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Trump salută „progrese majore” în vederea creării unei baze americane în Polonia

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Donald Trump. Foto: Profimedia
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Preşedintele american Donald Trump a salutat joi „progrese majore” în vederea creării unei baze militare americane în Polonia, după ce Varşovia a indicat că poartă discuţii cu Washingtonul pe această temă, transmite AFP, citată de Agerpres.

„Datorită conducerii curajoase a prietenului meu, Karol Nawrocki, preşedintele Poloniei, s-au realizat progrese majore pentru înfiinţarea unei baze a armatei terestre americane în Polonia.

Dacă acest lucru se va concretiza, locul va fi anunţată în curând”, a scris preşedintele SUA pe reţeaua sa Truth Social. 

Editor : Liviu Cojan

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