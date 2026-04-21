„Mingea” politică a ajuns acum în terenul lui Nicușor Dan. Președintele României este așteptat să cheme partidele la discuții. Șeful statului a fost rezervat în a lua poziție în scandalul politic, spunând că vrea să rămână mediator.

ACTUALIZARE 13:03 În temeiul prerogativelor constituționale, Președintele României, Nicușor Dan, a invitat, miercuri, 22 aprilie 2026, la Palatul Cotroceni, liderii următoarelor partide și formațiunilor politice parlamentare, pentru consultări, care vor avea loc după următorul program, transmite Administrația Prezidențială:

ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

ora 10:30 - Partidul Național Liberal (PNL);

ora 15:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

ora 16:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

ora 18:30 - Uniunea Salvați România (USR).

Știrea inițială. Cel mai probabil, mâine va fi primul moment în care partidele să poată să ajungă la Palatul Cotroceni. Ne așteptăm de la președintele României să îi cheme, pe rând, la negocieri pe cei din coaliția de guvernare, după plecarea PSD de la masa Executivului.

În urma consultărilor de la Cotroceni, ar trebui să se găsească o soluție pentru a face în continuare un Executiv pro-european, spunea președintele României. Asta înseamnă un Executiv fără AUR, în percepția președintelui.

Mai multe surse din partidele de guvernare care au rămas în momentul de față în Executiv spun că lucrurile au mers mult prea departe să fie atât de ușor pentru crearea unui nou guvern. Pentru că după decizia de ieri, Partidul Social-Democrat se pregătește ca mâine seară sau cel târziu joi dimineața, adică înainte de ședința de guvern, dacă Ilie Bolojan nu își dă demisia, ceea ce cel mai probabil nu se va întâmpla, să își retragă miniștrii din Executiv. Ceea ce înseamnă că această coaliție se rupe cu totul, iar PSD intră oficial în opoziție.

Pe de altă parte, punctul T0 ar putea să reprezinte o moțiune de cenzură, dacă partidul condus de Sorin Grindeanu va vota sau dacă va iniția o moțiune de cenzură. Acela va fi punctul în care multe dintre partidele din coaliție, în primul rând USR și PNL, ar fi dispuse chiar să se ducă în opoziție și să nu mai guverneze cu PSD. Însă toate acestea sunt multe dintre scenariile care ar putea să aibă loc în perioada următoare.

Ce știm sigur este că președintele României va chema, rând pe rând, formațiunile politice să discute despre o posibilă viitoare guvernare, iar Partidul Social-Democrat se pregătește să își retragă miniștrii din actualul Executiv.

Editor : Ș.R.