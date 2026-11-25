O nouă propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc (Székelyföld - Terra Siculorum) a fost depusă miercuri în Parlament, la Camera Deputaţilor, fiind semnată de deputatul UDMR Kulcsár-Terza József-György şi deputatul neafiliat Zakarias Zoltán. Aceştia arată în proiect că 63 de autorităţi locale au adoptat până în prezent, prin hotărâre locală, o petiţie către Parlamentul şi Guvernul României, prin care îşi exprimă solicitarea privind crearea unei regiuni administrative „care să fie denumită Ţinutul Secuiesc, iar această regiune să primească un statut autonom, pe baza unei legi organice, ce va fi înaintată Parlamentului României, relatează News.ro.

Potrivit iniţiatorilor, prin acest proiect de lege se urmăreşte „realizarea solicitării exprimate prin petiţia adresată Parlamentului şi Guvernului României de către autorităţile locale secuieşti, concomitent cu aprofundarea democraţiei în România şi perfecţionarea statului de drept, prin garantarea legală şi instituţională a drepturilor secuimii prevăzute în documentele de mai sus”.

„Una dintre importantele consecinţe ale adoptării legii ar fi fundamentarea durabilă a stabilităţii relaţiilor dintre populaţia majoritară română şi minoritatea maghiară şi, în consecinţă, stabilitatea durabilă a relaţiilor româno-maghiare. Recunoaşterea şi acordarea autonomiei teritoriale a Ţinutului Secuiesc ar duce la o reală reconciliere româno-maghiară”, spun parlamentarii.

Iniţiatorii mai afirmă că „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc – Székelyföld – Terra Siculorum reprezintă reglementarea revendicărilor referitoare la autonomia teritorială, care, prin adoptarea de către Parlamentul României, oferă garanţiile necesare şi cadrul adecvat prosperării regiunii autonome, protecţiei identităţii naţionale maghiare a secuimii şi intereselor specifice ale colectivităţii”.

„Ţinutul Secuiesc este un teritoriu al României care diferă de celelalte regiuni ale ţării nu numai din cauza componenţei etnice, ci şi datorită faptului că, în decursul istoriei, Ţinutul Secuiesc şi-a păstrat întotdeauna un statut specific. Autonomia trebuie concepută ca un pas important în procesul de democratizare şi descentralizare a ţării, în spiritul principiului subsidiarităţii. Anexa prezentului proiect de lege cuprinde oraşele şi comunele Ţinutului Secuiesc, totalizând 149 de autorităţi locale. Din acest număr, 63 de autorităţi locale au adoptat până în prezent, prin hotărâre locală, o petiţie către Parlamentul şi Guvernul României, prin care îşi exprimă solicitarea privind crearea unei regiuni administrative „care să fie denumită Ţinutul Secuiesc şi care să cuprindă toate localităţile din anexa la prezentul memorandum, numai aceste localităţi”. Această regiune să primească un statut autonom, pe baza unei legi organice, ce va fi înaintată Parlamentului României”, se precizează în expunerea de motive la proiectul de lege.

Parlamentarii mai spun că „secuimea, populaţia autohtonă cu identitate naţională maghiară, majoritară în Ţinutul Secuiesc, revendică autonomia teritorială a acestei regiuni în conformitate cu prevederile documentelor internaţionale şi cu practica în acest domeniu din statele Uniunii Europene (ex.: Italia – Tirolul de Sud, Finlanda – Insulele Åland, Belgia – Regiunea Flamandă şi Regiunea Valonă etc.), precum şi din alte state fără statut de membru al Uniunii Europene (ex.: Republica Moldova – Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, Serbia – Provincia Autonomă Voivodina).

„Autonomia practicată în regiunea istorică Székelyföld – Ţinutul Secuiesc – Terra Siculorum, prin modul de organizare al scaunelor secuieşti, datează din anii 1200. Autonomia scaunelor a funcţionat sub forma autonomiei teritoriale, având o administrare proprie, o structură social-administrativă specifică, drepturi speciale şi statut special. Locuitorii scaunelor secuieşti, prin reprezentanţii lor aleşi, îşi afirmă dorinţa şi revendică dreptul la autonomie teritorială, la crearea cadrului legislativ prin adoptarea Statutului de Autonomie al Ţinutului Secuiesc – Székelyföld – Terra Siculorum. Exercitarea dreptului la autonomie, respectiv recunoaşterea şi transferul competenţelor sporite specifice regiunii către autorităţile sale alese, asigură egalitatea deplină şi efectivă a tuturor locuitorilor aparţinând colectivităţii regiunii autonome”, se mai afirmă în document.

