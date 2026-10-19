UDMR a semnat un acord politic cu Luca Niculescu. Kelemen Hunor: „Pentru noi, contează ca țara să funcționeze”

Kelemen Hunor a declarat, luni, că a semnat un acord politic cu premierul desemnat, Luca Niculescu, iar UDMR susţine învestirea guvernului în condiţii clare: respectarea drepturilor minorităţilor şi sprijinirea învăţământului în limba maghiară. El a mai spus că, în Parlamentul României, vor susţine activitatea guvernului în chestiunile şi în condiţiile asupra cărora au convenit.

„Am semnat un acord politic cu premierul desemnat, Luca Niculescu. Susţinem învestirea guvernului în condiţii clare: respectarea drepturilor minorităţilor şi sprijinirea învăţământului în limba maghiară. Astfel, vrem ca fiecare copil să poată învăţa în limba maternă, de la grădiniţă până la universitate, şi să existe fondurile necesare, suficiente cadre didactice şi manuale în limba maghiară. Guvernul trebuie să sprijine şi funcţionarea instituţiilor noastre culturale”, a scris preşedintele UDMR pe Facebook.

Kelemen Hunor a arătat că UDMR nu va avea miniştri în guvern.

„În Parlamentul României, vom susţine activitatea guvernului în chestiunile şi în condiţiile asupra cărora am convenit. Am ajuns, deja, la un acord privind susţinerea rectificării bugetare din acest an şi adoptarea bugetului de stat pentru 2027. În ambele cazuri, insistăm ca administraţiile locale să dispună de fondurile necesare funcţionării. Bugetul de anul viitor trebuie să susţină şi investiţiile, pentru a stimula economia. Pentru noi, contează ca ţara să funcţioneze, să găsim soluţii la problemele oamenilor şi să asigurăm sprijinul necesar comunităţilor locale”, a precizat liderul UDMR.

„Am încercat să facem tot ce depinde de noi, să avem un guvern cu puteri depline, cât mai repede. Din păcate, s-a prelungit enorm de mult şi această prelungire are consecinţe negative şi în percepţia publică, dar şi în ceea ce priveşte finanţarea anumitor sectoare publice şi servicii publice. Nu mai putem pierde nicio zi, fiindcă orice pierdere ne apropie de situaţii tragice, indiferent dacă vorbim de sănătate, de ordine publică sau de celălalte sectoare”, a subliniat Kelemen Hunor într-o declaraţie de presă la Parlament.

El a menţionat că, înainte de iarnă avem şi o situaţie mai neplăcută, care nu depinde de România, dar consecinţele le vom simţi şi noi.

„Vorbim aici de cele două conflicte, Orientul Mijlociu şi Rusia - Ucraina. Preţul energiei a crescut, creşte şi oamenii cei mai vulnerabili au nevoie de ajutorul guvernului. Toate aceste lucruri ne împing în direcţia de a vota acest guvern şi de a da posibilitatea guvernului condus de Luca Niculescu să facă tot ce crede că e mai bine şi, bineînţeles, să arate alternativa la guvernul care a fost demis în mai. Deci asta este decizia noastră”, a menţionat Kelemen Hunor.

El a mai spus că votul în interiorul UDMR a fost aproape unanimitate. „Nu am avut niciun vot împotrivă. A fost o abţinere”, a mai declarat liderul UDMR.

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Editor : A.M.G.