și cel puțin nu este o situație pe care ar trebui s-o mai prelungim. Gândiți-vă că nicăieri în Europa nu se întâmplă acest lucru, nicăieri nu ai peste 20.000 de procese pe motive de salarizare care sunt câștigate și ajungem în astfel de situații”, afirmă președintele PNL. 

Acesta mai spune că o prevedere precum comasarea voluntară a localităților, inclusă în programul de guvernare al Cabinetului Niculescu, funcționează într-o măsură destul de mică. 

„Tot ce este gândit ca o formulă de voluntariat funcționează într-o măsură destul de mică, pentru că am fost patru mandate în administrația locală și știu ce vorbesc. România are nevoie de reforme în administrație, dar trebuia să o facem pe cea pe care am propus-o mult mai repede. Foarte greu am făcut-o, dacă vă aduceți aminte, după trei-patru luni de zile de întârzieri, să reducem cu 10%, deși aveam în programul de guvernare cu 20% aparatul public ca număr de angajați. Și orice s-ar spune, în foarte multe instituții avem un număr de personal suplimentar, care, în afară de faptul că generează niște cheltuieli nejustificate, creează o frustrare în rândul oamenilor din sectorul public care își fac datoria, cea mai mare parte dintre ei. 

Deci, din toate punctele de vedere nu este corect acest lucru. Și atunci, astfel de formule doar de aspecte de tip voluntar, nu sunt în regulă. Cât am fost premier, am avut o înțelegere. Și când ești cu o coaliție de patru partide, n-ai o marjă mare de mișcare, pentru că trebuie să ai acordul tuturor. Și atunci când s-a format Coaliția, anul trecut, am căzut de acord că dacă un partid nu e de acord cu o anumită măsură, n-o mai introducem în programul de guvernare. Și din păcate n-au fost de acord, nu am găsit această formulă de unitate pentru reforma administrației”, a mai precizat Bolojan 

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Roma - comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo
1
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești...
INSTANT_LUCA_NICULESCU_USR_004INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Cum arată lista finală a miniștrilor propuși în Guvernul lui Luca Niculescu
luca niculescu inquam george calin
3
Luca Niculescu a depus lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament: „Este o...
N24 BUZOIANU CONSTRUCTII LITORAL-SINCR 270525_00410
4
„Ba știa clar doamna Mateescu”. Diana Buzoianu spune că directoarea ANM a fost avertizată...
SIEGFRIED_MURESAN_011_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Siegfried Mureșan, despre Grindeanu: „Acum înțelegem exact de ce a fugit de orice...
Ianis Hagi a încasat 12.000.000€: cum a dat lovitura fiul ”Regelui”
Digi Sport
Ianis Hagi a încasat 12.000.000€: cum a dat lovitura fiul ”Regelui”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - ADERARE ROMANIA - OCDE - 18 FEB 2
Mihai Ghigiu îl acuză pe Bolojan că îi jignește pe miniștrii PSD: „Ce a făcut doamna Oana Gheorghiu în afară de un site și un PPT?”
SIEGFRIED_MURESAN_011_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Siegfried Mureșan, atac la propunerea PSD pentru MAI: „Un premier serios nu ar accepta niciodată un fost condamnat penal”
Alfred Simonis.
PSD se oferă să susțină candidatul PNL la Primăria Timișoara. Condiția pusă de Alfred Simonis
dominic fritz si ilie bolojan profimedia-1013635685
PNL și USR trebuie că colaboreze strâns, afirmă Bolojan. Ce spune despre o alianță între cele două partide pentru alegerile din 2028
bolojan partide
Premierul interimar, avertisment despre soarta Guvernului Niculescu: „Cel mai periculos adversar este tot PSD”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
În ce condiții ar putea PNL să voteze Guvernul Niculescu. Ilie...
calin georgescu inquam george calin
Cum a motivat judecătorul de la Tribunalul București decizia de a-l...
nicusor dan presidency ro
Apărarea României la Marea Neagră, în discuțiile cu aliații. Nicușor...
diana stoica usr
„De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvern”. Diana Stoica (USR)...
Ultimele știri
Serviciile secrete spaniole: Marocul știa dinainte despre intrarea masivă a migranților în Ceuta. Ce arată raportul
Este Rusia sursa atacurilor recente asupra unor nave din Marea Neagră? Nicușor Dan: Intuiția ne spune că este beneficiarul situației
Putin a acceptat să coopereze în urma apelului Papei Leon pentru ajutorul destinat oraşului ucrainean Oleşkî
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A divorțat de soț ei, iar el i-a trimis o listă cu 18 sacrificii făcute în căsnicie. Primul punct i-a...
Cancan
De ce a atacat tânăra din Constanța mai mulți oameni, de fapt. Agresoarea a fost plasată în AREST preventiv
Fanatik.ro
Transfer de 5 milioane de euro pentru U Craiova după 1-1 cu Getafe? „Poate să ia bani buni pe el!”
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
Banner-ul pentru istorie al Peluzei Nord și de ce e Craioveanu unul dintre cei mai iubiți fii ai Olteniei
Adevărul
Jumătate dintre pensionarii români au sub 2.500 de lei pe lună. De ce continuă să muncească
Digieconomic
Ce se întâmplă cu creditul unei persoane după deces și cine preia datoria. Explicațiile unui avocat
Digi FM
Cum arată și ce face azi Leonard Miron, fostă vedetă TVR. Cancer, minus 60 kg și o viață cu totul nouă în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Trăiește ”decent” în București cu 4.000€ lunar: ”Am viața asta de la 19 ani”. Ce face cu banii
Pro FM
Fiica Madonnei a împlinit 30 de ani. Emoționată, artista i-a dedicat cele mai dulci cuvinte: „La mulți ani...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
James McAvoy, la un pas de moarte după o procedură medicală. Era singur acasă când plămânii i-au cedat: "A...
Adevarul
Ursul care a dat fiori localnicilor, lângă Castelul Corvinilor. A coborât în Hunedoara, pe urmele lupului din...
Newsweek
Pensiile magistraților au costat într-un singur an 2.075.652.178 lei. Banii, împărțiți de 5.875 pensionari
Digi FM
Una dintre cele mai urmărite influencerițe din România refuză să fie împreună cu un bărbat care câștigă 4.000...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Superalimentul toamnei pe care îl găsești gratis în natură. Este bogat în vitamina C și antioxidanți. Cum...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Martin Freeman s-a căsătorit. Cine este partenera cu 23 de ani mai tânără care i-a devenit soție
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro