Video Trei motive pentru care PSD cere înlocuirea lui Bolojan. Grindeanu: „Nu e bine să continui pe un anumit drum dacă e prost”

INSTANT_COALITIE_BUGET_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sorin Grindeanu, după ședința Coaliției de guvernare, la Palatul Parlamentului, în Bucuresti, 19 martie 2026.  Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
PSD decide după Paște dacă iese de la guvernare

Sorin Grindeanu a prezentat o listă de motive pentru care social-democrații au cerut în ultima perioadă înlocuirea lui Ilie Bolojan de la vârful Guvernului. Liderul PSD în impută premierului adoptarea cu întârziere a pachetului de relansare economică, a măsurilor pentru combaterea crizei carburanților, cât și felul în care este implementat programul SAFE pentru înzestrarea armatei.

Sorin Grindeanu a fost întrebat luni, după ședința conducerii PSD în care s-a stabilit data referendumului intern privind ieșirea sau nu de la guvernare, care sunt motivele pentru care social-democrații au cerut înlocuirea lui Ilie Bolojan. 

„1. În septembrie, PSD a prezentat planul de relansare economică. Au trecut șase luni în care am avut o perioadă de cinci luni consecutive de scădere economică în România până să fie adoptat acest plan – doar pentru că venea de la PSD.

2. Avem o opacitate pe care nu o înțeleg legată de SAFE. Vorbim despre un program european de împrumut, iar banii trebuie returnați de poporul român, însă nu știm foarte multe despre acest program. Știm doar că 4 miliarde din 16 merg către mobilitate militară și construcția de autostrăzi, dar mai mult nu. Nu știm câți bani merg în industria națională, ce creștere economică generează, câte locuri de muncă noi apar sau ce investiții sunt prevăzute. Această opacitate nu este normală.

3. De două-trei săptămâni, zilnic, ministrul Energiei și ministrul Agriculturii vorbesc despre faptul că Guvernul trebuie să decidă urgent o soluție pentru criza energiei. Sper ca mâine să avem o primă decizie în Guvern”, a spus Grindeanu, la sediul central al partidului. 

Liderul PSD a evitat să răspundă la întrebarea referitoare la continuarea Coaliției cu sau fără USR și Ilie Bolojan premier sau mai degrabă cu un premier PSD și a precizat că nu poți continua pe un drum dacă se dovedește a fi prost. 

„Eu nu cred că este bine să continui pe un anumit drum dacă se dovedește că drumul e prost. Încerci să îl schimbi. Ar fi, de fapt, o decizie politică proastă să nu faci acest lucru. Membrii partidului nostru vor decide, cunoscând toate aceste aspecte”, a mai spus Grindeanu. 

PSD decide după Paște dacă iese de la guvernare

Conducerea PSD a decis, în urma unei ședințe care a avut loc luni dimineață, că referendumul intern privind ieșirea sau nu de la guvernare va avea loc pe 20 aprilie. Până atunci, liderii partidului vor avea discuții cu membrii din teritoriu, iar Sorin Grindeanu va merge la Bruxelles pentru a le prezenta și socialiștilor europeni strategia politică a PSD.

Social-democrații anunțaseră încă din decembrie anul trecut că vor începe o consultare internă, pe fondul nemulțumirilor legate de Coaliția de guvernare. 

