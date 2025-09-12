Live TV

Un deputat a aflat șocat că la Parlament cărțile de vizită sunt făcute cu foiță de aur. „Se decontează pe protocol”

Data publicării:
carte de vizita cu foita de aur
Carte de vizită cu fiuță de aur. Foto? Facebook/Radu Mihaiu

Radu Mihaiu, preşedintele USR al Comisiei de IT din Camera Deputaţilor, s-a declarat „șocat” după ce a văzut cât costă 100 de cărți de vizită comandate la Parlament. Prețul ar fi motivat de faptul că acestea se fac cu foiță de aur, banii fiind decontați „pe protocol”.

„Azi am fost un pic șocat. Având destul de multe întâlniri în calitate de președinte al Comisiei de Tehnologia Informației cu diverși actori din industrie, am primit o grămadă de cărți de vizită. Eu nu am de obicei cărți de vizită fizice, prezint QR code-ul de pe telefon și totul se salvează mult mai rapid, electronic, fără hârtii inutile și cărți de vizită care sfârșesc printr-un sertar”, a scris Mihaiu pe Facebook.

Deputatul spune că după ce a văzut că inclusiv actorii mari din industria IT au cărți de vizită fizice s-a gândit să își comande și el la Parlament, gândindu-se că poate are nevoie vreodată.

„Am cerut de la comisie o ofertă pentru un set de 100 de cărți de vizită. Azi mi-a venit oferta: 310 lei, se decontează pe protocol. Trei sute zece. Lei. Am verificat rapid pe piața liberă, prețurile sunt între 50 și 100 de lei, în funcție de calitate”, a ținut să sublinieze acesta.

Radu Mihaiu povestește apoi că în cabinetul parlamentar au început glumele: „cu foiță de aur ca să nu facă domnii parlamentari alergie”.

Deputatul a întrebat la Parlament de ce costă așa de mult, iar răspunsul a fost „absolut șocant”: „cărțile de vizită chiar se fac cu foiță de aur. De aia costă 310 lei setul, că sunt cu foiță de aur”.

„Câteodată, realitatea bate gluma. Cred că rămân la cartea de vizită electronică”, încheie Radu Mihaiu postarea.

Editor : Liviu Cojan

