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Exclusiv UDMR susține reforma administrativ-teritorială, dar cu anumite condiții. Tanczos Barna: „Trebuie să avem grijă”

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tanczos barna la o sedinta
Tanczos Barna. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Fostul vicdepremier Tanczos Barna a declarat în cadrul emisiunii „În fața ta” că este nevoie de o reformă administrativ-teritorială pentru a reduce consturile, dar doar respectând anumite condiții. Potrivit senatorului UDMR, o astfel de decizie nu ar trebuie luată la București, „deasupra capului comunității locale”. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, de la 14:00, la Digi24.

Întrebat de ce reducerea numărului de localități a fost și este o temă sensibilă pentru UDMR, Tanczos Barna a răspuns: „Este o chestiune istorică la noi, pentru că nu o dată, nu de două ori s-a încercat, și în timpul comunismului, câteodată s-a și reușit, schimbarea componenței etnice a unei unități administrativ-teritoriale, printr-o unire sau separare forțată. Noi, ca reprezentanți ai comunității maghiare, trebuie să avem grijă în primul și în primul rând la acest aspect.

Orice comasare, orice schimbare a limitelor administrativ-teritoriale, de lipire, de dezlipire, de adunare, de separare, să se întâmple cu consultarea comunității locale, să se întâmple cu respectarea angajamentelor internaționale ale României, care spun că nicio țară nu poate schimba forțat limitele administrativ-teritoriale doar pentru a schimba componența etnică, acele unități administrativ-teritoriale”. 

El spune că UDMR susține reforma administrativ-teritorială, dacă sunt respectate anumite condiții.

„Deci, noi spunem în felul următor: să se respecte toate angajamentele internaționale, să existe referendum, adică să existe o discuție la nivelul comunității, să nu se ia decizia la București, deasupra capului comunității locale. (...) Și, da, suntem de acord că trebuie să existe o reformă administrativ-teritorială și de reducere, de eficientizare a serviciilor locale, tocmai pentru a reduce costul”, a mai spus Tanczos Barna.

„Cu siguranță, acolo unde sunt câteva sute de locuitori, nu are absolut nicio logică să ai în continuare primar ales, viceprimar, secretar,
zeci de 10 angajați, consiliu. Acolo, cu siguranță, comasarea este absolut necesară, chiar două-trei comune, dacă este cazul. În același timp, nici nu poți să pui cetățeanul pe drumuri, să meargă 20 km, de exemplu, sau 30 km până în centrul comunei, dintr-un sat într-un alt sat, dacă te, trebuie să treacă muntele, dacă trebuie să ocolească. Deci toate acestea trebuie analizate, făcute cu cap și cu consultarea comunității locale”, a mai explicat senatorul UDMR.

Tanczos Barna subliniază că ,deși „trecerea la regionalizare nu e o idee de aruncat”, nu crede că e posibilă.

„Nu cred că va fi posibil. Deci această regionalizare și desființare de județe, dincolo de această cosmetizare a comunelor foarte mici sau ajustare, este, într-adevăr, o reformă profundă și pentru această reformă profundă, cu un Parlament atât de de divizat, atât de fragmentat, nu cred că există forță politică. Deci acea reformă este necesară, trebuie discutată, dar cred că poate fi făcută doar de un partid sau o coaliție cu o putere în Parlament, nu un Guvern care depinde de două-trei voturi la fiecare proiect de lege”, a punctat acesta.

Editor : C.L.B.

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