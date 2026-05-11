Exclusiv „Un cocktail toxic”. Ilie Bolojan explică cele două mari greșeli PNL-PSD din trecut care nu mai trebuie repetate: Le-am valida din nou

Siglele PNL și PSD. Foto colaj: Inquam Photos

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, în exclusivitate la Digi24, că PNL nu mai trebuie să facă o coaliție cu PSD în această perioadă, ca să nu fie repetate niște „greșeli care au fost făcute în ciclul electoral trecut”.

Ilie Bolojan a declarat că liberalii au făcut „două greșeli mari, din punct de vedere politic”, care au dus la situația din prezent.

Prima greșeală e că s-a făcut o coaliție doar pentru funcții și nu pentru buna guvernare. Și a doua greșeală majoră este că am permis capturarea statului prin capturarea unor instituții, a unor companii, în scopul de a extrage rente din administrarea acestora. Faptul că s-a făcut o mare coaliție nu e neapărat o problemă deosebită, dar când partidele care împreună au 60% în Parlament – stânga, dreapta, ipotetic – ajung să facă o mare coaliție, ori este o situație dificilă, în care se adună toate forțele politice - poți să ai o criză, poți să ai un război și așa mai departe - sau există o provocare mare în care trebuie luate niște corecții bugetare importante, cum am fost în această perioadă și e nevoie de toate forțele la masă”, a explicat premierul interimar Ilie Bolojan.

Ce a greșit major coaliția din ciclul 2021-2024 este că n-a făcut aceste reforme. Doar împărțeli de funcții, doar oameni care au stat pe funcții. Nu înseamnă că toți n-au făcut ceea ce trebuie, pentru că s-a încercat și atunci unii au încercat să facă ceva. Dar dacă promiți ceea ce nu poți oferi, deci creezi așteptări care nu pot fi onorate, împrăștii cu bani pe care nu-i ai și pe care îi împrumuți cu dobânzi foarte mari, dacă nu-ți respecți angajamentele electorale, dacă ajung pe posturi oameni nepotriviți înseamnă că e doar o coaliție pentru funcții și asta n-a fost bine. Când ești într-o astfel de coaliție, trebuie să faci bună guvernare, să livrezi”, a mai completat Bolojan.

A doua eroare majoră pe care am făcut-o, pe care au făcut-o partidele de atunci, pentru că n-am fost în această situație, a fost capturarea acestor instituții. Au ajuns oameni trimiși de grupuri de decizie din partidele politice sau din clientela lor politică să ocupe instituții importante, să-și creeze contracte care să îi protejeze, să-i betoneze pe acele poziții și numirea lor a fost o formă de recompensă pentru aceștia și nu pentru a livra, nu o provocare pentru a administra mai bine, pentru a reduce subvenții, pentru a fi eficientiza cheltuieli și pentru a îmbunătăți serviciile acestor companii. Și în felul acesta asta a fost un cocktail toxic, cele două lucruri prin care am avut acest vot antisistem puternic în 2024, inclusiv în 2025”, a subliniat șeful interimar al Guvernului.

Dacă am face aceeași greșeală, și cât timp sunt președintele PNL, constatând cum au evoluat lucrurile în 2025, în a 2-a jumătate a anului și în 2026, când Partidul Social Democrat, deși avea o mare responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat până atunci, avea obligația morală față de români să stea în guvernare și să îndreptăm ceea ce s-a stricat, a mințit în această perioadă, a fugit de răspundere, a sabotat din interior măsurile de reformă și am ajuns în situația în care nu te mai poți baza pe ei.... Dacă ne-am întoarce din nou într-o guvernare, n-am face decât să validăm o astfel de teză”, a subliniat Ilie Bolojan, în direct la Digi24.

