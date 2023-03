Tudose, despre pensiile militarilor: "Nu sunt pensii nesimțite. În ţările NATO militarii au statut special"

Europarlamentarul Mihai Tudose a declarat că pensiile militarilor nu sunt "nesimțite", dând ca exemplu subofițeri și ofițeri care primesc 2.000 sau 3.000 de lei pe lună și adăugând că în toate țările NATO militarii au un statut special.

Tudose a făcut aceste comentarii într-o emisiune la Prima TV unde a fost întrebat de ce guvernanții nu au curajul de a tăia pensiile speciale.

"Nu e vorba de curaj şi nu este vorba de pensiile speciale, aşa cum a ajuns în public, (...) că uite cât are domnul Ciucă, 180 de milioane. Domnul Ciucă este unul singur. Sau mai sunt încă câţiva de Ciucă, care a fost Şeful Statului Major, cea mai înaltă funcţie militară, general cu patru stele, cu activitate în teatrul de operaţiuni. Ne uităm la filmele americane, şeful de stat major nici nu are număr la maşină, are nişte steluţe, adică e zeu. (...) La fiecare Ciucă mai sunt o mie de subofiţeri şi de ofiţeri de rang mai mic. Ăia nu au 180 de milioane, au 2.000, 3.000, 4000 de lei. Aia nu e o pensie nesimţită", a spus europarlamentarul.

Acesta a adăugat că în toate țările NATO, militarii au un statut special.

"În toate ţările membre NATO militarii au statut special, nu pensii speciale, pensii militare. (...) Aşa e în toată lumea. (...) Nu compari militarul cu nimic. Marea deosebire este că omul ăsta, care are o haină militară pe el, moare pentru ţară, s-a angajat şi îşi asumă chestia asta", a spus Tudose.

Europarlamentarul crede că și magistrații merită pensii mari pentru riscurile pe care meseria aceasta le presupune.

"Contează şi ce munceşte şi care e riscul meseriei şi ce întâmplă după aceea. Un magistrat îşi asumă că îl trimite la puşcărie pe Gigi şi îşi asumă că Gigi s-ar putea să aibă în cap că el s-a dus la puşcărie nu fiindcă a făcut nu ştiu ce faptă, ci fiindcă l-a trimis magistratul. Şi când iese să facă rost de o cărămidă să îşi facă dreptate. Îşi asumă chestia asta. E o compensare", a spus Tudose, adăugând, însă, că pensia nu ar trebui să fie mai mare decât salriul.

Editor : D.R.