Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurenţiu Nistor, i-a cerut lui Sorin Grindeanu să îl oprească pe premierul Ilie Bolojan „să taie excedentele bugetare ale primăriilor”, sugerând inclusiv ruperea Coaliției. „Împreună cu minerii, și cu toți primarii din județ, putem să-i demonstrăm lui Bolojan că Guvernul nu e Oradea”, a amenințat acesta, în cadrul unei conferințe a organizației județene a PSD.

Nistor i-a propus lui Grindeanu inclusiv ieșirea de la guvernare, dacă e nevoie pentru a-l „opri” pe Bolojan.

„Domnule președinte, opriți-l pe acest Bolojan să taie excedentul bugetar de la primării. Primarii au pus rezerve ca să ter­mine investițiile la anul, dacă nu au reușit în acest an. Și acum vine Ilie Bolojan și ne spune că se taie acest fond. Opriți-l! Vă cer, dacă este cazul, să ieșim și de la guvernare pentru această lucrare diabolică pe care vrea să o facă premierul.

Dacă e nevoie și primarii pot face grevă. Și chemăm și minerii. Împreună cu minerii, cu liderul de sindicat, care este și el în sală aici, și cu toți primarii din județ putem să-i demonstrăm lui Bolojan că Guvernul nu este Oradea și nici județul Bihor! Se laudă cu ce a făcut în județul Bihor? Dar când a luat bani cu sacii pentru Bihor, guvernul a fost bun că i-a dat?”, i-a spus Nistor lui Grindeanu, într-un discurs la Conferința Extraordinară a organi­zației județene Hunedoara a PSD, de vineri.

Laurențiu Nistor, care este președinte PSD Hunedoara, a devenit celebru în august pentru că îl amenința pe Ilie Bolojan că îi scoate în stradă pe oamenii cu dizabilități din județ ca să strige „dați-ne de mâncare”.

„Este o problemă deosebită la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara. Nu mai avem bani să le asigurăm mâncarea și medicamentele. Am vorbit și cu premierul, am vorbit și cu ministrul Muncii și le-am spus că de la 1 septembrie vom face grevă. O să îi scoatem pe toți 1.300 și ceva de oameni cu dizabilități, bătrâni, copii”, declara atunci Nistor.

Reacția PNL

În replică, senatorul PNL Călin Petru Marian a scris într-un mesaj pe rețele sociale că minerii nu sunt arme politice și a denunțat derapajul baronului PSD.

„Minerii nu sunt arme politice! Derapaj extrem de grav al președintelui PSD Hunedoara, Laurențiu Nistor! De la tribuna Conferinței Județene a PSD, președintele PSD al Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a amenințat că va scoate minerii în stradă împotriva premierului Ilie Bolojan.

Este inacceptabil ca, în 2025, un lider politic să invoce din nou spiritele întunecate ale anilor ’90, când minerii au fost folosiți ca masă de manevră în jocurile politice ale regimului Ion Iliescu, coleg de partid cu Laurențiu Nistor. Acele momente au lăsat răni adânci în societatea românească și o pată nedreaptă asupra unei categorii de oameni care merită respect, nu manipulare. Cer clasei politice să lase minerii în pace!

Să nu mai încerce nimeni să transforme acești oameni bravi, demni și greu încercați în instrumente de presiune sau marionete electorale. Minerii lucrează în cele mai grele condiții, își câștigă existența cu trudă și merit, iar statul român are datoria să îi sprijine, nu să îi folosească.

Laurențiu Nistor demonstrează că nu a înțeles nimic din istorie. Trăiește încă în trecut și perpetuează un mod toxic de a face politică. Astfel de amenințări sunt inadmisibile într-o Românie europeană, democratică și responsabilă”, a scris acesta pe Facebook.

Bolojan, chemat de PSD să dea explicații în Parlament

Sorin Grindeanu a precizat, la Deva, că solicitarea ca pre­mierul Ilie Bolojan să vină în faţa Parlamen­tului a fost formulată în contextul în care România are nevoie de o strategie pentru a-şi păstra nivelul de securitate, după anunţul SUA de redimensionare a trupelor ameri­cane staţionate în ţara noastră.

Și AUR l-a chemat pe premier în Parlament luni, cerându-i să ofere detalii despre execuția bugetară pentru finalul acestui an, bugetul pe 2026 și pregătirile pentru sezonul de iarnă, în contextul scumpirii energiei electrice.

Bolojan nu a dat curs invitațiilor, motivând că programul lui este foarte încărcat. Guvernul a transmis într-un comunicat că premierul va solicita reprogramarea pentru o zi „care să permită armonizarea agendelor”.

