România ar putea avea un nou Guvern cel mai târziu în septembrie. Estimarea îi aparține lui Tánczos Barna, care nu a exclus ca UDMR să voteze un Guvern minoritar PSD, dar a subliniat că toate opțiunile sunt pe masă.

„Sunt foarte multe variante în acest moment pe masă. În ultima săptămână din august se vor intensifica aceste negocieri. Un lucru este cert: avem nevoie de Guvern cu puteri depline. Nu se mai poate continua astfel, cu proceduri parlamentare extraordinare pentru fiecare proiect”, a declarat Tanczos Barna marți.

Întrebat dacă UDMR ar putea susține un Guvern minoritar PSD, acesta a transmis: „Nu se poate exclude nicio variantă în acest moment”.

Vicepremierul a mai subliniat că negocierile politice ar putea fi încheiate până la începutul lunii viitoare:

„Cel mai târziu în prima săptămână din septembrie sau, în varianta pozitivă, poate în ultima săptămână din august”.

Citește și:

Tanczos Barna: S-a format o majoritate ciudată pentru legea ANI. E inadmisibil să facem amendamente cu țintă la o persoană

Editor : A.G.