Deputatul AUR Daniel Ciornei a mers, joi, să protesteze în faţa sediului Primăriei Baia Mare şi a adus cu el o capră, animalul fiind îmbrăcat cu sigla PSD. Parlamentarul a explicat că gestul este „un simbol”, susţinând că PSD a votat „cu două mâini” măsurile de austeritate, iar seara „pozează în apărători au românilor la televiziuni”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Daniel Ciornei, parlamentar ales în judeţul Maramureş, a filmat ineditul protest la care a participat, joi, însoţit de capră. „Dragi români, protestăm în faţa Primăriei Baia Mare!”, spune parlamentarul, care a postat imaginile pe reţelele sociale.

Parlamentarul a explicat că animalul pe care l-a adus este un „simbol” a ceea ce face PSD care face ce îi spun USR şi primul ministru, a „votat cu două mâini” măsurile luate de Guvern, iar seara „la televizor pozează în apărătorii românilor”.

„Am adus acest simbol, o capră, îmbrăcată în culorile celor de la PSD pentru că ei sunt cei vinovaţi că nu şi-au băgat candidatul Marcel Ciolacu în turul doi şi au dat pur şi simplu foc la ţară. Toate ce se întâmplă astăzi în România (...) taxe şi impozite mai mari, au pus biruri până şi la mame şi la persoanele cu handicap doar pentru că ei au dat foc la ţară şi au anulat alegerile.

Nici până în ziua de astăzi nu avem un răspuns de ce au anulat alegerile. Asta simbolizează astăzi PSD, cel mai mare clan cu sinecuri şi membri de partid. Ei vor face tot ce le dictează cei de la USR şi premierul Bolojan dar pozează seara în apărători au românilor la televiziuni, că ei se opun. Nu, nu se opun, într-un an de zile nu s-au opus la nicio măsură!”, a spus Ciornei.

Daniel Ciornei este de părere că trebuie pusă „presiune pe cei de la PSD să accepte să iasă de la guvernare şi să pună capăt măsurilor anti-româneşti”.

Internauții nu au răspuns pozitiv la gestul deputatului AUR. Printre comentariile la postare se numără: „Cu ce este de vină bietul animal?”; „În afară de circ mai știți să faceți ceva ,sunteți penibil”; „Deputatul Ciornei, cu capra în lesă, este exact imaginea eșecului acestui partid de oportuniști”; „Ești de un ridicol greu de descris”; „Ești deputat și te comporți așa? Mi-ar fi rușine să spun că reprezinți un județ!”; „Penibil e puțin spus”.

Editor : C.L.B.