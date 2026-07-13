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Un consilier local AUR ar fi încercat să fraudeze bacalaureatul, pe care l-a picat. „Au trecut niște ani și mai trebuie pregătire”

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Foto: GettyImages
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Este anchetă a poliției după ce un consilier local AUR ar fi încercat să fraudeze examenul de bacalaureat. Dosarul a fost deschis după ce au apărut acuzații că alesul ar fi intrat în sala de examen cu un echipament pe care l-ar fi folosit pentru răspunsuri.

Consilierul AUR Nicolae Milică a fost desemnat și membru în Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității la un colegiu din Motru.

Liderul partidului AUR din municipiul Motru a picat examenul de bacalaureat. Bărbatul susține că este prima dată când a susținut examenul și că era nepregătit. Mai mult decât atât, acesta nu vede nicio problemă în faptul că nu a reușit să promoveze examenul maturității la vârsta de 39 de ani.

Potrivit surselor Digi 24, bărbatul a picat două dintre probe, iar la una dintre ele a reușit să obțină puțin peste nota 1. Potrivit acelorași surse, nu au fost sesizate incidente pe perioada desfășurării probelor la examenul de bacalaureat ci, ulterior, o persoană a depus mai multe sesizări, atât la poliție, cât și la Inspectoratul Școlar Județean.

În acest moment sunt două anchete, atât cea a polițiștilor, cât și cea a inspectorilor școlari, care trebuie să stabilească ce s-a întâmplat cu exactitate acolo și dacă a încercat sau nu consilierul local din partea AUR să fraudeze examenul de bacalaureat.

Lipsa diplomei de bac nu l-a împiedicat pe Milică să dețină mai multe funcții în administrația publică locală. El este consilier local în municipiul Motru și face parte din Comisia de Asigurare a Calității în cadrul unui colegiu din Motru.

Nicolae Milică, consilier local în Motru: „Nu am dat niciodată. A fost pentru prima dată când am susținut examenul de bacalaureat. Ce rău în asta? Au trecut niște ani și e clar că mai trebuie pregătire”, a fost justificarea lui.

Reporter: Deci recunoașteți că nu v-ați pregătit suficient, probabil?

Nicolae Milică, consilier local în Motru: Da.

Editor : M.B.

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