Tudose: PSD trage de anul ăsta la guvernare ca în ultima zi la mare, stau pe plajă toată ziua, că mâine pleacă

Mihai Tudose exclude ca PSD să iasă anul acesta de la guvernare și i-a comparat cu niște turiști în ultima zi de vacanță: „Încearcă să tragă de anul ăsta ca în ultima zi la mare, când stai pe plajă toată ziua, că mâine pleci”. Deputatul Pro România a atacat-o și pe Viorica Dăncilă. „Cum poți să mă întrebi ce-aș face eu sau ce-a gândit Viorica Dăncilă. Nici ea nu știe!”, a spus el.

„Această moțiune are o șansă teoretică, are și o șansă practică, pentru că din ce am vorbit cu o mulțime din parlamentarii PSD nu sunt foarte încântați de ceea ce se întâmplă”, a spus Tudose, miercuri, la Parlament.

„Eu sper că se vor trezi. Poate vor sta în bancă, poate unii se vor mai foi, că nu poți sta la nesfârșit în bancă, amorțești, te mai miști. Dacă cineva își asumă, își va asuma, va veni și va vota”, a adăugat el, întrebat dacă vor fi social-democrați care să voteze moțiunea de cenzură.

Despre cei doi parlamentari PSD care s-au întors la Pro România, după ce anul trecut au părăsit partidul înființat de Victor Ponta după doar o săptămână, Tudose a spus că „data trecută au fost în cercetare, acum înțeleg că au venit definitiv”. „Nu sunt racolări, ci primi selectiv. Suntem deschiși la colegi din PSD care mai pot fi salvați”, a subliniat deputatul Pro România.

În ceea ce privește preluarea mandatului de europarlamentar, Tudose a spus că „în principiu, da”: „Dacă nu se întâmplă nimic la Guvern, merg la Bruxelles. Dacă e nevoie să stau pentru Guvern, rămân aici”.

Mihai Tudose a adăugat că ar accepta un post de ministru „într-un guvern serios, cu un prim-ministru sănătos la cap, cu un program întreg la minte”, dar și postul de premier deși „nu e o dorință, nu-mi doresc”.

„Sorin Cîmpeanu își dorește, dar dacă așa se poate închide guvernul, așa o facem”, a mai spus el.

„Asta-i întrebare capcană! Să încercăm să deslușim ce vrea să transmită Viorica Dăncilă (Reporter: Ați fost în poziția de premier.) Da, dar eu n-am fost Viorica Dăncilă. Și nu-mi doresc. Dumnezeule! Cum poți să mă întrebi ce-aș face eu sau ce-a gândit Viorica Dăncilă. Nici ea nu știe!”, a mai spus deputatul Pro România.

Despre congresul PSD, Tudose a spus că „foarte mulți dintre decidenți sunt conștienți că e cântecul de lebădă”.

„Mai au de stat un an, un an și un pic și încearcă să tragă de anul ăsta ca în ultima zi la mare, când stai pe plajă toată ziua, că mâine pleci. Ultima zi, cu supărare, dar stai pe plajă, te scoli dimineață, cam așa se întâmplă acum”, a subliniat deputatul.

El a exclus astfel ca PSD să plece în 2019 de la guvernare: „E ultima lor zi de plajă, stau acolo, nu pleacă mai devreme”.