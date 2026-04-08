UDMR vrea ca Guvernul să rămână „în aceeași formulă”, inclusiv cu Bolojan premier. Csoma Botond: „Nu avem nevoie de o criză politică”

Csoma Botond, Foto: Facebook / Csoma Botond

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat că își dorește ca guvernarea să continue în aceeași formulă. „Nu ar fi de dorit ca acum premierul să fie schimbat”, a mai precizat deputatul. 

Deputatul UDMR susține că, după adoptarea bugetului, a crezut că lucrurile se vor liniști în Coaliție.

„Din păcate, nu s-a întâmplat așa. Atunci am crezut, având în vedere că s-a obținut acel compromis, acel un miliard cerut de PSD pentru pensionarii cu pensii sub 3.000 de lei, că vom intra cumva pe un făgaș mai calm, mai normal. Nu s-a întâmplat, nu știu ce se va întâmpla. Poziția UDMR este clară - dorim stabilitate politică, nu mai avem nevoie și de o criză politică”, a declarat Csoma Botond, la Parlament, potrivit Agerpres. 

Acesta a mai transmis că acordul Coaliției, care prevede schimbarea premierului în 2027, ar trebui păstrat.

„Sigur că se poate (și fără Ilie Bolojan premier - n.r.), nu cred că o coaliție stă într-un singur om, dar nu cred că ar fi de dorit ca acum prim-ministrul să fie schimbat. Am avut un acord de coaliție care prevede și o rotativă în 2027, eu cred că ar trebui păstrat. (...) Nu cred că s-ar impune nicio schimbare de ministere. Nu știu ce ar justifica o schimbarea de ministere. Eu cred că ar trebui să rămână în aceeași formulă”, a explicat liderul deputaților UDMR.

Citește și: „Nu sunt din alea rusești”. O comună din Giurgiu a cumpărat 3 drone, dar primarul spune că nu știe cât au costat. La ce vor fi folosite

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mircea Lucescu
2
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
4
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
Alocații și indemnizații în aprilie. Foto Getty Images
5
Alocațiile și indemnizațiile sociale se plătesc mai devreme în aprilie. Când intră banii...
Cel mai bogat om din Ucraina, două cuvinte cu majuscule după moartea lui Mircea Lucescu. Cum îl numise antrenorul român
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina, două cuvinte cu majuscule după moartea lui Mircea Lucescu. Cum îl numise antrenorul român
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_COALITIE_BUGET_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Grindeanu spune că nu îl interesează funcția de premier, dar vine cu un nou atac la adresa Guvernului: „Avem nevoie de schimbare”
ilie bolojan face declaratii
Guvernul înăsprește legislația pentru balastiere. Bolojan a dispus intensificarea controalelor și vrea mecanisme stricte de verificare
Virgil Popescu vorbește la Digi24
Virgil Popescu: „Niciun liberal nu va accepta ca PSD să-i schimbe premierul“
donald trump semneaza un decret
Donald Trump pariază pe Generaţia Z pentru a face guvernul SUA din nou „cool”
colaj foto cu pandaru si negrutiu
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: De ce vrea PSD să iasă de la guvernare?
Recomandările redacţiei
U.S. President Donald Trump Visits Scotland For Golfing Getaway
Culisele deciziei lui Trump de a băga SUA în război cu Iranul: de la...
benzinarie motorina pompa carburanti
Ce nereguli a găsit ANAF după controalele la benzinării și la firme...
Dmitri Medvedev.
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Medvedev: „Un...
OAMENI CU UMBRELA SI ploaie
Vreme rea în aproape toată țara: noi alerte de viscol, ploi, ninsori...
Ultimele știri
Părinții copiilor cu sindrom Down sau tulburări autiste vor primi sprijin psihologic gratuit. Legea a trecut de Parlament
Noul procuror general al SUA: Doar Donald Trump știe de ce a fost concediată Pam Bondi. „Nu încerc să ghicesc gândurile președintelui”
Conflict la vârful Pentagonului. Secretarul pentru armată refuză să demisioneze în ciuda neînţelegerilor cu Pete Hegseth (WP)
Citește mai multe
