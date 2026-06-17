UDMR se întâlnește pentru a lua decizia de a nu sprijini Guvernul Veștea în Parlament. Explicațiile lui Csama Botond

UDMR a decis ieri că nu va face parte din Guvernul Veștea. Csoma Botond, liderul de deputaților UDMR, a declarat la Digi24 că astăzi urmează conform statultului o întâlnire a grupurilor din Senat și Camera Deputaților pentru a lua decizia de a nu sprijini noul guvern în Parlament. El a mai comentat ce se va întâmpla cu încercarea de a rupe câțiva parlementari AUR pentru formarea noului executiv și a vorbit și despre faptul că „Președintele Nicușor Dan ar putea ajunge la aceeași concluzie ca în cazul domnului Tomac”

„Noi, astăzi, vom mai avea o ședință de grup, pentru că am spus și ieri, potrivit statutului Consiliul Permanent am luat decizia ca UDMR să nu intre la guvernare. Dar sprijinul în Parlament, dacă este vorba de un sprijin pentru un cabinet din care nu facem parte, atunci decizia finală este luată de grupurile reunite ale UDMR-ului din Senat și Camera. Astăzi vom avea această ședință unde luăm decizia finală și există o recomandare din partea consiliului Permanent către grupurile reunite să nu votăm guvernul”, a explicat Csoma Botond, spunând că „Noi dacă luăm o decizie tot facem la fel”, excluzând ipoteza ca Adrian Veștea să poarte discuții individuale cu unii lideri ai partidului.

Botond a ziz că, pur și simplu, aceasta este o procedură dictată de statut și nu o „portiță tactică”, pentru ca UDMR să continue negocierile.

Întrebat cum vede negocierile cu anumite persoane din AUR – Veșta a declarat că face acest lucru atâta timp cât „aceștia sunt patrioți” – Csama Botond a spus că din câte știe Nicușor Dan nu dorește ca Guvernul Veștea să fie votat de parlamentarii AUR. „Acum, domnul Veștea dorește să obțină această majoritate în Parlamentul României și este cumva forțat să negocieze și cu AUR, după decizia noastră de ieri și după alte decizii care care a fost. Nu știu dacă este un lucru benefic să aducem încă o dată AUR, deja AUR a fost adus într-o ecuație politică când a fost dărâmat guvernul Bolojan. Iar să aducem aurul în această ecuație nu mi se pare o idee bună”.

În privința candidaturii lui Adrian Veștea la șefia PNL, liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a spus: „E o ruptură în Partidul Național Liberal. Evident. După această desemnare, sigur, lupta e mai acerbă acum. În acest moment vom vedea ce va urma”.

Întrebat când vom avea un vot de investitură, Botond a precizat că acest lucru este greu de anticipat. „Primul pas e Birou permanent reunit, Biroul Camere și Biroul Senatului stabilesc calendarul și sunt și acolo majorități, cum și în plenul Parlamentului. Domnul Veștea ca să vină cu calendarul, trebuie să obțină o majoritate în acest birou permanent reunit, pentru că Birou permanent reunit stabilește calendarul procedurii constituționale de investire a Guvernului.

Botond a comentat și eventualele piedici în privința Calendarului, întrucât acolo se află liberalul Adrian Cozma, care este în tabăra lui Ilie Bolojan. „Din moment ce avem cam aceleași majorități și în Birourile permanente ca și în plenul Parlamentului, eu cred că ar putea exista anumite piedici în calea stabilirii programului de investitură”.

„Eu cred că domnul Veștea poate să obțină majoritate numai în condițiile în care o parte din senatorii și deputații AUR vor vota Guvernul, altfel n-are cum aritmetic să obțină această majoritate”

Dacă parlamentarii AUR vor vota însă disciplinat, așa cum a spus Petrișor Peiu, mingea pare să fie acum în terenul lui Mohammad Murad, parlamentar AUR, care a anunțat că va vota pentru Guvernul Veșta. „Am înțeles că domnul Murad a fost la domnul Grindeanu și dacă domnul Murad mai aduce 10-15 Parlament, s-ar putea să treacă guvernul”, a mai spus Csama Botond.

Dacă nu, probabil va urma o nouă depunere de mandat, care ar fi bine să aibă loc cât mai repede. „În condițiile în care se face calculul și la Cotroceni, că domnul Veștea nu poate să obțină majoritatea în Parlamentul României, atunci cred că domnul Nicușor Dan poate să ajungă la aceeași concluzie la care ajuns și în cazul domnului Tomac”.

Editor : Sebastian Eduard