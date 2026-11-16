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Turos Lóránd, despre reforma administrativă propusă de PSD: „Nu poți redesena localitățile dintr-un birou din București”

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Turos Lóránd vorbeste la microfon.
Turos Lóránd, liderul senatorilor UDMR. Foto: Facebook
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Din articol
UDMR cere consultarea cetățenilor și referendumuri

Reforma administrativ-teritorială propusă de PSD reprezintă „o amenințare" pentru fiecare comunitate locală din România, nu pentru UDMR, susține liderul senatorilor Uniunii, Turos Lóránd. Acesta cere ca reorganizarea să se bazeze pe date și analize tehnice și să fie realizată numai după consultarea cetățenilor și organizarea unor referendumuri în localitățile afectate.

„Este o amenințare la adresa comunităților locale din România, indiferent că vorbim despre județul Olt, Vaslui sau Harghita. Comunitățile locale nu pot fi tratate ca simple cifre într-un tabel și nici reorganizate fără a ține cont de realitățile și de voința oamenilor care trăiesc acolo", a declarat Turos Lóránd, potrivit unui comunicat transmis luni.

Senatorul consideră că interesele fiecărei comunități locale ar putea fi afectate dacă reforma este realizată fără o analiză privind situația economică, accesul la servicii publice, distanțele dintre localități și particularitățile regiunilor.

UDMR cere consultarea cetățenilor și referendumuri

Turos Lóránd susține că o reformă de o asemenea amploare nu poate fi decisă exclusiv de autoritățile centrale, fără consultarea locuitorilor din unitățile administrativ-teritoriale vizate.

„O reformă administrativ-teritorială făcută fără o analiză strictă, tehnică și fundamentată, fără referendum și fără să-i întrebi pe locuitorii afectați reprezintă o încălcare gravă a principiilor democratice, a legilor și a standardelor internaționale. Nu poți lua o asemenea decizie dintr-un birou din București, să redesenezi localitățile din România cu creionul colorat, fără să întrebi oamenii care vor suporta direct consecințele. Comunitățile locale trebuie să aibă dreptul să decidă asupra propriului viitor", a afirmat liderul senatorilor UDMR.

Uniunea susține reforma administrației publice, dar consideră că procesul trebuie să pornească de la nevoile cetățenilor și să urmărească îmbunătățirea serviciilor publice.

„O reorganizare făcută fără consultare publică și fără o fundamentare solidă riscă să îndepărteze administrația de cetățeni, în loc să o apropie de aceștia", a avertizat senatorul.

Acesta a acuzat lipsa unei fundamentări coerente pentru propunerile privind numărul minim de locuitori pe care ar trebui să îl aibă o unitate administrativ-teritorială: „Mai întâi s-a vorbit despre comasarea localităților cu mai puțin de 1.500 de locuitori, apoi pragul a crescut la 3.000, iar ulterior la 5.000. Se aruncă în spațiul public tot felul de idei, fără o analiză serioasă și fără o fundamentare reală. Acesta este un heirupism dus la extrem, nu o reformă".

Potrivit acestuia, reorganizarea trebuie pregătită pe baza unor date concrete, iar autoritățile trebuie să prezinte beneficiile pe care comasările le-ar aduce cetățenilor.

„O reformă atât de importantă nu se poate face prin improvizații și decizii luate în grabă. Avem nevoie de muncă profesionistă, de date concrete și de o analiză temeinică, pentru a putea vorbi despre rezultate reale și beneficii pentru cetățeni", a adăugat liderul senatorilor UDMR.

Editor : A.D.

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