Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat, vineri seară, la Digi24, că în programul de guvernare propus de premierul desemnat Luca Niculescu există aspecte care au fost criticate în trecut de PSD dar care acum au fost reluate în guvernul propus din care fac parte. Legat de adoptarea legii salarizării, prevedere în programul de guvernare, premierul interimar afirmă: „Trebuie să se întrebe unii când au fost băuți”. „Când nu au votat legea în august și am pierdut 770 de milioane de euro? Sau când propun acuma în programul de guvernare să votăm legea salarizării, dar după ce am pierdut banii?”.

„Nu am apucat să citesc programul de guvernare, pentru că am venit aseară târziu de la Bruxelles. Iar astăzi am intrat în ședințe de guvern și așa mai departe. Dar din ceea ce a apărut în spațiul public și din ceea ce mi-au comunicat colegii, sunt anumite aspecte care țin de respectarea angajamentelor pe care le-a luat România, ținte de deficit de anul viitor, de sub 5,2% ca angajament. Ăsta este un lucru care este în graficul angajamentelor României.

Sunt aspecte care au fost criticate de PSD, legate de reducerea unor impozite care țin de companii, care văd că sunt menținute. Au fost reluate lucruri care au fost criticate, de exemplu, legat de pachetele minoritare la companii, pentru că e nevoie de capital care să susțină și companiile românești.

Problemele unui buget sunt că el este o declarație de intenții. Această declarație de intenție poate fi tratată la modul serios de către cei care vin în guvernare și caută s-o pună în îndeplinire. Sau poate fi doar bifată ca un document care să nu sune foarte rău, dar care nu mai este după aceea respectat. Nu neapărat programul de guvernare este cea mai mare problemă, ci ceea ce face Guvernul după ceea ce este instalat, ceea ce face fiecare ministru, dacă într-adevăr vin cu principiile bunei guvernări, dacă elimină risipa, dacă corectează nedreptățile, dacă pun economia pe baze mai sănătoase, astea sunt aspectele importante”, a declarat Ilie Bolojan.

„Trebuie să se întrebe unii când au fost băuți”

Despre promisiunea Guvernului Luca Niculescu de a adopta legea salarizării, premierul demisionar susține „trebuie să se întrebe unii când au fost băuți”. „Când nu au votat legea în august și am pierdut 770 de milioane de euro? Sau când propun acuma în programul de guvernare să votăm legea salarizării, dar după ce am pierdut banii?”.

„Am spus acum câteva luni de zile că indiferent ce Guvern va fi, nu va putea să nu indexeze componenta de pensii sau de salarii, pentru că am avut o plafonare a acestora timp de doi ani de zile și în tot acest timp am avut o inflație, care a scăzut puterea de cumpărare. Indiferent ce Guvern va fi, nu poate să evite o astfel de situație. Cel mai bun moment pe care l-am fi avut să rezolvăm această problemă, cel puțin pe componenta de salarizare, a fost în vară, în luna august, când aveam jalonul din PNRR.

Trebuie să se întrebe unii când au fost băuți. Când nu au votat legea salarizării în august și, nevotând, am pierdut 770 de milioane de euro? Sau când propun acuma în programul de guvernare să votăm legea salarizării, care este necesară, dar după ce am pierdut cei 770 de milioane de euro? O sumă importantă pentru România.

Deci, ideea de a vota legea salarizării este una corectă, dar trebuia să o facem la timp, când nu pierdeam banii. Acum este prea târziu, dar poate e bine mai târziu decât niciodată, pentru că asta înseamnă alte aspecte care țin de inechități, care țin de crearea posibilității unor procese pe care le avem și vedem ce costuri suplimentare trebuie să achite România pentru sentințele din anumite zone profesionale.

Vă rog să vă gândiți ce gândesc oamenii din România când la legea salarizării am avut pentru 1,2 milioane de bugetari o anvelopă de creștere între 8 și 12 miliarde de lei și la o singură categorie profesională avem o sumă asemănătoare care trebuie dată pe lângă sistemul de salarizare care este destul de stimulativ.

Vă puteți imagina că este o o piatră de moară pusă pe bugetele noastre și cel puțin este un lucru care n-are cum să fie acceptat și cel puțin nu este o situație pe care ar trebui s-o mai prelungim. Gândiți-vă că nicăieri în Europa nu se întâmplă acest lucru, nicăieri nu ai peste 20.000 de procese pe motive de salarizare care sunt câștigate și ajungem în astfel de situații”, afirmă președintele PNL.

Acesta mai spune că o prevedere precum comasarea voluntară a localităților, inclusă în programul de guvernare al Cabinetului Niculescu, funcționează într-o măsură destul de mică.

„Tot ce este gândit ca o formulă de voluntariat funcționează într-o măsură destul de mică, pentru că am fost patru mandate în administrația locală și știu ce vorbesc. România are nevoie de reforme în administrație, dar trebuia să o facem pe cea pe care am propus-o mult mai repede. Foarte greu am făcut-o, dacă vă aduceți aminte, după trei-patru luni de zile de întârzieri, să reducem cu 10%, deși aveam în programul de guvernare cu 20% aparatul public ca număr de angajați. Și orice s-ar spune, în foarte multe instituții avem un număr de personal suplimentar, care, în afară de faptul că generează niște cheltuieli nejustificate, creează o frustrare în rândul oamenilor din sectorul public care își fac datoria, cea mai mare parte dintre ei.

Deci, din toate punctele de vedere nu este corect acest lucru. Și atunci, astfel de formule doar de aspecte de tip voluntar, nu sunt în regulă. Cât am fost premier, am avut o înțelegere. Și când ești cu o coaliție de patru partide, n-ai o marjă mare de mișcare, pentru că trebuie să ai acordul tuturor. Și atunci când s-a format Coaliția, anul trecut, am căzut de acord că dacă un partid nu e de acord cu o anumită măsură, n-o mai introducem în programul de guvernare. Și din păcate n-au fost de acord, nu am găsit această formulă de unitate pentru reforma administrației”, a mai precizat Bolojan

Editor : Alexandru Costea