Trump salută „progrese majore” în vederea creării unei baze americane în Polonia

Preşedintele american Donald Trump a salutat joi „progrese majore” în vederea creării unei baze militare americane în Polonia, după ce Varşovia a indicat că poartă discuţii cu Washingtonul pe această temă, transmite AFP, citată de Agerpres.

„Datorită conducerii curajoase a prietenului meu, Karol Nawrocki, preşedintele Poloniei, s-au realizat progrese majore pentru înfiinţarea unei baze a armatei terestre americane în Polonia.

Dacă acest lucru se va concretiza, locul va fi anunţată în curând”, a scris preşedintele SUA pe reţeaua sa Truth Social.

Editor : Liviu Cojan