Istoria, precum şi experienţa statelor de drept din Europa, au demonstrat şi demonstrează faptul că protecţia colectivităţilor, a comunităţilor cu identitate naţională diferită faţă de cea majoritară dintr-un stat necesită măsuri specifice de protecţie, mai subliniază iniţiatorii.

Parlamentarii menţionează că „prin adoptarea prezentei legi, nu este nicidecum vorba că Ţinutul Secuiesc s-ar rupe de România, cum susţin oponenţii autonomiei”.

„Documentul Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (CSCE) de la Copenhaga (1990) notează, la punctul 35, efortul statelor semnatare, printre care şi România, de a crea condiţiile necesare promovării identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a minorităţilor naţionale prin instituirea administraţiilor autonome sau locale, corespunzătoare condiţiilor istorice şi teritoriale ale acestora. În documentul CSCE de la Geneva (1991), semnat de România, statele semnatare recunosc că luarea măsurilor care ţin seama de condiţiile istorice şi teritoriale ale minorităţilor naţionale este importantă acolo unde problemele acestora reclamă o preocupare deosebită. Statele semnatare iau notă cu interes de faptul că s-au obţinut rezultate pozitive pe căi democratice, între altele prin: administraţie autonomă sau locală, precum şi prin autonomie teritorială, incluzând existenţa unor organisme consultative, legislative şi executive, desemnate prin alegeri libere şi periodice”, precizează ei.

Parlamentarii mai arată că recomandarea nr. 1201/1993 a Consiliului Europei prevede, la art. 11, dreptul persoanelor aparţinând unei minorităţi naţionale de a avea autorităţi autonome sau locale ori statut special în acele regiuni unde sunt în majoritate şi dispun de condiţii istorice şi teritoriale specifice.

„Rezoluţia Parlamentului European cu privire la cetăţenia Uniunii Europene, din 21 noiembrie 1991, prevede, la art. 3, că Uniunea şi statele membre încurajează comunităţile etnice, lingvistice şi istorice existente pe teritoriul lor în exprimarea identităţii şi promovarea coexistenţei, oferind garanţii pentru asigurarea egalităţii reale a tuturor cetăţenilor, prin forme specifice ale autonomiei locale, regionale sau de grup, ale cooperării interregionale, precum şi prin luarea în considerare a aspiraţiilor comunităţilor şi a soluţiilor practicate în Europa.

Proiectul privind Carta Europeană a Autonomiei Regionale, adoptat prin Rezoluţia Adunării Parlamentare a Consiliului Europei nr. 1118/1997, enunţă, printre altele, următoarele principii:

recunoaşterea autonomiei regionale implică loialitatea faţă de stat, ale cărui regiuni evoluează prin respectarea suveranităţii şi a integrităţii teritoriale;

organizarea de instituţii europene adecvate trebuie să ţină seama de existenţa regiunilor în cadrul statelor europene pentru elaborarea şi realizarea politicilor puse în aplicare la nivel european;

regiunea, ca o componentă esenţială a statului, stă mărturie, prin identitatea sa, diversităţii Europei şi contribuie la îmbogăţirea culturii acesteia într-un climat de respectare a tradiţiilor sale istorice.

În conformitate cu proiectul privind Carta Europeană a Autonomiei Regionale, prin autonomia regională se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a colectivităţilor teritoriale cele mai întinse din cadrul fiecărui stat membru, dispunând de organe alese care se situează între stat şi colectivităţile locale şi care au fie prerogative de autoadministrare, fie prerogative de ordin statal, de a prelua asupra lor responsabilitatea, în interesul populaţiei respective, pentru o parte importantă a problemelor de interes public, în conformitate cu principiul subsidiarităţii”, se arată în expunerea ded motive.

Ce prevede proiectul de lege

„Ca expresie a identităţii sale istorice, în scopul asigurării egalităţii de şanse a cetăţenilor şi protecţiei identităţii naţionale maghiare, locuitorii Ţinutului Secuiesc se constituie în comunitate” prevede proiectul de lege, la Articolul 1.

Ordinea administrativă a Ţinutului Secuiesc se bazează pe condiţiile geografice, economice, sociale şi culturale, precum şi pe dezideratul istoric al populaţiei acestuia privind asigurarea autonomiei. Aspiraţia locuitorilor regiunii la autonomie are ca obiectiv participarea democratică a cetăţenilor la viaţa societăţii, la dezvoltarea economico-socială, precum şi la sprijinirea şi ocrotirea realizării intereselor teritoriale.

