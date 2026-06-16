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UDMR, cheia Guvernului Veștea: dacă votează, premierul desemnat ar avea nevoie de mai puține voturi din PNL. Cum arată calculele

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - PRESEDINTELE UDMR - CONFERINTA - 13 IUN 2023
Foto: Kelemen Hunor, presedintele UDMR, / Sursa foto: Inquam Photos / George Calin
Din articol
Ce ne arată matematica parlamentară Următorul pas, dacă Veștea nu are majoritate: Grindeanu desemnat

Liderii UDMR au dat încă de dimineață un semnal - le recomandă aleșilor Uniunii să nu voteze Guvernul Veștea. Un vot favorabil l-ar fi ajutat pe premierul desemnat să nu caute prea mulți susținători în rândurile PNL.

Voturile UDMR ar fi putut înclina decisiv balanța pentru Adrian Veștea. După sedința de marți dimineață, Csoma Botond a transmis că nu vor intra la guvernare. Nu s-a luat, însă, o decizie la fel de fermă și în privința votului. Liderul deputaților UDMR a precizat totuși că, în acest moment, li se recomandă aleșilor Uniunii să nu voteze.

„Am decis că UDMR nu va face parte din guvern. Grupurile reunite iau decizia finală, dar există această recomandare din partea Consiliului Permanent al UDMR de a nu vota guernul. Dar sigur că decizia finală aparține grupurilor parlamentare”, a declarat Csoma Botond. 

Cu o zi în urmă, era vehiculată varianta prin care UDMR nu va intra la guvernare, însă va vota Cabinetul Veștea, sau cel puțin conducerea va lăsa votul la liber. Adică fiecare parlamentar al Uniunii să decidă cum votează. 

Ce ne arată matematica parlamentară

Adrian Veștea ar putea avea o majoritate la votul în Parlament dacă adună sigur sprijinul PSD, al minorităților, neafiliaților, grupurilor mai mici, dar și al UDMR. AUR a anunțat deja că nu îl va susține. În aceată formulă, premierul desemnat nu ar trebui să caute prea multe voturi din partea PNL. Calculele, mai jos: 

  • PSD - 127 de senatori și deputați;
  • Minoritățile naționale - 17 deputați;
  • Grupul Uniți pentru România + POT - 18 deputați;
  • Neafiliați - 20 de senatori și deputați;
  • Grupul PACE - 11 senatori;
  • = 193 de voturi

Pentru a avea majoritate la votul din Parlament este nevoie de cel puțin 233 de voturi.

  • UDMR - 31 de senatori și deputați;

În cazul în care s-ar fi putut baza pe toate voturile de mai sus, alături de sprijinul UDMR, Adrian Veștea ar fi adunat 224 de aleși de partea sa, ceea ce ar fi însemnat că trebuia să convingă mai puțini parlamentari din PNL să îl susțină. PNL are 76 de aleși, însă în spațiul public a fost vehiculată varianta prin care doar 10-15 liberali l-ar putea vota pe Veștea.

Dat fiind faptul că negocierile sunt încă în desfășurare, nu este clar în acest moment dacă și voturile aleșilor din partidele mici sunt asigurate. 

Următorul pas, dacă Veștea nu are majoritate: Grindeanu desemnat

Dacă Adrian Veștea nu reușește să adune sprijinul necesar pentru a trece Guvernul propus de el, atunci este luat în calcul scenariul desemnării lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, potrivit informațiilor Digi24. Decizia UDMR de a nu face parte din Guvern a complicat și mai mult calculele și i-a supărat pe liderii PSD.

Citește și: VIDEO Premierul desemnat, însoțit de un lider PSD la negocierile cu aleșii ex-POT. Ce a negociat Veștea cu partidele mici din Parlament

Editor : A.G.

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