Un deputat a demisionat din grupul PSD pentru a trece la PNL. Inițial, a fost ales pe listele partidului Dianei Șoșoacă

Deputatul Iosif Jianu a anunțat că demisionează din grupul parlamentar al PSD, urmând să se înscrie în tabăra liberalilor. La alegerile parlamentare din 2024, acesta a fost ales pe listele S.O.S România.

„Subsemnatul, losif-Florin Jianu, ales în circumscripţia electorala nr.18 Galaţi, va rog sa luaţi act de faptul că, începând cu data de 20 mai, îmi voi da demisia din Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat si îmi voi continua activitatea ca deputat al Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal”, se arată în solicitarea discutată miercuri de către conducerea Camerei Deputaților.

Deputatul susține că decizia este una „asumată” și vine în contextul în care „România are nevoie de stabilitate, seriozitate și de o voce clară în favoarea parcursului european și euroatlantic al țării noastre”.

„Precizez faptul că nu am fost membru al PSD, ci deputat afiliat acelui grup parlamentar, iar colaborarea avută până acum a fost una instituțională, bazată pe proiecte și pe responsabilitatea față de cetățeni”, a scris acesta pe Facebook.

Iosif Jianu este la primul mandat în Parlament, fiind ales în 2024 pe listele S.O.S România, partidul Dianei Șoșoacă. În luna mai a anului trecut, deputatul a demisionat, iar o lună mai târziu s-a alăturat grupului parlamentar al PSD.

