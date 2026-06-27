Un deputat liberal îi răspunde Olguţei Vasilescu: „Cei care încearcă să întoarcă PNL în trecut vor avea o surpriză”

Deputatul Ionel Bogdan îi răspunde Liei Olguţa Vasilescu, arătând că PSD a generat această criză prin moţiunea de cenzură depusă alături de AUR şi a aruncat România într-o perioadă de instabilitate pe care o putea evita. El precizează că singurul plan al PSD este să rupă şi să controleze PNL.

„Nu, doamnă Vasilescu.PSD nu a venit cu nicio soluţie. PSD a generat această criză prin moţiunea de cenzură depusă alături de AUR şi a aruncat România într-o perioadă de instabilitate pe care o putea evita”, transmite deputatul PNL, într-o postare pe Facebook.

Ionel Bogdan arată că, după moţiune, singurul plan al PSD a fost să rupă şi să controleze PNL.

„Aţi promis asta propriilor primari şi parlamentari şi exact asta aţi încercat să faceţi. Noi am spus de la început, împreună cu USR şi UDMR: dacă mergeţi pe această cale, nu va mai exista o formulă de guvernare comună. Astăzi ni se spune că vina este a PNL pentru că nu s-a lăsat distrus. Nu. Vina pentru această criză aparţine celor care au provocat-o”, menţionează liberalul.

Ionel Bogdan anunţă că PNL rămâne unit în jurul lui Ilie Bolojan şi al direcţiei de reformă.

„Cei care încearcă şi acum, din interior sau din exterior, să întoarcă partidul în trecut, vor avea aceeaşi surpriză: PNL nu mai este dispus să fie anexă, nici pentru PSD, nici pentru altcineva”, menţionează Ionel Bogdan.

Lia Olguţa Vasilescu a acuzat, sâmbătă, că situaţia de interimat de la Palatul Victoriei este cauzată de „un singur om, fiindcă nu vrea să plece de acolo”. Vasilescu mai spune că PSD este pregătit să intre la guvernare.

Editor : C.L.B.