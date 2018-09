Tudorel Toader: Nu am vorbit cu Dragnea despre remaniere

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat vineri, la Suceava, că nu este nefirească întâlnirea pe care a avut-o cu Liviu Dragnea, care este preşedintele unui partid din alianţa care susţine guvernul, însă a precizat că nu a discutat cu acesta despre remanierea sa din Cabinet, pentru că "i-ar fi fost incomod să deschidă subiectul" şi "nu ar fi fost adecvat", scrie Agerpres.

Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

''Cu preşedintele (nr-Dragnea), ne întâlnim, nu foarte des, dar ne întâlnim în chip necesar, pentru că el este preşedinte la o alianţă care susţine un guvern politic din care eu fac parte, chiar dacă nu sunt membru al niciunui partid (...) Nu consideraţi nefirească întrevederea dintre un ministru şi preşedintele partidului care face parte din alianţa de guvernare'', a spus Toader.El a subliniat că îşi va îndeplini atribuţiile până la numirea oficială a unui nou ministru.''Astăzi fac parte din al treilea guvern. De câte ori s-a schimbat un guvern, acuma nu se pune problema, ci doar a unei posibile remanieri, de fiecare dată am spus că eu îmi îndeplinesc atribuţiunile până în momentul în care apare în MO un nou ministru al Justiţiei, pentru că este un principiu de rang constituţional care spune că trebuie să asigurăm continuitatea funcţionării autorităţilor (...) Nu am vorbit despre aşa ceva, pentru că mi-ar fi incomod să deschid eu subiectul şi chiar n-ar fi deloc adecvat. Îmi voi îndeplini atribuţiunile (...) Trebuie să ai pregătirea profesională, tăria de caracter şi psihică să-ţi îndeplineşti atribuţiunile în mod corect, fără să ţii cont de faptul că x sau y este nemulţumit, ştiind faptul că oricând cineva va fi nemulţumit'', a spus Toader.Totodată, Ministrul Justiţiei a spus că nu are argumente pentru face legătura între o eventuală remaniere a sa şi preluarea preşedinţiei rotative a Consiliului UE de către România din ianuarie 2019.''Să faci o astfel de speculaţie ar trebui să ştii cel puţin două lucruri: dacă această dezbatere există sau nu şi să ştii conţinutul dezbaterii. După ce-l ştii, poţi să vezi care ar putea fi raţiunile. Dar cum eu nu intru în dezbatere, nu ştiu posibile argumente n-aş putea specula o posibilă legătură cu preşedinţia Consiliului UE (...) Eu cred că am foarte multe de făcut ca să stau să fac speculaţii pe n variante posibile'', a spus Toader.El a arătat că, prin preluarea preşedinţiei rotative, ministrul Justiţiei din România va avea un rol important în Consiliul de Justiţie şi Afaceri Interne din UE, în colaborare cu puterea judecătorească.''În 2019, România va deţine preşedinţia rotativă a Consiliului UE. În acest context, ministrul Justiţiei devine preşedintele Consiliului de Justiţie şi Afaceri Interne. Ministrul Justiţiei va prelua dosarele în lucru, rămase nesoluţionate, de la actuala preşedinţie care e deţinută de Austria, va reprezenta Consiliul Uniunii în raporturile cu parteneriatul estic, statele care formează parteneriatul estic, în raport cu statele din Balcanii de Vest, în parteneriatul cu Statele Unite. În acest context, nu doar că ministrul Justiţiei, sigur, reprezentând Justiţia din România, ca având preşedinţia Consiliului de Justiţie şi Afaceri Interne, dar ministrul Justiţiei poate să-şi îndeplinească misiunea pe care o are, pe care o avea, numai în colaborare cu puterea judecătorească, reprezentată de Înalta Curte, de instanţele de judecată, unde ministrul Justiţiei este ordonator principal de credite, iar preşedinţii curţilor de apel sunt ordonatori secundari, iar preşedinţii tribunalelor ordonatori terţiari'', a spus Toader.