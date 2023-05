Liderul PNL, Raluca Turcan, a spus joi, la Interviurile Digi24.ro, că profesorii au ajuns să aibă salarii mai mici decât decât muncitorii în construcții sau agricultură. „Asta e o anomalie creată de un sistem perpetuat de politicieni și care au răspuns în funcție de cât de mare a fost lobby-ul unor categorii profesionale”, susține ea. Turcan precizează că în perioada când a fost ministru al Muncii a stabilit „ca profesorii să fie urcați pe grila de salarizare și coeficientul să fie modificat astfel încât salarizarea să fie una mai motivantă”. În același timp, ea atrage atenția că legea salarizării trebuia să fie gata până la 30 iunie, fiind jalon în PNRR.

„Deja se anunță tensiuni sociale care mie îmi provoacă îngrijorări și aceste îngrijorări vin și din faptul că, de exemplu, pe partea de salarizare a profesorilor. În jalon PNRR, am inclus legea salarizării unitare care, dacă nu prevedea legea educației naționale, ar fi inclus salarizarea profesorilor. Această lege trebuia să fie gata până la 30 iunie, nu întâmplător, pentru că, în calitate de ministru și vicepremier când am coordonat acest minister am realizat un lucru: că legea salarizării unitare în decursul timpului a intrat pe un făgaș de nesustenabilitate și inechitate din cauza politicienilor. Pe principiul cine țipă mai tare, a primit și atunci niște rapoarte care puteau să fie corecte au fost distorsionate și au rămas câteva categorii socio-profesionale extrem de nemulțumite. Profesorii sunt o categorie profesională nemulțumită, de aceea când eram ministru am purtat negocieri cu această categorie și am stabilit și am asumat și atunci ca profesorii să fie urcați pe grila de salarizare și coeficientul să fie modificat astfel încât salarizarea să fie una mai motivantă, pentru ca în cariera didactică să intre oameni motivați și financiar pentru a obține rezultate”, a spus joi liderul PNL

Turcan: Legea salarizării mi s-a părut cea mai mare provocare ca ministru al Muncii

Anterior, ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat că legea salarizării nu se poate face „peste noapte” și că ministerul nu are „un sac de bani” pe care să-l împartă la toată lumea. „Din păcate nu o putem face peste noapte. Avem deja materiale de la toate ministerele de linie, le-am înaintat și la Banca Mondială, facem analize de impact după care stăm iar la masă și discutăm”, a spus Budăi.

Întrebat dacă există posibilitatea creșterii salariilor profesorilor, Budăi a spus: „Asta trebuie discutat foarte serios. Nu emit nicio ipoteză până nu vedem analizele de la Banca Mondială, până nu discutăm cu Comisia și cu Ministerul de Finanțe”. „Nu există la Ministerul Muncii un sac de bani pe care să-l împărțim la toată lumea. Haideți să fim obiectivi”, mai spunea ministrul. „Trebuie cu toții în coaliție și în Guvern să luăm o decizie. E foarte simplu să te scapi de o responsabilitate”, a adăugat el.

În replică, Raluca Turcan spune: „Cum se explică atunci că pe măsură ce au intrări mai grele în Parlament apar ici colo categorii profesionale care își obțin majorările salariale și de la o lege a salarizării unitare s-a ajuns la o lege a inechității în sistemul public. Așa poate fi caracterizată, în momentul de față există categorii socio-profesionale rămase în urmă și categorii care în momentul de față la stat au un salariu bunicel. Ca să nu mai vorbim de o evaluare a criteriilor de performanță. De ce în sectorul privat, dacă nu obții rezultatele din contract, atunci contractul de muncă se încheie, iar în sistemul public ajunge să lucreze un număr nu foarte mare de bugetari care lucrează și obțin rezultate și sunt foarte buni și pe care din nefericire pe unii, care sunt în categoriile uitate, riscăm să-i pierdem? Și alții care lucrează mai puțin... dar leafa merge.

