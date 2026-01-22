Turcan propune două măsuri fiscale pentru stimularea veniturilor românilor. „Reducerea deficitului bugetar nu se simte în buzunare”

Raluca Turcan a prezentat, joi, două propuneri fiscale menite să stimuleze economia și veniturile românilor, după reducerea deficitului bugetar al României la finalul anului trecut. Eliminarea supraimpozitării contractelor part-time și majorarea plafonului pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) la 12 salarii minime brut sunt cele două măsuri care ar trebui avute în vedere de Guvern, consideră deputata PNL.

„România a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65%, mai mic cu 0,7 puncte procentuale față de cel estimat. Este o veste foarte bună, dar și un semnal clar că deciziile luate de Guvernul Bolojan au fost corecte, eficiente și responsabile”, a scris Turcan pe Facebook.

Fosta ministră a Muncii a subliniat însă că, deocamdată, „reducerea deficitului bugetar nu se simte în buzunare” și că această creștere constantă a prețurilor „a erodat veniturile oamenilor, iar presiunea socială este tot mai mare și nu o ignoră nimeni”.

În acest context, deputata liberală propune eliminarea supraimpozitării contractelor part-time, pe care o consideră „o aberație fiscală, care nu a adus decât dureri de cap mediului privat și a descurajat pe cei care și-ar fi dorit să încheie un astfel de contract de muncă”.

O altă măsură propusă de Turcan vizează plafonul pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Ea susține că plafonul actual de 24.300 de lei pe an – echivalentul a șase salarii minime brute – „frânează inițiativa și creșterea economică”. În consecință, deputata propune „majorarea la 12 salarii minime brute a plafonului pentru plata CASS, pentru persoanele care deja plătesc CASS printr-un contract de muncă”.

Turcan a explicat că este nedrept ca românii „să fii obligat să plătești din nou contribuții de sănătate dacă ai obținut venituri din închirierea unui apartament, din dobânzi, dividende, drepturi de autor sau ca PFA (persoană fizic autorizată - n.r.)”, mai ales dacă beneficiază de asigurări medicale private.

În finalul mesajului, Raluca Turcan a subliniat că măsurile de corectare a finanțelor publice „au fost partea cea mai grea și mai nepopulară”, dar că este momentul să fie adoptate politici liberale pentru stimularea celor care muncesc și investesc, deoarece „ei țin economia românească pe linia de plutire”.

