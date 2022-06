Europarlamentarul Dragoș Tudorache, care a demisionat din USR pentru a înființa, alături de Dacian Cioloș, partidul REPER, a vorbit, la Interviurile Digi24, despre problema cotizațiilor la partid. El a explicat că există o decizie a Parlamentului European care interzice partidelor din țările membre să ceară cotizații de la europarlamentari. Declarația lui Tudorache vine după ce șeful interimar al USR, Cătălin Drulă, le-a reproșat demisionarilor din partid că nu și-au plătit cotizațiile.

„Nu am nimic să-mi reproșez pe acest subiect”, a spus europarlamentarul.

„A existat această discuție în toamna anului trecut privind impunerea unor cotizații speciale pentru membrii Parlamentului European. Am explicat atunci că există un statut care, de altfel, a fost redactat așa tocmai pentru că a existat această practică, istoric, la nivelul partidelor din multe state membre care „taxau”, care cereau contribuții speciale de la parlamentarii europeni. Și în urma unor dezbateri foarte lungi în Parlamentul European, în 2009 s-a adoptat un nou statut al membrilor PE, care are putere de lege pentru toate statele membre și în care se interzice partidelor politice să perceapă astfel de contribuții speciale de la membri”, a explicat Tudorache.

„Am explicat acest lucru în Biroul Național, am adus inclusiv o opinie oficială din partea serviciului juridic al PE. Din păcate nu am găsit înțelegere și s-a ajuns la decizia Biroului Național. Or, o decizie a BN nu poate să contravină legii. Am ales să respect legea și nu decizia Biroului Național”.

Cinci europarlamentari au demisionat din USR pentru a fonda partidul Reînnoim Proiectul European al României (REPER). Alături de Cioloș și Tudorache, membri fondatori sunt Ramona Strugariu, Dragoș Pîslaru și Alin Mituța.

Drulă a criticat demersul acestora, spunând că „„România nu are nevoie de proiecte politice pe persoană fizică, de orgolii și vanități”.