Autonomia comunităţii reprezintă dreptul şi capacitatea efectivă a colectivităţii majoritare autohtone a ţinutului istoric de a dispune de prerogativele de autoadministrare şi de unele prerogative de ordin statal, în scopul preluării sub propria responsabilitate, în interesul întregii colectivităţi, a unei părţi importante a problemelor de interes public, în conformitate cu principiul subsidiarităţii.

Articolul 2 prevede că Ţinutul Secuiesc devine o regiune autonomă cu personalitate juridică în cadrul României (denumită în continuare „Regiunea”).

a) Competenţele Regiunii sunt stabilite de Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc (denumit în continuare „Statutul”), adoptat prin prezenta lege, în limitele dreptului internaţional.

b) Competenţele specifice ale Regiunii nu pot fi puse în discuţie sau limitate decât prin lege, cu respectarea dreptului internaţional.

c) Regiunea are dreptul de decizie şi de gestionare în domeniile care aparţin competenţelor sale specifice. Acest drept include adoptarea şi exercitarea unei politici proprii Regiunii.

d) În limitele legii, este de dorit transferarea în competenţa Regiunii a unor sarcini care aparţin unor competenţe naţionale. Regiunea trebuie să dispună de mijloacele necesare realizării acestui obiectiv.

Articolul 3 arată că Autonomia Regiunii nu afectează integritatea teritorială şi suveranitatea României. Cu respectarea acestui principiu:

a) Competenţele, în limitele Statutului, pot fi delegate Regiunii de către alte niveluri de administrare.

b) Delegarea de competenţă trebuie să fie clar definită. Mijloacele materiale şi financiare care permit punerea în aplicare efectivă a acestor competenţe adiţionale trebuie să fie asigurate în mod adecvat pe parcursul actului de delegare.

c) Organele însărcinate cu punerea în aplicare a acestor competenţe trebuie să se bucure, atât cât este posibil şi în limitele legii, de libertatea de a adapta exercitarea acestora la condiţiile specifice Regiunii şi la structurile sale, cu o preocupare deosebită pentru eficacitate, conform doleanţelor locuitorilor Regiunii.

Art. 4 - (1) Teritoriul Regiunii cuprinde actualele judeţe Covasna şi Harghita, precum şi Scaunul istoric Mureş (Marosszék), care aparţine judeţului Mureş. Anexa nr. 1 cuprinde limitele teritoriale ale Regiunii, precum şi localităţile aparţinătoare acesteia.

(2) Scaunele sunt teritorii tradiţionale secuieşti:

a) Scaunul Kézdi (Kézdiszék), care cuprinde localităţile aparţinătoare, având reşedinţa la Târgu Secuiesc (Kézdivásárhely);

b) Scaunul Orbai (Orbaiszék), care cuprinde localităţile aparţinătoare, având reşedinţa la Covasna (Kovászna);

c) Scaunul Sepsi (Sepsiszék), care cuprinde localităţile aparţinătoare, având reşedinţa la Sfântu Gheorghe (Sepsiszentgyörgy);

d) Scaunul Ciuc (Csíkszék), care cuprinde localităţile aparţinătoare, având reşedinţa la Miercurea Ciuc (Csíkszereda);

e) Scaunul Odorhei (Udvarhelyszék), care cuprinde localităţile aparţinătoare, având reşedinţa la Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely);

f) Scaunul Gheorgheni (Gyergyószék), care cuprinde localităţile aparţinătoare, având reşedinţa la Gheorgheni (Gyergyószentmiklós);

g) Scaunul Mureş (Marosszék), care cuprinde localităţile aparţinătoare, având reşedinţa la Târgu Mureş (Marosvásárhely);

h) Scaunul Micloşoara-Brăduţ (Miklósvár–Bardóc) (Miklósvár–Bardócszék), care cuprinde localităţile aparţinătoare, având reşedinţa la Baraolt (Barót).

Articolul 5 prevede că autonomia regională se exercită de Consiliul de Autoadministrare, autoritate publică regională aleasă prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, precum şi de Comisia de Autoadministrare desemnată de acesta.

Dispoziţiile alin. (1) nu aduc atingere dreptului de a recurge la consultarea prin referendum sau la orice altă formă de participare a cetăţenilor la treburile publice, în condiţiile legii.

Sediul instituţiilor din Regiune va fi stabilit de autoritatea deliberativă aleasă a Regiunii, se arată la articolul 6.

(1) Consiliul de Autoadministrare este instituţia prin care ia fiinţă Ţinutul Secuiesc.

(2) Atribuţiile Consiliului de Autoadministrare sunt stabilite de prezentul Statut şi de locuitorii Regiunii, iar cadrul exercitării acestora este stabilit de către Consiliul de Autoadministrare, în conformitate cu prevederile prezentului Statut, respectiv cu legislaţia internă şi internaţională, prevede articolul 7.

