Un deputat a pierdut lupta cu „Marele uriaș prietenos”, pe care l-a reclamat la OPC. Între timp s-a răzgândit: a citit cartea

Un deputat PSD de Iași a pierdut lupta cu un personaj de ficțiune dintr-o carte pentru copii. În 2015, Marius Ostaficiuc sesiza la Protecția consumatorului faptul că „Marele Uriaș Prietenos” al lui Roald Dahl vorbește agramat și folosește cuvinte inventate, iar asta ar putea să influențeze negativ limbajul copiilor care citesc această carte.

Editura a fost amendată inițial cu 1.000 de lei, dar acum instanța a anulat sancțiunea. Deputatul PSD spune că între timp a înțeles intenția autorului, după ce a citit cartea.

„Demersul meu de atunci a fost unul civic, impulsionat de reacția unor părinți care mi-au semnalat aceste aspecte și mi-au spus: trebuie să faceți ceva. Într-adevăr ar trebui să recunosc acum că, impulsionat de părinți și necitind cartea, nu am avut altceva de făcut decât să mă duc la OPC și să consider că este o greșeală de fapt a editurii și să sesizez pe cei de la Oficiul pentru protecția consumatorilor că în cazul în care s-a făcut o greșeală de traducere din partea editurii să poată să corecteze acest lucru, copiii învățând greșit din această carte”, a spus Ostaficiuc.

„Uriașiul folosea într-adevăr, vorbea agramat pentru că într-adevăr avea o minte de copil și nu se putea exprimă altfel. Dar acest limbaj agramat făcea parte din farmecul poveștii, care ulterior, când am citit cartea, mi-am dat seama că trebuia să fiu mai atent când am acționat impulsionat de părinți.Eu nu am contestat cartea, ci am contestat eventuala traducere a cărții la momentul respectiv, neispirat de altfel”, a adăugat el.

