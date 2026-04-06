Tur diplomatic în perioada Summitului B9: Macron și Erdogan vor fi primiți la Cotroceni, iar Nicușor Dan ar putea merge la Kiev

Bucureștiul se pregătește pentru o serie de vizite diplomatice la nivel înalt în perioada Summitului B9. Președintele Franței, Emmanuel Macron, și liderul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, sunt așteptați la Cotroceni, potrivit unor surse Digi24.ro, în timp ce președintele României, Nicușor Dan, a primit o invitație pentru o vizită la Kiev, de Ziua Europei.

Capitala României va fi gazda unor oaspeți de rang înalt, în perioada Summitului B9, unde vor participa șefi de stat din țările membre ale formatului. Reuniunea are loc într-un context regional marcat de tensiuni de securitate crescute, în special în zona Mării Negre.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, va fi prezent în România pentru a treia oară, de data aceasta pentru o întâlnire bilaterală cu președintele României, Nicușor Dan, înaintea conferinței B9, conform surselor Digi24.ro. Vizita liderului francez vine într-un moment în care cooperarea în domeniul securității și apărării rămâne o prioritate pentru statele europene.

Un alt lider important va ajunge, după Summitul B9, la Palatul Cotroceni: președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Vizita acestuia a fost anunțată încă de anul trecut, când cei doi șefi de stat s-au întâlnit pentru prima oară la Summitul NATO de la Haga. Discuțiile cu Erdogan au loc în contextul nevoii de securitate crescute la Marea Neagră, dar și al dezvoltării industriei de apărare a României, pentru care Turcia este un partener important.

Pe agenda diplomatică se află și o posibilă deplasare la Kiev. Președintele României, Nicușor Dan, a primit o invitație pentru o vizită în capitala Ucrainei din partea președintelui Volodimir Zelenski, cu ocazia Zilei Europei. Deocamdată, prezența șefului statului român la Kiev nu a fost confirmată oficial.

Formatul B9 (București 9) reunește nouă state membre NATO din flancul estic al Alianței: România, Polonia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia și Ungaria. Inițiativa a fost lansată în 2015 de România și Polonia, după anexarea Crimeei de către Rusia, pentru a consolida cooperarea în domeniul securității și pentru a coordona pozițiile statelor din regiune în cadrul NATO.

