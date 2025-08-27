În urmă cu trei luni, pe 26 mai, Nicușor Dan își prelua mandatul de președinte al țării. Deși prioritatea pe care a avut-o în primele zile a fost formarea unui nou Guvern, ulterior a avut o atitudine reținută în ceea ce privește implicarea în politica internă, ceea ce i-a adus critici chiar din interiorul Coaliției de guvernare. S-a concentrat să arate o latură mai „umană” a președinției, spun analiștii consultați de Digi24.ro, iar pe plan extern a promovat o politică mai degrabă „conservatoare”.

Nicușor Dan și-a concentrat primele zile ale mandatului pe formarea noului guvern. Astfel, la două zile de la învestire, pe 28 mai, președintele a convocat consultări cu formațiunile politice care au reprezentanți în Parlament pentru a discuta despre situația economică a țării, dar și pentru găsirea unei formule de guvernare.

Abia o lună mai târziu, pe 23 iunie, Guvernul Bolojan depunea jurământul. Și asta pentru că președintele nu s-a grăbit cu numirea unui premier, iar pe parcursul săptămânilor au urmat mai multe consultări cu partidele, la Cotroceni.

Între timp, șeful statului a început să fie criticat chiar din interiorul coaliției de guvernare pentru că nu ar susține public reformele Executivului.

„Mie mi s-ar părea corect ca președintele să susțină aceste reforme. (…) Nu-l vedem momentan în poză, dar nu este târziu să apară la un moment dat în această fotografie și să susțină guvernul pe care l-a investit”, a declarat Ciprian Ciucu la Digi24.

Prezent în politica internă sau nu?

Analistul politic Andrei Țăranu este de părere că, deși Nicușor Dan a avut un rol esențial în formarea actualului guvern, s-a retras între timp din problemele interne.

„După ce a asamblat această majoritate, nu s-a mai ocupat de ea. Adică l-a lăsat pe premier singur atunci când s-a discutat pachetul de măsuri fiscale și a intrat într-un fel de tăcere”, susține analistul.

Totodată, consideră că Nicușor Dan a alimentat supărarea PSD din interiorul coaliției prin neparticiparea la funeraliile lui Ion Iliescu: „Nu era vorba despre om, era vorba despre funcție. (…) Așa, a dat semnalul că e mai degrabă partizan și că sprijină linia USR”.

De partea cealaltă, politologul George Jiglău susține că șeful statului pare să fi făcut un pas în spate pentru a nu submina autoritatea lui Ilie Bolojan în calitate de premier.

„A intrat în mandat asumându-și, cot la cot cu Ilie Bolojan, măsurile fiscale. (…) Dar Ilie Bolojan nu cred că e tipul de persoană care să accepte să împartă responsabilitatea, fie bună, fie rea. Mai degrabă se poate să fie la mijloc încercarea de a nu submina autoritatea premierului”, spune analistul.

„Ne-am obișnuit cu Iliescu sau Băsescu. Chestia asta nu prea se mai poate”

Andrei Țăranu susține că Nicușor Dan rămâne în continuare modelul președintelui absent, deși societatea avea alte așteptări, pentru că limitele constituționale nu îi permit mai mult:

„Structurile constituționale din România au tot restrâns din puterile președinților. Noi tot avem dorința asta de a-i cere mai mult decât poate să facă, pentru că ne-am obișnuit cu președintele Iliescu sau Băsescu. Chestia asta nu prea se mai poate”.

Vizitele externe ale președintelui

La scurt timp după preluarea mandatului, Nicușor Dan a participat la Summitul formatului B9, la Vilnius, unde s-a discutat despre prezența NATO pe flancul estic și sprijinirea Ucrainei – fiind prima deplasare externă în calitate de președinte.

A urmat participarea la Summitul NATO de la Haga (24–25 iunie), unde șeful statului a vorbit despre menținerea militarilor americani în România și alocarea și a dat mâna cu Donald Trump.

Sursa: Presidency.ro

Președintele a fost prezent și la reuniunea Consiliului European de la finalul lunii iunie, dar a efectuat mai multe vizite și în Republica Moldova. Ultima dată, Nicușor Dan s-a fotografiat alături de Maia Sandu la un festival.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Șeful statului a avut și o vizită în Austria. La întâlnirile cu președintele austriac, Nicușor Dan și-a adus și familia.

Sursa: Presidency.ro

De asemenea, a participat, în format online, la discuțiile liderilor europeni (Coalition of the Willing), după întâlnirea pe care președintele american Donald Trump a avut-o în Alaska cu Vladimir Putin, dar și după întrevederea liderului de la Casa Albă cu Volodimir Zelenski.

„În politica externă, președintele e conservator”

Andrei Țăranu este de părere că președintele României nu a adus, momentan, nicio schimbare în privința relațiilor internaționale, deși contextul tensionat dintre SUA și UE o impune.

„Președintele, din punctul ăsta de vedere, este foarte conservator, nu aduce nimic nou în relația transatlantică, de securitate și nici la nivelul Uniunii Europene. (…) Ori, fără îndoială, în situația în care ne aflăm, ar fi trebuit să existe și o perspectivă diferită asupra politicii externe, o formulă reformatoare.

Ne uităm și la Franța sau chiar Italia, care inițial erau mai degrabă eurosceptice, dar care au întors spatele Statelor Unite și se îndreaptă spre Uniunea Europeană”, a explicat politologul.

Chiar și așa, analistul George Jiglău consideră că Nicușor Dan a fost prezent acolo unde a fost nevoie:

„Pe fișa postului, Nicușor Dan a fost destul de activ legat de marile teme care ne preocupă pe noi acum – legat de războiul din Ucraina, relația cu UE și NATO. Cred că mesajele pe care le-a dat au fost cele corecte. E adevărat că în ultimele zile a apărut informația că nu a fost la Washington împreună cu ceilalți lideri europeni. Însă a fost la întâlnirea dintre liderii europeni de a doua zi”.

Imaginea unui președinte „mai uman”

În comparație cu fostul președinte Klaus Iohannis, Nicușor Dan încearcă să arate o latură mai personală și mai apropiată de public – inclusiv prin apariții cu familia la evenimente oficiale.

„Președintele Iohannis a fost mult prea discret, în timp ce președintele Nicușor încearcă să scoată la suprafață niște laturi mai degrabă umane, pe care probabil echipa lui de comunicare încearcă să le ridice la nivel de imagine publică. Ați văzut, și-a luat familia inclusiv la vizita la nivel înalt cu președintele Austriei”, subliniază Andrei Țăranu.

Cu toate acestea, spune analistul, relația cu zona conservator-religioasă și apropierea de grupuri considerate de unii ca fiind de extremă dreapta stârnesc neliniște în rândul electoratului progresist care l-a susținut la urne.

„Oricum, noi am văzut că avem o societate foarte tensionată și foarte divizată. Nu cred că Nicușor Dan a făcut o alegere foarte bună alegând partea celorlalți, a celor care sigur nu l-au votat și care nu vor fi neapărat atrași de acest tip de comportament”, avertizează analistul.

Editor : A.G.