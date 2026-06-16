Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a anunțat că formațiunea nu va intra la guvernare, motivând că guvernul are nevoie pentru investire și de voturile unor parlamentari din grupări precum PACE. Liderii de grupului parlamentar vor decide dacă senatorii și deputații maghiari vor vota pentru sau împotriva guvernului Veștea.

Csoma Botond a explicat că forurile de conducere ale UDMR recomandă, dar nu impun, parlamentarilor să nu voteze guvernul propus de Adrian Veștea.

„După toate calculele aritmetice pe care le-am văzut şi în presă, am văzut că ar fi nevoie şi de voturile neafilaţilor, care provin din SOS şi POT. Am văzut că sunt diverse încercări şi în privinţa AUR-ului şi n-am dorit să ajungem în aceeaşi barcă cu aceşti deputaţi şi senatori neafilaţi care vin din aceste partide”, a spus Csoma Botond, după şedinţa UDMR.

„Acum am decis în privinţa participării la guvernare şi am decis în Consiliul Permanent că UDMR nu va face parte din guvern. Consiliul Permanent a formulat o recomandare, dar nu Consiliul Permanent ia decizia. Dacă nu participăm la guvernare, atunci grupurile reunite din Camerele Deputaţilor şi Senat iau decizia în mod autonom şi decizia finală va fi luată de grupurile parlamentare, dar există această recomandare din partea Consiliului Permanent către grupurile reunite şi recomandarea e să nu votăm acest guvern, dar sigur, reiterez şi e foarte important, decizia finală aparţine statutar grupurilor parlamentare”, a spus Botond.

Editor : B.E.