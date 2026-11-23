Un deputat ex-SOS a trecut la grupul parlamentar PSD. Șase senatori neafiliați au făcut, recent, aceeași mișcare Data actualizării: 23.11.2026 16:49 Data publicării: 23.11.2026 16:48 Foto: Inquam Photos / Octav Ganea Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Deputatul neafiliat Mădălin Laurenţiu Făget a anunţat luni că va activa în cadrul grupului parlamentar PSD de la Camera Deputaţilor. „Vă anunţ pe această cale, dragi colegi, că începând cu data de astăzi voi activa în cadrul grupului parlamentar PSD”, a spus Făget în plenul Camerei Deputaţilor.Mădălin Laurenţiu Făget este deputat de Constanţa, ales pe listele electorale ale S.O.S. România. El a mai făcut parte şi din grupul Uniţi pentru România, iar până luni a fost deputat neafiliat.Recent, șase senatori aleşi în Parlament pe listele POT şi S.O.S. România şi-au anunţat, în plenul Senatului, afilierea la grupul Partidului Social Democrat.Citește șiUn deputat PSD îşi anunţă demisia din partid, din cauza reformei administrativ-teritoriale vizate de social-democrațiUn senator ex-SOS a trecut la grupul parlamentar PSD. Câți senatori din POT și SOS s-au afiliat până acum la social-democrați Editor : Sebastian Eduard Etichete: parlament constanta camera deputatilor psd pot senat s.o.s romania Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Constantin Toma spune că Marcel Ciolacu a fost „executat” după botezul familiei Simonis... 2 „Made by China” în loc de „made in China”, noua strategie a Beijingului. De ce preferă... 3 Tinerii care vor să salveze o clădire-monument din Băile Herculane, dar nu sunt lăsați de... 4 Washington Post: Putin a fost de acord în privat ca Ucraina să primească garanții de... 5 După codul portocaliu, România va fi lovită de un nou ciclon. Cum va fi vremea la...