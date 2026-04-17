Un deputat PNL atacă Armata pentru că i-a trimis ordin de mobilizare: „Le-am spus că sunt parlamentar!”. Reacția MApN

Deputatul Cristian Buican spune că a primit ordin militar de mobilizare în caz de război și critică reprezentanții Armatei pentru că nu au ținut cont că este parlamentar. MApN susține, însă, că procedura a fost una strict de rutină, pentru a fi verificate datele în cazul persoanelor cu statut de rezervist, iar procedura nu reprezintă o mobilizare efectivă.

Deputatul PNL susține că nu ar fi trebuit să primească ordinul de chemare la mobilizare, având în vedere statutul său de parlamentar:

„Astăzi am primit „Ordinul militar de chemare la mobilizare”. Am efectuat stagiul militar cu termen redus în perioada 1985–1986, la o unitate de elită a Armatei Române, am obținut gradul de sublocotenent și sunt mândru de acest lucru. Dacă va fi nevoie, îmi voi apăra țara în serviciul militar și m-aș simți onorat să fac acest lucru.

Totuși, „Ordinul de chemare la mobilizare”, în cazul în care va fi declarată această stare, mă împiedică să-mi exercit mandatul de parlamentar”.

Liberalul mai scrie că militarii din Vâlcea fie „sunt incompetenți”, fie există un plan pentru a nu-și putea exercita mandatul în cazul unei moțiuni de cenzură:

„În aceste condiții, îmi pun următoarele întrebări:

1. Militarii din Vâlcea care mi-au înmânat „Ordinul de chemare la mobilizare” sunt incompetenți?

2. Există un plan — în contextul în care PSD vrea să destabilizeze guvernul și scena politică din România — prin care anumiți parlamentari să fie împiedicați să-și exercite mandatul în cazul unei moțiuni de cenzură sau al unui vot de învestire a unui guvern?”

„Dacă nu mă prezint, risc închisoare 7 ani”

Contactat de Digi24.ro pentru explicații suplimentare, Cristian Buican a declarat că nu a fost vorba despre o simplă chemare de rutină.

„Este vorba despre un ordin de mobilizare în caz de război. Dacă mâine s-ar declara mobilizarea în România, există un termen de 24 de ore în care trebuie să mă prezint la Miercurea Ciuc, altfel risc o pedeapsă cu închisoarea de până la 7 ani. Deci nu este o simplă chemare pentru a stabili date sau alte aspecte administrative, ci un ordin propriu-zis de mobilizare, care, în mod normal, se aplică rezerviștilor. Parlamentarii sunt însă exceptați”, a spus deputatul.

„Contravine legii”

Acesta a mai precizat chiar că i s-a adresat ministrului Apărării:

„Le-am explicat că este un act care contravine legii. M-am adresat domnului ministru pentru a clarifica această situație. Consider că este ilegal să mobilizezi parlamentari. (...) La fața locului le-am spus că sunt parlamentar”.

De ce a fost trimis ordinul de mobilizare

Reprezentanții Ministerului Apărării au transmis, la solicitarea Digi24.ro, că este vorba despre „proceduri administrative obișnuite și actualizarea datelor din evidență, o etapă normală, care nu are legătură cu o mobilizare efectivă”.

„Ulterior, (Cristian Buican n.red) a primit un ordin de chemare la mobilizare, document care se păstrează la livretul militar și care face parte din evidențele legale ale rezerviștilor, fără a însemna că persoana respectivă este chemată în mod concret la activitate”, mai precizează MApN.

În privința faptului că parlamentarii sunt exceptați de la mobilizare, reprezentanții ministerului susțin că evidențele militare încă nu au fost acztualizate, iar structurile Armatei aplică tuturor procedurile standard, urmând ca astfel de situații să fie gestionate ulterior între autorități:

„Legislația prevede mecanisme clare pentru situațiile în care anumite categorii profesionale, inclusiv persoane aflate în funcții publice, au regim specific în caz de mobilizare, acestea fiind gestionate prin comunicare instituțională între autoritățile competente. În lipsa unor actualizări în evidențele militare, structurile teritoriale ale MApN aplică procedurile standard, fără ca aceste demersuri să aibă vreo legătură cu activitatea politică sau parlamentară”.

Ce spune legea

Articolul 26 din Legea 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor prevede, în cazul mobilizării sau concentrării:

„Pe durata exercitării mandatului de parlamentar deputații și senatorii nu pot fi concentrați sau mobilizați”.

