Liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că Uniunea ar lua în calcul ipoteza susţinerii preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, pentru funcţia de premier doar după ce preşedintele Nicuşor Dan va face o nominalizare.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost întrebat, marţi, dacă Uniunea l-ar susţine pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, pentru funcţia de premier în cazul în care preşedintele Nicuşor Dan l-ar nominaliza, transmite News.ro.

„Trebuie să recunosc că în politica vrei, nu vrei, contează şi mărimea. Mărime pe care o au cei cei cu cele mai multe mandate. (n. red. - PSD) (...) Asta ar fi fost logic şi acum un an şi ceva când s-a format coaliţia. (...). E un nou film (n. red. susţinerea lui Grindeanu), se poate discuta, dar nu suntem în acea fază. Am spus şi lui Grindeanu: «Trebuie să mă înţelegi. Până când nu există o nominalizare, suntem antrenaţi voi acolo, noi aici»”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a adăugat că există, în afară de Sorin Grindeanu, un alt premier propus.

„Noi avem un premier propus în persoana lui Siegfried Mureşan. Şi până când preşedintele nu desemnează un premier, eu de aici nu mă mişc, logic. Că n-am cum să mă mişc. Nu se poate că avem un premier nominalizat şi pe mine mă aruncaţi dumneavoastră ori în stânga, ori în dreapta din barcă. Nu plec din barcă până când nu am o desemnare şi până când nu ştiu ce direcţie doreşte preşedintele. Sigur, după desemnare trebuie să lăsăm şi noi, şi PSD, şi PNL, şi USR calea dialogului deschisă”, a mai spus Kelemen Hunor.

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Editor : A.C.