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„Un demers consistent și ambițios”. Luca Niculescu laudă campania lui Dacian Cioloș pentru șefia Francofoniei

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Le président français Emmanuel Macron lors de la séance de clôture du 19ème sommet de la Francophonie au Grand Palais à Paris
Organizația Internațională a Francofoniei. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Premierul Luca Niculescu a transmis, luni, că Dacian Cioloş a făcut o campanie consistentă şi ambiţioasă pentru funcţia de secretar general al Francofoniei, demersul fiind construit în jurul unei viziuni care a pus în prim-plan rolul Francofoniei în promovarea păcii, dezvoltării economice şi incluziunii.

„Campania lui Dacian Cioloş pentru funcţia de secretar general al Francofoniei a fost un demers consistent şi ambiţios, construit în jurul unei viziuni care a pus în prim-plan rolul Francofoniei în promovarea păcii, dezvoltării economice şi incluziunii, cu o atenţie specială acordată femeilor şi tinerilor”, a transmis, luni, premierul Luca Niculescu.

Acesta apreciază că, prin această candidatură, România a transmis un mesaj puternic despre angajamentul său faţă de valorile Francofoniei şi faţă de consolidarea parteneriatelor cu statele membre.

„Îi mulţumesc lui Dacian Cioloş pentru efortul susţinut, determinarea şi seriozitatea cu care a reprezentat România în această campanie, precum şi echipei Ministerului Afacerilor Externe şi tuturor celor care au contribuit, cu profesionalism şi dedicare, la acest efort diplomatic. România va continua să îşi consolideze prezenţa şi rolul activ în organizaţiile internaţionale”, a adăugat premierul.

Cele 53 de state şi guverne membre cu drepturi depline nu au putut ajunge la un consens privind desemnarea unuia dintre cei patru candidaţi aflaţi în cursă pentru funcţia de secretar general al Francofoniei. În această situaţie, Louise Mushikiwabo, care deţine funcţia în prezent, va conduce încă un an.

Dacian Cioloş, candidatul României pentru funcţia de secretar general, a afirmat că este o zi foarte tristă, care riscă să lase urme adânci pe care încă nu le putem anticipa”.

Preşedintele Nicuşor Dan apreciază că Dacian Cioloş a făcut o campanie foarte bună, iar această candidatură a arătat că avem capacitatea, abilitatea şi cunoştinţele pentru a desfăşura campanii de anvergură internaţională.

Editor : Ș.R.

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