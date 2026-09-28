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Un deputat AUR susține că a finalizat un raport privind anularea alegerilor: „Am pus cap la cap piesele acestui puzzle”

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aur inquam george calin
Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Deputata AUR acuză „un asasinat al democraţiei”

Parlamentarul AUR Laura Gherasim, preşedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii din Camera Deputaţilor, anunţă că a finalizat un raport privind anularea alegerilor prezidenţiale din 2024, precizând că documentul va fi prezentat în zilele următoare. „Am pus cap la cap piesele acestui puzzle”, susține aceasta.

„Am studiat documentele, am vorbit cu oamenii, am ascultat, am pus întrebări, am citit, am pus cap la cap piesele acestui puzzle (...) şi, astăzi, vă pot spune că raportul este finalizat”, afirmă Laura Gherasim într-un mesaj postat pe Facebook.

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Deputata precizează că demersul său a pornit de la întrebările privind motivele care au stat la baza anulării scrutinului prezidenţial din 2024 şi susţine că a analizat inclusiv ipoteza potrivit căreia decizia instituţiilor statului ar fi fost justificată de informaţii care nu erau cunoscute public.

„Nu m-am apucat de acest raport ca să demonstrez ceea ce credeam deja, ci ca să aflu dacă m-am înşelat. Am citit şi am cercetat inclusiv cu gândul că, la capătul drumului, s-ar putea să fiu nevoită să spun: da, statul a avut dreptate”, afirmă Gherasim.

Parlamentarul AUR aminteşte că, în ianuarie, a organizat în Parlament, sub titlul „Democraţia la judecată”, cinci zile de dezbateri publice pe această temă. Ea spune că ulterior a încercat iniţierea unei anchete parlamentare, însă demersul nu a întrunit majoritatea necesară.

Deputata AUR acuză „un asasinat al democraţiei”

Laura Gherasim afirmă că raportul final va fi prezentat public în perioada următoare.

„Am ales să caut adevărul acolo unde alţii au preferat să lase uitarea să aştearnă praful, pentru că firea mea ca om nu mi-a dat pace. Am studiat documentele, am vorbit cu oamenii, am ascultat, am pus întrebări, am citit, am pus cap la cap piesele acestui puzzle întunecat şi, astăzi, vă pot spune că raportul este finalizat.

În zilele ce vin, vă voi deschide uşa către acea cronologie dureroasă şi voi aşeza înaintea ochilor dumneavoastră documentele, contradicţiile şi tot ceea ce a rămas ascuns sub vălurile instituţionale, pentru că un cetăţean liber nu trebuie să accepte cuvântul statului ca pe un adevăr absolut. Statul are datoria de a dovedi, iar noi nu putem doar accepta liniştea asta instituţională care a îmbrăcat totul ca pe ceva normal. Voi arata lumii că ceea ce am trăit atunci nu a fost o întâmplare, ci o sentinţă dată voinţei noastre”, susţine deputata AUR.

Gherasim foloseşte în mesaj formulări dure la adresa modului în care au fost anulate alegerile, susţinând că viitoarea prezentare a raportului va demonstra ceea ce ea califică drept un „asasinat al democraţiei”.

„Zilele ce vin vor arăta ceea ce unii dintre noi au presimţit de mult: că în România s-a produs, de fapt, un asasinat al democraţiei”, afirmă ea în finalul mesajului.

 

 

Editor : C.L.B.

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