Trece sau nu Guvernul Veștea? Evaluarea lui Ludovic Orban și mesajul pentru Nicușor Dan: Serial horror în care ați fost actor principal

Ludovic Orban, fost consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, scrie miercuri pe Facebook că, în evaluarea sa, Guvernul Veștea nu are șanse să treacă de votul Parlamentului. Fostul premier prezintă și o serie de calcule matematice, plecând de la numărul de parlamentari din fiecare partid, și are un mesaj pentru președintele Dan căruia îi cere să încheie „acest nou episod de serial horror în care ați fost actorul principal, pe un scenariu pe care vreau să cred că nu l-ați scris dumneavoastră.” Orban îi solicită șefului statului să declanșeze noi consultări cu partidele.

„Guvernul PSD condus de Veștea nu are nicio șansă să obțină cele 233 de voturi necesare pentru învestitură. Vă explic simplu. PNL, USR, UDMR, AUR și SOS au decis în forurile statutare că nu votează pentru învestirea guvernului. Numărul total de parlamentari al acestor partide este 75 ( PNL ) + 59 ( USR ) + 31 ( UDMR ) + 90 ( AUR ) + 16 ( SOS ) = 271. În afara parlamentarilor acestor partide există cel puțin 5 parlamentari care nu votează investirea guvernului. Deci avem 276 de parlamentari contra învestirii”, scrie Orban pe pagina sa de Facebook.

Fostul premier și președinte al PNL admite „că există posibilitatea de a apărea defecțiuni”, pe care le-a „analizat forte atent”.

„Pentru a reuși învestirea este nevoie ca 44 de parlamentari să dezerteze, ceea ce este imposibil după evaluarea mea. USR și UDMR nu pierd niciun vot. Există posibilitatea ca un număr de parlamentari PNL să încalce decizia PNL și să voteze chiar dacă știu că vor fi excluși și își vor încheia cariera politică. Evaluarea mea este la maxim 16 parlamentari PNL. Părerea mea este că riscul ca AUR să aibă defecțiuni este infim. Maxim 3,4 voturi. Iar de la SOS nu știu de nimeni care este dispus să defecteze”, mai spune Orban.

În final, Orban i se adresează direct președintelui Nicușor Dan, despre care spune că nu poate să creadă că „un doctor în matematică poate să rămână corigent la aritmetică...parlamentară”.

„Ca atare, domnule președinte, încheiați imediat și acest nou episod de serial horror în care ați fost actorul principal, pe un scenariu pe care vreau să cred că nu l-ați scris dumneavoastră. Cereți-i lui Veștea să își depună mandatul și declanșați o nouă rundă de consultari cu partidele parlamentare pentru a identifica soluțiile posibile pentru depășirea acestei crize politice declanșate de PSD”, conchide Ludovic Orban.

Editor : B.E.