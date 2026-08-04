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Video UDMR ar putea susține un Guvern PSD. Tanczos Barna: „Avem nevoie de Executiv cu puteri depline”. Când s-ar încheia criza politică

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tanczos barna face declaratii
Tanczos Barna. Foto: Inquam Photos / George Călin
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România ar putea avea un nou Guvern cel mai târziu în septembrie. Estimarea îi aparține lui Tánczos Barna, care nu a exclus ca UDMR să voteze un Guvern minoritar PSD, dar a subliniat că toate opțiunile sunt pe masă. 

„Sunt foarte multe variante în acest moment pe masă. În ultima săptămână din august se vor intensifica aceste negocieri. Un lucru este cert: avem nevoie de Guvern cu puteri depline. Nu se mai poate continua astfel, cu proceduri parlamentare extraordinare pentru fiecare proiect”, a declarat Tanczos Barna marți.

Întrebat dacă UDMR ar putea susține un Guvern minoritar PSD, acesta a transmis: „Nu se poate exclude nicio variantă în acest moment”.

Vicepremierul a mai subliniat că negocierile politice ar putea fi încheiate până la începutul lunii viitoare:

„Cel mai târziu în prima săptămână din septembrie sau, în varianta pozitivă, poate în ultima săptămână din august”.

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Editor : A.G.

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