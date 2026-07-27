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Exclusiv UDMR va vota legea ANI „în orice variantă care întrunește majoritate”. Kelemen Hunor: „Pentru noi nu e o miză”

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Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Kelemen Hunor a declarat luni seară, la Digi24, întrebat despre legea ANI, că UDMR „nu va bloca nicio variantă care întrunește majoritate”. „Așa cum (n.r. declarațiile) erau publice înainte de 2025, pot fi publice și acuma”, susține acesta, precizând că pentru UDMR această lege nu reprezintă o „miză”.

„Vorbim despre declarații de interese financiare, nu de avere și nu de conflict de interese. Ca să clarificăm că iarăși este o confuzie totală. Există o decizie a Curții Constituționale care spunea că nu trebuie puse pe site, dar sunt publice pentru ANI și pentru instituțiile de cercetare penală sau abilitate. Ideea a fost să respectăm decizia Curții Constituționale, ne place, nu ne place, asta este instituția noastră constituțională. Acum am înțeles că nu trebuie să respectăm, sunt ok, sunt de acord. Noi nu blocăm, nu avem niciun interes de niciun fel, nu vom bloca orice variantă care întrunește majoritate. (...) Pentru noi nu este o miză. Așa cum erau publice înainte de 2025, pot fi publice și acuma”, a declarat Kelemen Hunor.

Declarațiile lui Kelemen Hunor vin în contextul în care, luni, parlamentarii PNL au anunţat că au depus, alături de parlamentarii USR, un amendament la legea integrităţii prin care se introduce obligaţia depunerii unei declaraţii de interese financiare pentru toţi demnitarii şi pentru persoanele care exercită funcţii publice de autoritate.

Ulterior, deputatul social-democrat Radu Marinescu, fost ministru al Justiției, a declarat că PSD nu va vota legea integrității dacă proiectul nu va fi readus la forma transmisă Comisiei Europene. Tototdată, el a acuzat PNL și USR că au eliminat din lege publicitatea declarațiilor de avere, iar acum încearcă să corecteze modificările prin amendamente.

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Întrebat dacă celelalte legi care contează pentru PNNR au șanse să treacă în sesiune parlamentară din această săptămână, șeful UDMR a răspuns:

„În acest moment, eu cred că marea majoritate da, așa cum văd eu. Să vedem ce apare mâine, poimâine. Noi lucrăm simultan. O parte dintre aceste legi sunt la Senat, mâine vor fi votate în plen, vin la Camera Deputaților în comisii și invers, în funcție de care este camera decizională pentru fiecare lege.

Mâine este codul de urbanism. Eu cred că va trece. Termenul este undeva în 2028 pentru respectarea aplicării referendumului pentru București, că era singurul punct unde era o discuție de aproape un an și jumătate. Dar până la urmă Capitala cu sectoarele s-au înțeles și momentul aplicării va fi în 2028”.

Editor : C.L.B.

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