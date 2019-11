Trei secretari de stat importanți în Guvernul Dăncilă demisionează

Daniela Pescaru și Gabriela Ciot au demisionat din funcția de secretar de stat de la Ministerul Finanțelor, respectiv Afaceri Europene din MAE. De asemenea, și-a anunțat demisia și Rodica Nassar, secretar de stat la Ministerul Sănătății, care este însă și membru PSD.

Ca o coincidență, sau nu, la Ministerul Finanțelor au apărut deja primele semne de întrebare legate de buget. Daniela Pescaru, omul care s-a ocupat de bugetul României în ultimii ani, a demisionat din funcție. Decizia a fost publicată deja în Monitorul Oficial.

Daniela Pescaru era specialist în finanțe și lucra în ministerul de resort din 1991. Din 2014 era secretar de stat. E cunoscută ca fiind unul dintre profesioniștii din minister. După plecarea lui Gheorghe Gherghina la BNR, ea a devenit omul pe care toți miniștrii de finanțe s-au bazat atunci când venea vorba de construcția bugetului țării.

Daniela Pescaru. Foto: Digi24

Florin Cîțu, noul ministru are acum o provocare în plus. Nu doar în gândirea bugetului, dar și în oamenii cu care va lucra pentru a da forma corectă acestui proiect foarte important.

Daniela Pescaru a fost în centrul unui moment stânjenitor pentru ministrul de atunci al Tineretului și Sportului, Bogdan Matei. În februarie anul acesta, el a venit la dezbaterile pe buget din Parlament și a întrebat cine este femeia de lângă el, deși ar fi trebuit să știe, asta deoarece se presupune că au lucrat împreună la bugetul pe anul 2019.

Gabriela Ciot a demisionat din funcția de secretar de stat pentru Afaceri Europene în MAE

Gabriela Ciot. Foto: Agerpres

Gabriela Ciot, secretar de stat pentru Afaceri Europene din MAE, a anunțat că a demisionat din funcție, urmând să se întoarcă la Facultatea de Studii Europene a Universității „Babeș-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca, unde este cadru didactic.

Gabriela Ciot a făcut anunțul pe pagina ei de Facebook: „Am luat decizia de a demisiona din funcția de secretar de stat pentru Afaceri Europene. Am fost onorată să lucrez pentru România și pentru români pe perioada exercitării mandatului de Președinție a Consiliului Uniunii Europene, în calitate de Reprezentant Special al Guvernului pentru relația cu Parlamentul European și al Președinției Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.”

Ea a declarat pentru Mediafax că se va întoarce la catedra de la Facultatea de Studii Europene a UBB Cluj-Napoca, unde este conferențiar universitar doctor.

„Eu sunt universitar, am acceptat această poziție în septembrie 2017 pentru a lucra pentru România, mai ales în vederea exercitării mandatului de președinție a Consiliului UE. Aceasta este regula democratică, mi-am predat mandatul”, a spus Ciot.

Gabriela Ciot a fost în ultima perioadă unul dintre numele vehiculate pentru a prelua funcția de comisar european, ca variantă de rezervă a lui Dan Nica. Ea ar fi plagiat un articol științific apărut în urmă cu șapte ani.

Rodica Nassar și-a anunțat demisia din funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății

Rodica Nassar. Foto: InquamPhotos/Octav Ganea

Rodica Nassar, liderul PSD Sector 2, a anunțat că va demisiona, începând cu 6 noiembrie, din funcția de secretar de stat din cadrul Ministerului Sănătății, o poziție pe care o ocupă din 30 august 2017.

„Cu bune, cu rele, cu reușite, dar și cu neîmpliniri, cu momente de bucurie, dar și cu foarte mult stres, astăzi am încheiat un alt capitol din viața mea! Un gest de corectitudine politica însoțit de mulțumiri fata de toți colegii mei care au avut încredere in mine și m-au susținut in ocuparea unei funcții de mare responsabilitate publica, înseamnă demisia mea începând cu data de 6 noiembrie 2019! Felicitari tuturor colegilor care au făcut parte din Guvernul PSD condus de Prim-ministrul Viorica Dancila și multe realizări in continuare!Viitorul ne aparține!Veti vedea!”, a scris Rodica Nassar, pe Facebook, potrivit Mediafax.

Aceasta a atașat și solicitarea de a fi eliberată din funcție în postarea pe rețeaua de socializare.

„Subsemnata Rodica Nassar, numită în funcția de secretar de stat la Ministerul sănătății, prin decizia prim-ministrului României nr. 601/30.08.2017, vă rog să-mi aprobați eliberarea din funcție începând cu data de 06.11.2019”, se arată în cererea formulată de Nassar, afișată pe Facebook.

Guvernul Orban a fost învestit, luni în plenul reunit al Parlamentului, cu 240 de voturi „pentru”, din cele 233 necesare.