Tudose, atac dur la un senator ALDE: „Să stea liniștit, nu vrea nimeni să facă ceva cu el”

Fostul premier Mihai Tudose îl atacă pe senatorul ALDE Daniel Zamfir, care s-a opus ieșirii formațiunii de la guvernare și care s-a pronunțat împotriva unei alianțe cu Pro România.

„Aud că un senator ALDE se tot vaită și lamentează prin studiouri și pe unde mai apucă, că vai ce rău e că Tăriceanu nu știu ce a făcut cu partidul lui și că el , senatorul, este disperat că tre’ să facă ceva cu Ponta, cu Tudose, cu Constantin.

Eu zic să stea liniștit în privința a ce va face el, fiindcă nu vrea nimeni să facă ceva cu el! Sau, cel puțin eu, nu mă voi afla în situația să ,,fuzionez” cu vocalu’ senator ALDE. Sau cu partidul pe care-l reprezintă. Așa că să nu se mai alinte că nu vrea la film fiindcă nu-l invită nimeni”, a scris pe Facebook Mihai Tudose, vicepreședinte Pro România.

Aceasta, în condițiile în care ALDE și Pro România au încheiat o alianță pentru susținerea candidaturii lui Mircea Diaconu la alegerile prezidențiale din noiembrie.

Zamfir, liderul senatorilor ALDE, a spus recent că Mircea Diaconu ar putea fi susținut în candidatura sa independentă pentru alegerile prezidențiale, fără a fi necesară o alianță între ALDE și partidul condus de Victor Ponta.

„ALDE la răscruce. Am profitat de absența mea din aceste zile pentru a încerca să diger trecerea bruscă pe care ALDE a săvâșit-o în doar o săptămână de la a încerca să dea un suflu nou guvernării (lucru perfect întemeiat în care cred și eu) la ieșirea de la guvernare și îndreptarea către o șocantă fuziune cu Ponta-Tudose-și-un-limbric. Nu, evident că nu am reușit și nu reușesc să înțeleg resorturile acestei decizii la care nu am fost parte. (...) Aflu in fiecare zi însă că nu sunt singurul evitat în luarea acestei decizii atât de importante, colegi cu greutate în partid împărtășind aceleasi temeri”, a scris Daniel Zamfir, într-un mesaj postat pe Facebook.