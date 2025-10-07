Turcan îi critică pe liberali pentru că nu-l apără pe Bolojan de atacurile PSD: „O tăcere ca cea din alte momente-cheie din trecut”

Ilie Bolojan devine ţinta atacurilor venite dinspre PSD, „de parcă ar fi duşmanul lor politic de moarte”, a transmis marți deputata PNL Raluca Turcan, iar, „dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare”.

„Observ tot mai des cum Ilie Bolojan devine ţinta atacurilor venite dinspre PSD - de parcă ar fi duşmanul lor politic de moarte, nu premierul care conduce o coaliţie din care chiar PSD face parte. În schimb, dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare. Aproape nimeni nu simte nevoia să iasă public să apere propriul premier. Ce-i drept, în secunda zero rişti să intri sub valul de invective din partea colegilor de Coaliţie. Dar e o tăcere care seamănă izbitor cu cea din alte momente-cheie din trecut”, a transmis Raluca Turcan pe pagina de Facebook.

Deputata spune că Ilie Bolojan este „singurul care şi-a asumat responsabilitatea unei guvernări teribil de dificile”.

„Putem fi sau nu de acord cu măsurile lui Bolojan - dar un lucru e sigur: este singurul care şi-a asumat responsabilitatea unei guvernări teribil de dificile, cu bune (puţine) şi cu multe datorii primite pe inventar de la Marcel Ciolacu”, a precizat Turcan.

România este în situaţia actuală pentru că, „în anii trecuţi, în primul rând PSD a împins ţara în derapaje bugetare prin măsuri populiste şi nesustenabile”, susține Turcan.

„Poate într-o postare viitoare merită să îi amintim pe fiecare, cu nume şi prenume. Până atunci, o întrebare simplă: Cui serveşte acest comportament, în care coaliţia îşi sabotează propriul premier? Pentru că sigur nu serveşte României”, a mai scris Turcan.

