Deputatul Dumitru Coarnă anunţă că a depus, marţi, la Secretariatul General al Camerei Deputaţilor, solicitarea de înfiinţare a unei comisii parlamentare de anchetă privind posibila utilizare a maşinilor şi personalului SPP pentru transportul invitaţilor la nunta fiicei fostului premier Ilie Bolojan. Preşedintele USR, Dominic Fritz, critică anunţul și spune că atunci „când subiectul poate fi folosit ca armă politică împotriva cuiva, mobilizarea nu mai este o problemă”, amintind că USR cere aceeaşi mobilizare de ani de zile pentru un control civil parlamentar real asupra serviciilor de informaţii.

„Astăzi, 17 noiembrie 2026, am depus la Secretariatul General al Camerei Deputaţilor solicitarea de înfiinţare a unei comisii parlamentare de anchetă privind posibila utilizare a maşinilor şi personalului SPP pentru transportul invitaţilor la nunta fiicei fostului premier Ilie Bolojan”, a anunţat deputatul neafiliat Dumitru Coarnă.



„Vreau să aflăm cine a dispus aceste deplasări, dacă au fost legale şi dacă s-au folosit bani publici în interes privat”, mai spune el.



Coarnă arată că „SPP trebuie să asigure protecţia demnitarilor, nu transportul invitaţilor la evenimente private”.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a reacționat la scurt timp după anunţul privind înfiinţarea unei comisii de anchetă privind posibila utilizare a maşinilor şi personalului SPP pentru transportul invitaţilor la nunta fiicei fostului premier Ilie Bolojan. „Când subiectul poate fi folosit ca armă politică împotriva cuiva, mobilizarea nu mai este o problemă”, spune Fritz, el amintind că USR cere aceeaşi mobilizare de ani de zile pentru un control civil parlamentar real asupra serviciilor de informaţii.

„Coaliţia de guvernare PSD-AUR a găsit rapid 70 de voturi în Parlament să înfiinţeze o comisie de anchetă care să scormonească prin drumurile făcute de SPP weekendul trecut la Bihor. Când subiectul poate fi folosit ca armă politică împotriva cuiva, mobilizarea nu mai este o problemă. USR cere aceeaşi mobilizare de ani de zile pentru un control civil parlamentar real asupra serviciilor de informaţii. Că nu nunta fiicei lui Bolojan e problema (Casă de piatră!), ci faptul că România cheltuie peste 1,5 miliarde de euro anual pe servicii secrete, fără ca ele să dea socoteală nimănui”, spune Dominic Fritz într-o postare pe Facebook.

„Câinele de pază al democraţiei noastre a rămas fără lanţ. De 13 ani, directorul SRI nu a mai venit în Parlament să răspundă la întrebări. De 5 ani, rapoartele anuale ale SRI nu au mai fost dezbătute în plen. PSD tace mâlc, probabil pentru că au prea multe schelete în dulap. Iar AUR e anti-sistem cam cum o pisică de stradă e periculoasă: sâsâie şi zgârie pe toată lumea, dar toarce în poala celui care îi umple castronul”, mai comentează liderul USR.

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Editor : A.P.