Live TV

Un deputat cere AEP să blocheze rambursarea cheltuielilor electorale ale AUR

Data actualizării: Data publicării:
sigla AEP autoritatea electorala permanenta
Inquam Photos / Octav Ganea

Deputatul PNL de Iași, Alexandru Muraru, a anunțat că a sesizat oficial Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) cu privire la posibilele încălcări ale legislației privind finanțarea campaniilor electorale de către AUR. Liberalul solicită să fie oprită rambursarea cheltuielilor electorale făcute de partidul condus de George Simion.

„România nu se clădește pe impostură! Sesizarea, transmisă astăzi instituției, solicită oprirea rambursării cheltuielilor electorale ale AUR și declanșarea unei anchete complete, în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Investigațiile publice, completate de informațiile prezentate în sesizare, conturează un tablou alarmant al unei campanii bazate pe muncă neplătită, propagandă mascată și dezinformare finanțată din surse neclare”, a scris Alexandru Muraru, joi pe Facebook.

El acuză că programul de „internship” promovat de AUR este  „o formă de exploatare politică a tinerilor” și „ar fi fost folosit pentru activități electorale ilegale, inclusiv pentru operarea unui call center și producerea de conținut politic, acțiuni interzise și nedeclarate conform legii”.

Citește și: Un deputat cere arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „A executat din nou, public, salutul legionar”

„Mai mult, campania online a AUR, desfășurată pe platforme precum TikTok și Facebook, a implicat cheltuieli de propagandă electorală neraportate, printr-o rețea informală de conturi false, pagini anonime și „site-uri fantomă”. Aceste mecanisme au fost folosite pentru a manipula opinia publică și a induce în eroare alegătorii în timpul campaniei electorale, inclusiv prin campanii de dezinformare despre alți candidați”, a completat Muraru.

Deputatul PNL consideră că „România nu mai poate tolera o formațiune care își clădește capitalul electoral pe minciună, fanatism și încălcarea legii”.

„AUR nu este un partid antisistem, este un partid antistat. Când transformi tinerii în instrumente de propagandă, când folosești resurse publice în scop electoral și când manipulezi opinia publică prin campanii de dezinformare finanțate netransparent, nu ești un actor democratic – ești un pericol pentru democrație. Solicit Autorității Electorale Permanente să acționeze cu toată fermitatea și să oprească rambursarea oricărei sume provenite din cheltuieli ilegale. Legea trebuie să fie aceeași pentru toți – și pentru cei care țipă cel mai tare despre patriotism”, a conchis președintele PNL Iași.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
bani-lei-1536x866
3
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
mana introduce card in atm, close up
4
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite...
ben hodges profimedia-0478130954
5
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
Arestați pe loc: un cuplu a blocat ambulanța aflată în misiune și a agresat personalul medical!
Digi Sport
Arestați pe loc: un cuplu a blocat ambulanța aflată în misiune și a agresat personalul medical!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
agricol procesatori ilie bolojan guvern
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului: „În principiu, salariul minim nu...
carmen dan
Surse: Sora fostei ministre de Interne Carmen Dan, săltată de...
BUCURESTI - PRIMA ZI DE SCOALA - 2016
O învățătoare a avut în septembrie un salariu mai mic cu 700 de lei...
Florești, județul Cluj.
Ce comune din România ar putea să devină municipii. Zeci de orașe...
Ultimele știri
Polonia susține că presupușii sabotorii ai Nord Stream nu ar trebui să fie urmăriți penal. Care sunt motivele
Modificările la Ordonanţa 52 au fost amânate pentru săptămâna viitoare. Dogioiu: „Nu a fost absolut niciun scandal”
Încă un sector din Transalpina se închide din cauza ninsorilor și a viscolului. Anunțul CNAIR
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - AUR - CONFERINTA - 7 IUL 2025
AUR anunță că sesizează CCR împotriva Legii pensiilor private: „Guvernul fură banii românilor din pilonul II și III”
ninel peia si cibu ruxandra, colaj
Ninel Peia, către o senatoare USR: „Mama dvs. a luat prea mult paracetamol când a fost însărcinată”. Ulterior, și-a retras cuvintele
sigla sri de la intrarea in institutie
Reacții din Coaliție la intenția președintelui de a implica SRI în lupta anticorupție. „Nicușor Dan nu este un Băsescu”
olguta vasilescu
Olguța Vasilescu nu crede în sondaje. Ce scor atribuie partidului și cum explică voturile date de electoratul PSD lui George Simion
lia olguta vasilescu vorbeste in conferinta de presa in fata unui panou PSD
Olguța Vasilescu, convinsă de ruperea Coaliției din cauza alegerilor de la București: condiția necesară și comparația cu balada Miorița
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian, dezvăluiri despre căsnicia toxică cu rapperul Kanye West: „Nu mă simțeam în siguranță”
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Fanatik.ro
Incredibil! Noul Șahtior Donetsk va juca în campionatul Rusiei! Cum este posibil așa ceva
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il...
Adevărul
Costul vieții în 2025: cele mai accesibile și cele mai scumpe țări din lume. Cât te costă să trăiești în...
Playtech
Oraşele din România care s-au golit. Aproape 80 de localităţi vor dispărea
Digi FM
Cabiria, fiica de 26 de ani a actriței Maia Morgenstern, despre primele săptămâni ca mamă: „E cel mai frumos...
Digi Sport
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
Pro FM
Nu i-ai mai văzut așa. Andrea Bocelli și Veronica Berti pe skijet, în Miami. Fanii au reacționat imediat: „Un...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Criza foștilor coasigurați: ce pot face românii rămași fără asigurare ca să evite Urgențele
Newsweek
170 lei în plus la pensie la Mica Recalculare. Cum a ajuns la 5.000 lei pensie cu 31 ani contribuiți
Digi FM
O tânără prezentatoare TV din Milano a fost ucisă de iubitul ei de 52 de ani. Cearta ar fi izbucnit după ce...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
UTV
Kim Kardashian a lansat lenjerie intimă cu păr pubian fals. „Să sune cineva la 112”