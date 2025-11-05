Live TV

Video Un baron PSD amenință că scoate minerii în stradă împotriva lui Bolojan: „Să-i arătăm că Guvernul nu e Oradea”. Reacția PNL

Data actualizării: Data publicării:
Premierul Ilie Bolojan.
Premierul Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea
Din articol
Reacția PNL Bolojan, chemat de PSD să dea explicații în Parlament

Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurenţiu Nistor, i-a cerut lui Sorin Grindeanu să îl oprească pe premierul Ilie Bolojan „să taie excedentele bugetare ale primăriilor”, sugerând inclusiv ruperea Coaliției. „Împreună cu minerii, și cu toți primarii din județ, putem să-i demonstrăm lui Bolojan că Guvernul nu e Oradea”, a amenințat acesta, în cadrul unei conferințe a organizației județene a PSD.

Nistor i-a propus lui Grindeanu inclusiv ieșirea de la guvernare, dacă e nevoie pentru a-l „opri” pe Bolojan.

„Domnule președinte, opriți-l pe acest Bolojan să taie excedentul bugetar de la primării. Primarii au pus rezerve ca să ter­mine investițiile la anul, dacă nu au reușit în acest an. Și acum vine Ilie Bolojan și ne spune că se taie acest fond. Opriți-l! Vă cer, dacă este cazul, să ieșim și de la guvernare pentru această lucrare diabolică pe care vrea să o facă premierul.

Dacă e nevoie și primarii pot face grevă. Și chemăm și minerii. Împreună cu minerii, cu liderul de sindicat, care este și el în sală aici, și cu toți primarii din județ putem să-i demonstrăm lui Bolojan că Guvernul nu este Oradea și nici județul Bihor! Se laudă cu ce a făcut în județul Bihor? Dar când a luat bani cu sacii pentru Bihor, guvernul a fost bun că i-a dat?”, i-a spus Nistor lui Grindeanu, într-un discurs la Conferința Extraordinară a organi­zației județene Hunedoara a PSD, de vineri.

Laurențiu Nistor, care este președinte PSD Hunedoara, a devenit celebru în august pentru că îl amenința pe Ilie Bolojan că îi scoate în stradă pe oamenii cu dizabilități din județ ca să strige „dați-ne de mâncare”.

„Este o problemă deosebită la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara. Nu mai avem bani să le asigurăm mâncarea și medicamentele. Am vorbit și cu premierul, am vorbit și cu ministrul Muncii și le-am spus că de la 1 septembrie vom face grevă. O să îi scoatem pe toți 1.300 și ceva de oameni cu dizabilități, bătrâni, copii”, declara atunci Nistor.

Reacția PNL

În replică, senatorul PNL Călin Petru Marian a scris într-un mesaj pe rețele sociale că minerii nu sunt arme politice și a denunțat derapajul baronului PSD. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Minerii nu sunt arme politice! Derapaj extrem de grav al președintelui PSD Hunedoara, Laurențiu Nistor! De la tribuna Conferinței Județene a PSD, președintele PSD al Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a amenințat că va scoate minerii în stradă împotriva premierului Ilie Bolojan.

Este inacceptabil ca, în 2025, un lider politic să invoce din nou spiritele întunecate ale anilor ’90, când minerii au fost folosiți ca masă de manevră în jocurile politice ale regimului Ion Iliescu, coleg de partid cu Laurențiu Nistor. Acele momente au lăsat răni adânci în societatea românească și o pată nedreaptă asupra unei categorii de oameni care merită respect, nu manipulare. Cer clasei politice să lase minerii în pace!

Să nu mai încerce nimeni să transforme acești oameni bravi, demni și greu încercați în instrumente de presiune sau marionete electorale. Minerii lucrează în cele mai grele condiții, își câștigă existența cu trudă și merit, iar statul român are datoria să îi sprijine, nu să îi folosească.
Laurențiu Nistor demonstrează că nu a înțeles nimic din istorie. Trăiește încă în trecut și perpetuează un mod toxic de a face politică. Astfel de amenințări sunt inadmisibile într-o Românie europeană, democratică și responsabilă”, a scris acesta pe Facebook. 