Art. 8 - (1) În conformitate cu prezentul Statut şi în concordanţă cu legile statului, autonomia Regiunii se referă la toţi cetăţenii români cu domiciliul stabil într-una dintre localităţile Regiunii.

(2) Persoanele născute în Regiune, cetăţeni români, cu domiciliul în străinătate, beneficiază, de asemenea, de drepturile stabilite prin Statut, în măsura în care ultimul lor domiciliu din ţară a fost într-o localitate din Regiune.

Art. 9 - (1) În cadrul Regiunii este garantată egalitatea deplină şi efectivă pentru toţi cetăţenii.

(2) În sfera de competenţă a Consiliului de Autoadministrare, ca autoritate publică, intră crearea acelor condiţii care asigură egalitatea deplină şi efectivă, precum şi libertatea persoanelor şi a comunităţilor acestora, eliminarea tuturor obstacolelor care pot zădărnici sau obstrucţiona manifestarea deplină a acestora, facilitând participarea tuturor cetăţenilor la viaţa politică, economică, culturală şi socială.

(3) Nu constituie discriminare adoptarea de către Consiliul de Autoadministrare a unor măsuri speciale pentru păstrarea şi dezvoltarea identităţii naţionale a comunităţilor române din Regiune, în limitele legii.

Art. 10 - (1) În Regiune, limba maghiară are acelaşi statut ca limba oficială a statului.

(2) Toţi cetăţenii domiciliaţi sau rezidenţi în Regiune au dreptul să folosească ambele limbi în condiţii egale, în viaţa privată, inclusiv în cadrul instituţiilor publice, precum şi în faţa autorităţilor publice, atât oral, cât şi în scris.

(3) Autorităţile Regiunii, ale scaunelor secuieşti aparţinătoare şi autorităţile administraţiei publice locale vor asigura folosirea oficială firească a ambelor limbi, adoptând reglementările necesare pentru cunoaşterea acestora şi creând toate condiţiile care garantează egalitatea lor deplină.

(4) În acele localităţi ale Regiunii în care cetăţenii aparţinând altor comunităţi naţionale, etnice sau lingvistice, cu domiciliul stabil în acele localităţi, sunt în minoritate numerică, dar depăşesc 0,1% în comună, 1.000 în oraş, 5.000 în municipiu sau 10.000 la nivelul scaunului, limba acestor comunităţi beneficiază de acelaşi statut ca limba oficială a statului în faţa unităţilor administrative respective.

Art. 11 - (1) Consiliul de Autoadministrare va stabili simbolurile Regiunii.

(2) Statutul garantează dreptul la folosirea liberă a drapelului şi a simbolului fiecărui scaun secuiesc.

(3) Prezentul Statut garantează folosirea liberă a simbolurilor naţiunii maghiare, precum şi ale comunităţilor naţionale aflate în minoritate numerică în Regiune.

(4) În privinţa folosirii simbolurilor statului sunt valabile reglementările legale în vigoare.

Capitolul II. Înfiinţarea şi desfiinţarea regiunii autonome

Art. 12

Regiunea autonomă Ţinutul Secuiesc se constituie conform prezentei legi, odată cu constituirea Consiliului de Autoadministrare, autoritate administrativă autonomă înfiinţată conform art. 117 alin. (3) din Constituţia României, în baza prevederilor prezentului Statut.

Art. 13

Statutul de regiune autonomă a Ţinutului Secuiesc se poate desfiinţa numai prin referendum organizat în Ţinutul Secuiesc.

Art. 14

(1) Prezentul Statut de autonomie se adoptă prin lege organică de către Parlamentul României.

(2) Statutul de Autonomie al Ţinutului Secuiesc, adoptat prin lege, se aprobă prin referendum de către cetăţenii Ţinutului Secuiesc.

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Tamás Sándor, a propus recent ca judeţele Harghita, Covasna şi Mureş să facă parte dintr-o singură unitate administrativă, invocând anunţul „cu mare bucurie” de zilele trecute al lui Sorin Grindeanu că Ialomiţa şi Călăraşi îşi doresc comasarea voluntară.

„Dacă acest lucru este permis în sud, atunci şi noi, secuii, avem acest drept. (...) Fie judeţ, fie regiune, Ţinutul Secuiesc trebuie să fie unit! (...) Aceasta nu este o simplă rugăminte, ci voinţa întregii noastre comunităţi. Acum Bucureştiul trebuie să demonstreze că nu aplică dublă măsură”, afirmă Tamás.

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Editor : Liviu Cojan