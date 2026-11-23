Deputatul neafiliat Mădălin Laurenţiu Făget a anunţat luni că va activa în cadrul grupului parlamentar PSD de la Camera Deputaţilor.

„Vă anunţ pe această cale, dragi colegi, că începând cu data de astăzi voi activa în cadrul grupului parlamentar PSD”, a spus Făget în plenul Camerei Deputaţilor.

Mădălin Laurenţiu Făget este deputat de Constanţa, ales pe listele electorale ale S.O.S. România. El a mai făcut parte şi din grupul Uniţi pentru România, iar până luni a fost deputat neafiliat.

Recent, șase senatori aleşi în Parlament pe listele POT şi S.O.S. România şi-au anunţat, în plenul Senatului, afilierea la grupul Partidului Social Democrat.

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Editor : Sebastian Eduard