Bolojan, chemat de PSD să dea explicații în Parlament

Sorin Grindeanu a precizat, la Deva, că solicitarea ca pre­mierul Ilie Bolojan să vină în faţa Parlamen­tului a fost formulată în contextul în care România are nevoie de o strategie pentru a-şi păstra nivelul de securitate, după anunţul SUA de redimensionare a trupelor ameri­cane staţionate în ţara noastră.

Și AUR l-a chemat pe premier în Parlament luni, cerându-i să ofere detalii despre execuția bugetară pentru finalul acestui an, bugetul pe 2026 și pregătirile pentru sezonul de iarnă, în contextul scumpirii energiei electrice.

Bolojan nu a dat curs invitațiilor, motivând că programul lui este foarte încărcat. Guvernul a transmis într-un comunicat că premierul va solicita reprogramarea pentru o zi „care să permită armonizarea agendelor”.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
2
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
primar in calduri
3
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
Sulf industrial granule
5
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Digi Sport
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Blocaj bugetar în Statele Unite. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Blocajul bugetar guvernamental din Statele Unite a devenit cel mai...
Sigla Directiei Nationale Anticoruptie, in Bucuresti, vineri 26 februarie 2016.
„A mers la Bolojan degeaba”. Rețele de politicieni, rezerviști și...
BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - CONFERINTA - ROMANIA SI OCDE - 2
Radu Burnete, despre responsabilitatea României în NATO: „La masa...
Călin Georgescu.
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care...
Ultimele știri
Alexandru Rogobete anunţă că se lucrează la o platformă digitală pentru feedback de la angajaţii din sistemul medical şi pacienţi
Un nou proces privind moartea lui Diego Maradona, stabilit pentru 17 martie 2026
UE pregătește noi restricții pentru ruși. Vize Schengen cu intrare unică și excepții limitate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
mircea abrudean mark rutte
Mark Rutte, întâlniri cu președinții Senatului și Camerei Deputaților. „România este o țară sigură, protejată de Alianță”
deputat
„Sunt de principiu să ne facem plăcerile”. Cum explică un deputat PSD lipsa bolidului de peste 100.000 de euro din declarația de avere
mark rutte ilie bolojan
Mark Rutte s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Ce i-a spus premierul secretarului general al NATO
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan, mesaj după decesul lui Emeric Ienei: „De numele său se leagă momente memorabile ale fotbalului românesc”
ID71311_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Liviu Dragnea îl acuză pe Sorin Grindeanu că minte legat de invitarea sa la Congresul PSD: „Există riscul să vorbesc membrilor”
Partenerii noștri
Pe Roz
Miss Universe, radicală când organizatorul concursului i-a spus unei concurente "Nu ți-am dat dreptul să...
Cancan
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Fanatik.ro
Cel mai mare sportiv român din istorie. Topul în care Gheorghe Hagi e pe 2, iar David Popovici abia al 5-lea...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Ana Bogdan face senzații pe internet! Cum s-a fotografiat celebra jucătoare de tenis. Antrenorul Darren...
Adevărul
Cum s-au infiltrat rușii în Pokrovsk și au preluat controlul din interior: „Nu mai știm cine e civil și cine...
Playtech
După câți ani trebuie schimbată centrala termică. Semnele care arată că e timpul pentru una nouă
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi Sport
FCSB a trimis o solicitare la UEFA, după moartea lui Emeric Ienei
Pro FM
Dua Lipa este „cea mai frumoasă femeie din lume”. Logodnicul ei, un actor în vogă la Hollywood, dezvăluie...
Film Now
Jennifer Lawrence rupe tăcerea despre scenele nud din Die My Love: „Sarcina a eliminat toată anxietatea”
Adevarul
Compozitorul Horia Moculescu, internat în stare gravă la ATI. Medicii de la „Matei Balş” spun că starea sa de...
Newsweek
DOCUMENT Care e cea mai mare creștere de pensie de la Mica Recalculare? Cât a muncit pensionarul?
Digi FM
Oana Roman s-a trezit cu polițiști la ușă, după o plângere făcută de câțiva oameni de pe internet: "Numele...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Prietenia lor se întinde pe decenii. Johnny Depp și Al Pacino au făcut atmosferă pe covorul roșu la premiera...
UTV
Dana Nălbaru, fosta solistă Hi-Q, revine în muzică. Noua piesă e compusă „din dragoste pentru Dumnezeu”