Fostul judecător al Curții Constituționale, Tudorel Toader, a declarat marți la Digi24 că reforma pensiilor speciale ale magistraților poate trece de CCR, chiar dacă Guvernul menține forma inițială. El a subliniat însă că se va analiza „pe fond” neconstituționalitatea și că modificările privind procentul pensiei sau vârsta de pensionare „nu schimbă fundamental datele problemei”.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că are informații pe surse de la Curtea Constituțională că, de fapt, reforma pensiilor speciale ar fi niște probleme pe conținut, motiv pentru care vrea să schimbe legea. Premierul Ilie Bolojan a spus că vrea să meargă la CCR cu aceeași lege.

Proiectul asumat de Bolojan prevede: pensie 70% din salariul net (17.500 față de 25.000 cât este acum), vârsta de pensionare 65 de ani în 2036.

PSD vrea 75% din salariul net să fie pensia, iar vârsta de pensionare să ajungă la 65 de ani în 2041.

Întrebat dacă este posibil să treacă de CCR dacă se merge cu aceeași lege, care respectă de această dată termenul cu avizul CSM, Tudorel Toader a spus:

„Da, este posibil să avem verde la de la CCR, cu precizarea că 70% din net sau 75% din net nu schimbă fundamental datele problemei. Dincolo unde se eșalonează mai mult perioada de tranziție până la 65 de ani, vârsta de pensionare: Curtea Constituțională nu s-a pronunțat pe fond. N-a analizat fondul ca să putem ști dacă a avut în vedere sau nu probleme de neconstituționalitate intrinseci. Dacă se știe pe surse, nu ne e greu să înțelegem de unde”.

Acesta a precizat că „legea se duce înapoi la inițiator. Inițiator este Guvernul și Guvernul va decide. Orice lege are, pe de o parte oportunitate, pe de altă parte cerința constituționalității. Ce vor negocia, cum se vor înțelege în coaliție, cum va fi votat proiectul de lege, se va duce din nou la Curtea Constituțională unde va fi iarăși criticat”.

„Curtea se va duce pe fondul analizei”

El a mai explicat că „dacă cele trei impedimente de procedură de neconstituționalitate extrinsecă sunt depășite, două erau deja, Curtea se va duce pe fondul analizei și rămâne de apreciat 70-75% 35-41, momentul limitei de vârstă”.

Fostul judecător al Curții Constituționale a afirmat că în opinia sa, aceste modificări nu sunt decisive.

Întrebat dacă există vreun risc dacă se merge cu un proiect în aceeași formă și dacă judecătorii iau în calcul că pierdem și bani europeni, acesta a declarat:

„Judecătorii nu judecă în oportunitate. Judecătorii constituționali judecă în constituționalitate. (...) Orice lege se bucură de o prezumție relativă de constituționalitate. Poți să spui că o lege e neconstituțională dintr-o anumită perspectivă pentru anumite critici și este constituțională dacă sunt critici de altă natură, se raportează la altă prevedere din Constituție”.

Tudorel a mai afirmat că „mai mult ca sigur” magistrații îl vor contesta la CCR, indiferent de cum arată proiectul. „Ei nu vor fi mulțumiți, că vor să rămână statutul actual”, a adăugat el.

„Dacă se consultă și va fi varianta magistraților va contesta opoziția pentru că e un instrument. Modificarea asta legislativă este a devenit și o pârghie un instrument electoral”, a mai declarat acesta.

