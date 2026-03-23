Trei deputaţi ai partidului SOS, indemnizaţie redusă cu 50 % pe trei luni pentru scandalul din plen

parlamentari care fac scandal in plen
Trei deputaţi ai partidului SOS România vor fi sancţionaţi cu diminuarea indemnizaţiei cu 50% pe o perioadă de trei luni, pentru atitudinea pe care au avut-o în plenul reunit al Parlamentului din 11 martie, când s-a aprobat scrisoarea preşedintelui Nicuşor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente şi forţe militare americane.

Preşedintele de şedinţă, Natalia Intotero, a anunţat, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, că, având în vedere raportul comisiei juridice, biroul permanent a decis sancţionarea deputaţilor S.O.S. România Nini Alexandru Pascalini, Andreea Petronela Cîmpianu şi Elena Laura Toader cu diminuarea indemnizaţiei cu 50% pentru o perioadă de trei luni pentru nerespectarea regulamentelor parlamentare.

Cei trei deputaţi au la dispoziţie pentru a depune contestaţii 15 zile de la data comunicării hotărârilor de sancţionare, informează Agerpres.

Parlamentarii S.O.S. România au vociferat, au huiduit, au fluierat şi au suflat în vuvuzele la şedinţa din 11 martie. Ca urmare, preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a supus la vot sistarea dezbaterilor, care a fost aprobată de plen. 

Top Citite
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
1
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al morții” la Marea Neagră
Submarin iranian
2
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
explozie turcia
3
Explozie într-un district al Istanbulului: două clădiri s-au prăbușit, trei oameni au...
SAR operation at Kharkiv apartment block hit by Russian missile, Ukraine - 07 Mar 2026
4
Noua rachetă rusească „Izdeliie-30” face ca atacurile să fie mai greu de anticipat: a...
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
5
„Rezultatul propriului nostru comportament”. Jurnal în vreme de război din cercul...
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
Digi Sport
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
simion aur inquam george calin
AUR a atacat la CCR bugetul de stat pentru 2026. Care sunt motivele invocate de partidul lui George Simion
cristian gentea
Scandal în PSD Argeș. Primarul social-democrat din Pitești critică parlamentarii partidului: „Doar se laudă că aduc bani. Mi-e silă!”
Ce spune Sorin Grindeanu despre ieșirea PSD de la guvernare, după ce a fost adoptat bugetul pentru 2026
Ilie Bolojan.
Bolojan, după adoptarea bugetului pe 2026: „Nimeni nu va putea arunca la coş efortul românilor din ultimele luni”
BUCURESTI - PARLAMENT - PLEN REUNIT - 1 OCT 2024
Bugetul de stat pentru anul 2026 a fost adoptat de Parlament. Coaliția a fost cu un pas mai aproape de rupere din cauza amendamentelor
Recomandările redacţiei
Scumpire caburanti
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților...
BUCURESTI - CONSILIUL CONCURENTEI - CONFERINTA
Cosmin Marinescu, BNR: „Inflația va scădea abia în a doua parte a...
dacian ciolos la parlament
Nicuşor Dan a anunțat că îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie...
Peter Szijjarto și Viktor Orban.
„Un atac grav”. Reacția lui Viktor Orban, după ce Peter Szijjarto a...
