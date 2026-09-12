Live TV

Trump spune că și-ar dori „foarte mult” o Irlandă unită: „Nu vreau să provoc probleme”. Proteste la Dublin

Data publicării:
photo-collage.png - 2026-09-12T150343.352
Președintele american Donald Trump, în Dublin. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Proteste anti-Trump programate în Irlanda

Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că și-ar dori „foarte mult” ca Irlanda să se unească cu Irlanda de Nord și că acest lucru se va întâmpla „în cele din urmă”. Afirmațiile au fost făcute în timpul vizitei sale de 48 de ore în Irlanda, unde sunt programate și proteste împotriva liderului american, scrie Reuters.

Declarațiile lui Trump vin la câteva săptămâni după ce noul premier britanic, Andy Burnham, a afirmat că organizarea unui referendum privind ieșirea Irlandei de Nord din Regatul Unit „nu este luată în calcul”.

„Ei bine, nu vreau să provoc probleme, dar vă spun că mi-ar plăcea foarte mult să o văd unită”, le-a declarat Trump jurnaliștilor, în timp ce se afla alături de premierul irlandez Micheál Martin, după întâlnirea celor doi la Dublin.

„Se va întâmpla în cele din urmă (...) Cred că ar fi un lucru fantastic”, a continuat președintele american.

„Acum, Regatul Unit va avea ceva de spus în această privință (...) dar cred că ar fi un lucru extraordinar”, a adăugat el.

În conformitate cu Acordul din Vinerea Mare din 1998, un referendum privind ieșirea Irlandei de Nord din Regatul Unit poate avea loc doar la decizia guvernului britanic.

Acordul a pus capăt celor trei decenii de violențe dintre naționaliștii irlandezi, care își doreau o Irlandă unită, și unioniștii care susțineau menținerea Irlandei de Nord în componența Regatului Unit.

Sondajele arată că o majoritate confortabilă a populației din Irlanda de Nord este în favoarea rămânerii în Regatul Unit, însă diferența s-a redus ușor după ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, care a readus mai puternic în prim-planul agendei politice problema reunificării Irlandei.

Proteste anti-Trump programate în Irlanda

Trump efectuează o vizită de 48 de ore în Irlanda, în timp ce Partidul Republican desfășoară o campanie pentru a-și păstra majoritățile în ambele camere ale Congresului SUA. Președintele american urmează să participe sâmbătă la un turneu de golf organizat la una dintre proprietățile sale.

Trump s-a întâlnit și cu președinta Irlandei, Catherine Connolly, aleasă în funcție anul trecut.

La precedenta vizită a lui Trump în Irlanda în calitate de președinte, în 2019, Connolly, cunoscută pentru pozițiile sale de stânga radicală în materie de politică externă, a participat la un protest organizat în fața aeroportului Shannon, în vestul Irlandei.

Unii dintre susținătorii săi i-au cerut să ia poziție împotriva acțiunilor militare americane din întreaga lume și să apere neutralitatea Irlandei.

Proteste împotriva războiului și a lui Trump sunt programate sâmbătă la Dublin și în vestul Irlandei, în apropierea complexului Trump International Golf Links din Doonbeg. Un protestatar a arborat un steag palestinian lângă un gard din apropierea reședinței președintelui irlandez.

