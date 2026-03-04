Ultimele negocieri privind bugetul. Coaliția discută din nou împărțirea banilor, după ce PSD a amenințat cu blocaj politic

Liderii Coaliției de guvernare se întâlnesc din nou pentru a discuta împărțirea banilor între instituții, în contextul în care liberalii ar vrea să aibă gata proiectul până la finalul acestei săptămâni. Cu o zi în urmă, social-democrații au transmis că se va ajunge la blocaj politic dacă în buget nu se regăsesc și ajutoarele pentru persoane vulnerabile propuse de PSD.

Ședința a început de la ora 09:00, la Palatul Victoria, și este a doua în această săptămână. Liderii partidelor de guvernare s-au reunit din nou, după ce la ultima ședință ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, le-a prezentat o schiță a bugetului și le-a transmis social-democraților că ar putea să aloce din buget doar jumătate din banii ceruți pentru ajutoarele financiare destinate pensionarilor, mamelor și familiilor vulnerabile. Reprezentanții PSD s-au arătat nemulțumiți pe motiv că ministrul nu a detaliat bugetul.

Blocaj politic din cauza bugetului?

Social-democrații au cerut să fie respectate propunerile tuturor partidelor din Coaliție, „nu doar ale unora” și au amenințat cu blocaj politic. Asta după ce, anterior, au anunțat că nu vor vota bugetul dacă nu cuprinde și propunerile lor.

„Din această perspectivă, cei care refuză să includă în buget sau care vor să reducă alocarea pentru Programul PSD de solidaritate riscă să determine un blocaj politic nejustificat și iresponsabil, cu implicații negative asupra execuției bugetare din acest an”, a transmis PSD marți, printr-un comunicat de presă.

Social-democrații cer ajutoare pentru pensionari, care să fie acordate în două tranșe:

1.000 de lei pentru cei cu venituri sub 1.500 de lei;

800 de lei pentru cei cu venituri între 1.501-2.000 de lei;

600 de lei pentru cei cu venituri între 2.001- 3.000 de lei;

De acestea ar beneficia 2,8 milioane de pensionari. PSD mai cere și sprijin financiar pentru mame, copiii cu dizabilități și alte categorii vulnerabile. În total, impactul bugetar al măsurilor ar fi de peste 3 miliarde de lei. Potrivit informațiilor Digi24.ro, ministrul Finanțelor le-ar fi transmis social-democraților că bugetul poate suporta doar 1,5 miliarde de lei.

Un prim draft al bugetului. Cine primește cei mai mulți bani

Potrivit unui draft intrat în posesia Digi24.ro (poate fi consultat pe larg AICI), ministerele care vor primi cei mai mulți bani sunt, în ordine, Munca, Educația, Apărarea, Transporturile, Internele, Sănătatea și Dezvoltarea. Cele mai multe vor primi mai puțini bani față de anul trecut, în timp ce bugetul Înaltei Curți este dublu față de anul trecut. Proiectul poate suferi, însă, modificări în urma deciziilor din Coaliție.

Ministerul Muncii - 57, 7 miliarde de lei (față de 60,6 miliarde de lei în 2025);

Ministerul Educației - 57, 3 miliarde de lei (față de 60,2 miliarde de lei în 2025);

Ministerul Apărării - 44 miliarde de lei (față de 36,8 miliarde de lei în 2025);

Ministerul Transporturilor - 37,4 miliarde de lei (față de 43, 2 miliarde de lei în 2025);

Ministerul Afacerilor Interne - 34,7 miliarde de lei (față de 33 miliarde de lei în 2025);

Ministerul Agriculturii - 25,9 miliarde de lei;

Ministerul Sănătății - 22 miliarde de lei (față de 23, 6 miliarde de lei în 2025);

Ministerul Dezvoltării - aproximativ 19 miliarde de lei (față de 21,2 miliarde în 2025);

Ministerul Fondurilor Europene - 11,9 miliarde de lei;

Ministerul Mediului - 5,7 miliarde de lei;

Ministerul Energiei - 5,6 miliarde de lei;

Serviciul Român de Informații – 5,1 miliarde de lei;

Ministerul Justiției - 4,1 miliarde de lei;

Ministerul Economiei - 3,3 miliarde de lei;

Ministerul Afacerilor Externe - 1,6 miliarde de lei;

Serviciul de Telecomunicații Speciale – 1,4 miliarde de lei;

Serviciul de Informații Externe – 802 milioane de lei;

Serviciul de Pază și Protecție – 406 milioane de lei;

Potrivit schiței de buget, Înalta Curte de Casație și Justiție va primi de două ori mai mulți bani în acest an față de alocările din 2025: 7,5 miliarde de lei este suma discutată în acest an, în timp ce suma acordată anul trecut a fost de aproximativ 3,4 miliarde de lei.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) ar urma să primească aproximativ 267 milioane de lei.

Bani pentru pensii și sănătate

Casa Națională de pensii publice - 158 miliarde de lei;

Casa Națională de asigurări de sănătate - 82,6 miliarde de lei;

Documentul mai arată că Administrația Prezidențială ar urma să primească 103 milioane de lei în acest an, pentru Senatul României 247 de milioane de lei, iar pentru Camera Deputaților aproximativ 550 de milioane de lei. În schimb, Secretariatul General al Guvernului ar primi 2,6 miliarde de lei.

