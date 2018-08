Tudor Ionescu, ALDE: Protestul din 10 august nu a fost unul antiguvernamental

Protestul din 10 august nu a fost unul antiguvernamental, a spus Tudor Ionescu, secretar general adjunct al ALDE, la emisiunea Imparțial de la Digi24. El a pledat totodată la dialog și la unitate. În replică, deputatul USR Cătălin Drulă l-a contrazis și a acuzat violențele Jandarmeriei, despre care a spus că sunt girate de PSD și ALDE. „Am un coleg care nu cum își va mai putea folosi piciorul”, a spus el.

Tudor Ionescu, secretar general adjunct ALDE, a spus că a privit evenimentele din 10 august „cu mare tristețe și îngrijorare”, aflându-se la o mănăstire din județul Neamț.

„Sunt două componente ale discuției. Prima e cea a direcției în care vrem să mergem ca popor. În toate aceste imagini vedem români contra români. Îmi doresc să nu mai existe această dispută, mai ales violentă. Violenţa în societatea românească o vedem în toate eşaloanele (...) Avem nevoie de dialog”, a spus liderul ALDE, precizând i-au venit aceste gânduri în timp ce se afla la o mănăstirea din Neamț, asculta liturghia și se uita la coline.

„A doua componentă e a unor elemente care au provocat anumite tensiuni. Refuz să consider o masă omogenă de o parte a baricadei sau de cealaltă. Există în toate eșaloanele elemente distorsionante. Ancheta trebuie să se pronunțe. (...) Eu nu folosesc niciodată termenul de diaspora, pentru că îl consider pejorativ. Ei sunt români, care au ales să fie în afara ţării din motive pe care nu stăm să le discutăm acum. N-am înțeles niciodată că a fost un miting antiguvernamental, al unor partide sau o revoluție, așa cum iarăși am văzut vehiculat în anumite zone”, a adăugat el.

În replică, deputatul USR Cătălin Drulă a spus că, dimpotrivă, a fost un miting guvernamental.

„Cei care au puterea în acest moment, PSD și ALDE, au asmuțit trupele Jandarmeriei asupra oamenilor pașnici: femei, copii, bătrâni. Au fost gazați la grămadă, mutilați unii dintre ei. Am un coleg în spital care așteaptă grefe de mușchi și de piele. Nu se știe cum își va mai putea folosi piciorul. Sunt femei însărcinate care se întreabă dacă sarcina va fi în regulă, de la gazele date fără discriminare”, a afirmat Cătălin Drulă.

Deputatul USR a mai spus că „întreaga arhitectură de represiune e halucinantă, n-am auzit scuze, părere de rău”.

„Sebastian Cucoș vine și ne cere unitate după ce a bătut oameni. (...) Era și acel îm în alb. E o atitudine de psihopat, inclusiv în ipostaze în care a fotografiat și în explicațiile pe care le-a dat. Responsabilii politici principali sunt domnii Dragnea, condamnat penali și care încearcă să scape de pușcărie cu disperare, și complicele lui, domnul Tăriceanu. N-am auzit din partea domnului Tăriceanu sau ALDE vreo formă de scuze. Sunt solidari cu PSD. Se clamează acum tardiv unitatea”, a mai spus Drulă.

Tudor Ionescu i-a răspuns însă că „trăiește într-o realitate paralelă” și că nu a văzut „partea violentă de ambele părți”. Cătălin Drulă a replicat și i-a spus că „în permanență manipulați ordinea”.

