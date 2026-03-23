Trei deputaţi ai partidului SOS, indemnizaţie redusă cu 50 % pe trei luni pentru scandalul din plen

Trei deputaţi ai partidului SOS România vor fi sancţionaţi cu diminuarea indemnizaţiei cu 50% pe o perioadă de trei luni, pentru atitudinea pe care au avut-o în plenul reunit al Parlamentului din 11 martie, când s-a aprobat scrisoarea preşedintelui Nicuşor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente şi forţe militare americane.

Preşedintele de şedinţă, Natalia Intotero, a anunţat, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, că, având în vedere raportul comisiei juridice, biroul permanent a decis sancţionarea deputaţilor S.O.S. România Nini Alexandru Pascalini, Andreea Petronela Cîmpianu şi Elena Laura Toader cu diminuarea indemnizaţiei cu 50% pentru o perioadă de trei luni pentru nerespectarea regulamentelor parlamentare.

Cei trei deputaţi au la dispoziţie pentru a depune contestaţii 15 zile de la data comunicării hotărârilor de sancţionare, informează Agerpres.

Parlamentarii S.O.S. România au vociferat, au huiduit, au fluierat şi au suflat în vuvuzele la şedinţa din 11 martie. Ca urmare, preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a supus la vot sistarea dezbaterilor, care a fost aprobată de plen.

Editor : Liviu Cojan