Irlanda este una dintre țările Uniunii Europene cu cele mai pronunțate poziții pro-palestiniene, iar în iulie a adoptat o lege care restricționează comerțul cu bunuri provenite din coloniile din Cisiordania ocupată de Israel. Legea a fost criticată de parlamentari americani și de ambasadorul SUA în Irlanda.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
20260421_N_Ionita
1
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol...
2026-09-01-0784
2
Scenariu discutat în PNL: Ilie Bolojan și-ar putea anunța demisia (surse). Reacția...
Plantarea copacilor pe proprietate privată. Sursă Foto Getty Images
3
La ce distanță de gard trebuie plantați copacii. Regula pe care proprietarii sunt...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
4
Traian Băsescu: Tandemul PSD-AUR se va instala la un moment dat la putere. Chiar Ilie...
nicusor dan la cotroceni
5
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate...
VIDEO Penalty-ul care a făcut înconjurul lumii: mingea a depășit linia doar 0,2 secunde, fără să atingă plasa sau bara! ”Unic”
Digi Sport
VIDEO Penalty-ul care a făcut înconjurul lumii: mingea a depășit linia doar 0,2 secunde, fără să atingă plasa sau bara! ”Unic”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Xi Jinping / Donald Trump / Vladimir Putin
Cum să supraviețuiești într-o lume fără reguli. Un ghid pentru o călătorie mai lină prin „paradisul gangsterilor”, noua ordine mondială
Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval
Zelenski îi cere lui Trump să impună urgent sancțiuni severe Rusiei: „Nu înțeleg de ce deciziile nu pot fi luate rapid”
bolnav pacient spital pat gettyimages
Deputații britanici au respins un proiect de legalizare a morţii asistate. Doi din trei britanici susțin legea
David Webster, fondatorul UK-România
David Webster, fondatorul UK-România: O serie de companii de mare succes în Marea Britanie au fondatori români
World Cup Draw, Washington - 05 Dec 2025
Trump, despre războiul cu Iranul: „Nu cred în cuvântul «regret». Dacă ar trebui să o iau de la capăt, aș proceda exact la fel”
Recomandările redacţiei
6 septembrie 2026, Saxonia-Anhalt, Magdeburg: La petrecerea electorală a partidului AfD, organizată la Altes Theater, se poate observa un afiș în formă de inimă cu portretul candidatului principal al AfD, Siegmund, pe fundalul unor steaguri germane. Foto: Sebastian Gollnow / AFP / Profimedia
Ce poate învăța România din rezultatul alegerilor din Germania. Frica...
Harțuire sexuală
Scandal de hărțuire sexuală la o companie de stat. AMEPIP anunță că a...
Marine Le Pen
Arma secretă a lui Marine Le Pen: De ce trei înfrângeri în alegeri nu...
george simion in curtea parlamentului
Cât de aproape este AUR de rezultatul AfD din Germania. Emil...
Ultimele știri
„Europa cere Ucrainei să mobilizeze femeile”: UE respinge o nouă narațiune falsă a Rusiei
Tot mai mulți români își iau deciziile financiare după discuții cu Chat-GPT sau de pe TikTok. Avertismentul specialiștilor
Erou din întâmplare: curățătorul de geamuri care a salvat cinci vieți în ziua de 11 septembrie 2001
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care își schimbă radical viața din 12 septembrie. Scapă de îndoieli sub influența Lunii în...
Cancan
Detalii neștiute despre amanta lui Dorin Ioniță. Al cui era, de fapt, apartamentul în care locuia Alice
Fanatik.ro
Ce i-a spus Florin Tănase lui Denis Drăguș despre Gigi Becali. Atacantul îl voia pe „Tase” la FCSB
editiadedimineata.ro
Meta testează Community Notes în America Latină. Cine va mai verifica dezinformarea?
Fanatik.ro
Jenant! Radu Miruță, ministrul Transporturilor, a stârnit indignare la evenimentul TAROM dedicat marelui...
Adevărul
La vânătoare de Erthesina fullo, o ploșniță care amenință noi teritorii. „Exemplarul este mai valoros decât...
Playtech
Carrefour își schimbă numele în România. Decizia luată de frații Pavăl pentru cele aproape 500 de magazine
Digi FM
Katy Perry, îndrăgostită până peste cap de Justin Trudeau. Ce a găsit solista la fostul premier și nu a avut...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Instanța a anunțat pedepsele, după ce Donnarumma a fost bătut până la sânge și Alessia a pierdut sarcina
Pro FM
“Chiar e cea mai frumoasă”. Ioana Ignat, apariție senzuală înainte de a urca pe scenă, în rochie mini din...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
VIDEO | Penelope Cruz, în lacrimi la Veneția. Ovații de 15 minute pentru „Bunker”, filmul în care joacă...
Adevarul
„Oamenii nu au mai văzut un asemenea episod”. „Super El Niño” ar putea aduce o iarnă extremă în SUA. Ce se...
Newsweek
Cum verifici dacă pensia a fost calculată corect? Un avocat explică ce trebuie să urmărești
Digi FM
Vremea se schimbă radical. Ploi torențiale și vânt în jumătate de țară și răcire accentuată în Capitală până...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
VIDEO Păcăliți de inteligența artificială. Studiu: cum ne "umflă" ceasurile smart caloriile
Digi Animal World
Reacția unui câine când vede un dinozaur de jucărie. Imaginile sunt virale: „De mult nu am mai râs așa”
Film Now
Adam Sandler, la 60 de ani. Povestea actorului cu o căsnicie de peste două decenii, o carieră uriașă și o...
UTV
Smiley o ține pe Josephine departe de rețelele sociale. Cum s-a adaptat fetița la noua grădiniță