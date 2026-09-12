Trump spune că și-ar dori „foarte mult” o Irlandă unită: „Nu vreau să provoc probleme”. Proteste la Dublin

Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că și-ar dori „foarte mult” ca Irlanda să se unească cu Irlanda de Nord și că acest lucru se va întâmpla „în cele din urmă”. Afirmațiile au fost făcute în timpul vizitei sale de 48 de ore în Irlanda, unde sunt programate și proteste împotriva liderului american, scrie Reuters.

Declarațiile lui Trump vin la câteva săptămâni după ce noul premier britanic, Andy Burnham, a afirmat că organizarea unui referendum privind ieșirea Irlandei de Nord din Regatul Unit „nu este luată în calcul”.

„Ei bine, nu vreau să provoc probleme, dar vă spun că mi-ar plăcea foarte mult să o văd unită”, le-a declarat Trump jurnaliștilor, în timp ce se afla alături de premierul irlandez Micheál Martin, după întâlnirea celor doi la Dublin.

„Se va întâmpla în cele din urmă (...) Cred că ar fi un lucru fantastic”, a continuat președintele american.

„Acum, Regatul Unit va avea ceva de spus în această privință (...) dar cred că ar fi un lucru extraordinar”, a adăugat el.

În conformitate cu Acordul din Vinerea Mare din 1998, un referendum privind ieșirea Irlandei de Nord din Regatul Unit poate avea loc doar la decizia guvernului britanic.

Acordul a pus capăt celor trei decenii de violențe dintre naționaliștii irlandezi, care își doreau o Irlandă unită, și unioniștii care susțineau menținerea Irlandei de Nord în componența Regatului Unit.

Sondajele arată că o majoritate confortabilă a populației din Irlanda de Nord este în favoarea rămânerii în Regatul Unit, însă diferența s-a redus ușor după ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, care a readus mai puternic în prim-planul agendei politice problema reunificării Irlandei.

Proteste anti-Trump programate în Irlanda

Trump efectuează o vizită de 48 de ore în Irlanda, în timp ce Partidul Republican desfășoară o campanie pentru a-și păstra majoritățile în ambele camere ale Congresului SUA. Președintele american urmează să participe sâmbătă la un turneu de golf organizat la una dintre proprietățile sale.

Trump s-a întâlnit și cu președinta Irlandei, Catherine Connolly, aleasă în funcție anul trecut.

La precedenta vizită a lui Trump în Irlanda în calitate de președinte, în 2019, Connolly, cunoscută pentru pozițiile sale de stânga radicală în materie de politică externă, a participat la un protest organizat în fața aeroportului Shannon, în vestul Irlandei.

Unii dintre susținătorii săi i-au cerut să ia poziție împotriva acțiunilor militare americane din întreaga lume și să apere neutralitatea Irlandei.

Proteste împotriva războiului și a lui Trump sunt programate sâmbătă la Dublin și în vestul Irlandei, în apropierea complexului Trump International Golf Links din Doonbeg. Un protestatar a arborat un steag palestinian lângă un gard din apropierea reședinței președintelui irlandez.

Irlanda este una dintre țările Uniunii Europene cu cele mai pronunțate poziții pro-palestiniene, iar în iulie a adoptat o lege care restricționează comerțul cu bunuri provenite din coloniile din Cisiordania ocupată de Israel. Legea a fost criticată de parlamentari americani și de ambasadorul SUA în Irlanda.

Editor : Ș.A.