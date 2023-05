Trilaterala România-Spania-Polonia a fost lansată la Valencia. Cele trei state au convenit să coopereze mai strâns în UE și NATO

Trilaterala România-Spania-Polonia a fost lansată, marți, la Valencia, în prezența miniștrilor de Externe din cele trei țări, acordul concretizat într-o declarație comună prevăzând consolidarea cooperării și a coordonării celor trei state în domenii de interes la nivelul UE și NATO.

Reuniunea a fost găzduită de ministrul afacerilor externe, afacerilor europene și cooperării al Regatului Spaniei, José Manuel Albares Bueno, Polonia fiind reprezentată de ministrul afacerilor externe, Zbigniew Rau, iar românia de ministrul de Externe Bogdan Aurescu.

La propunerea ministrului Bogdan Aurescu, cei trei miniștri au decis ca reuniunile Trilateralei să aibă loc anual, la nivel ministerial, România lansând invitația de a găzdui următoarea reuniune, o propunere care a fost acceptată de omologii spaniol și polonez.

În domeniul afacerilor europene, ministrul Aurescu a abordat subiectul aderării României la spațiul Schengen, șefii diplomațiilor spaniolă și polonă reconfirmând sprijinul activ și constant acordat României în atingerea acestui obiectiv, precum și angajamentul de implicare pe mai departe în identificarea unei soluții constructive la nivel european. Ministrul spaniol de externe a subliniat că aderarea României la Schengen va figura printre prioritățile Președinției spaniole a Consiliului UE, se arată într-un comunicat MAE.

În cadrul evenimentului, Bogdan Aurescu a amintit că a avut întâlniri și reprezentanții comunităților de români din Spania.

"Astăzi m-am întâlnit cu reprezentanții vibrantei comunități românești, care însumează peste 150.000 de persoane aici, în Comunitatea Valenciană și în oraș. Am discutat despre problemele acestei comunități, dar și despre cât de bine este integrată această comunitate în societatea spaniolă și sunt recunoscător autorităților spaniole pentru eforturile lor în această privință. În același timp, am discutat, printre multe alte chestiuni, despre această problemă foarte importantă, care este Acordul privind dubla cetățenie, și sunt recunoscător că împreună, dragă José Manuel, am reușit să demarăm procesul de negocieri, de discuții în cadrul grupului de lucru pe care noi doi am convenit să îl creăm pe această temă. Aștept cu nerăbdare să primesc proiectul de Acord și sunt încrezător că, foarte curând, vom putea finaliza acest obiectiv foarte important", a spus Bogdan Aurescu adresându-se omologului său spaniol.

Cu ocazia discuțiilor de la Valencia, cei trei miniștri au reconfirmat nivelul foarte bun al cooperării celor trei state în cadrul NATO.

"Am discutat, de asemenea, în detaliu, după cum era de așteptat, despre agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și am subliniat importanța sprijinului continuu al UE și al comunității internaționale pentru că Ucraina să câștige acest război. Am vorbit, totodată, despre importanța sprijinirii parcursului european al Ucrainei și al Republicii Moldova. Trebuie să lucrăm pentru deschiderea negocierilor de aderare în același timp cu ambele state, dacă este posibil până la sfârșitul acestui an. Am convenit că este important să continuăm să acordăm asistență Republicii Moldova și Ucrainei în procesele lor de reformă, dar și să consolidăm sprijinul UE pentru a le spori democrația, stabilitatea și reziliența. În același timp, cred că este foarte important să continuăm să lucrăm, în formatul nostru trilateral, la agenda de securitate, în special din perspectiva impactului agresiunii rusești în vecinătățile noastre, în Vecinătatea Sudică, în Vecinătatea Estică, și să lucrăm la consolidarea NATO. Și aș vrea să exprim recunoștința noastră față de ambele țări, dragă José Manuel și dragă Zbigniew, pentru prezența militară atât a trupelor spaniole, cât și a celor poloneze în România, pentru consolidarea posturii de apărare a NATO la Marea Neagră", a spus Bogdan Aurescu.

Intrarea României în Schengen, prioritate pentru Spania

Ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares Bueno, a declarat că aderarea României la spațiul Schengen va fi prioritatea Spaniei, țară care va prelua președinția Consiliului UE la jumătatea acestui an.

"Intrarea României în Schengen este una dintre prioritățile Președinției spaniole a Consiliului UE. Poziția noastră, poziția națională a Spaniei este bine cunoscută, este o poziție de sprijin pentru România și pentru intrarea sa în Schengen. Dacă ar fi fost decizia Spaniei, România ar fi fost deja în Schengen. Despre eforturile viitoare, vreau să subliniez importanța proiectului-pilot pe care România îl derulează cu Serbia. Acesta demonstrează capacitatea României de a proteja granițele externe ale Schengen și, totodată, voința României de a se pregăti pentru aderare", a declarat ministrul spaniol.

Sprijinul pentru aderarea României la Schengen a fost confirmat și de ministrul polonez de Externe, Zbigniew Rau.

"Poziția noastră este simplă: apartenența la UE trebuie să meargă mână în mână cu apartenența la spațiul Schengen. Mi-am exprimat acest punct de vedere în numeroase ocazii, discutând cu omologul nostru austriac, și vă pot asigura că, sincer, nu există obstacole obiective în calea acceptării României în acest grup, cu excepția, am spus-o, a unor chestiuni de politică internă austriacă", a spus acesta.

