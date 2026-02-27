Un deputat PNL critică numirea lui Viorel Salvador Caragea la Uzina Sadu: „O decizie profund inadecvată”

Deputatul PNL de Iași Alexandru Muraru a reacționat dur după numirea lui Viorel Salvador Caragea la conducerea Uzinei de la Sadu, județul Gorj, considerată de liberal „o decizie profund inadecvată”.

„Numirea lui Salvador Caragea la conducerea Uzinei de la Sadu reprezintă o decizie profund inadecvată, care ridică serioase semne de întrebare privind criteriile de competență și responsabilitate utilizate în acest proces”, a scris Muraru, vineri pe Facebook.

El a subliniat că Uzina de la Sadu este „un obiectiv strategic, cu relevanță directă pentru securitatea națională și pentru industria de apărare” și a atras atenția că „o astfel de poziție nu poate fi tratată ca o recompensă politică și nu poate face obiectul unor experimente administrative”.

Muraru a precizat că, deși a analizat temeiurile oficiale ale numirii, „există totuși obligația (în afara presiunii publice și mediatice) ca aceasta să fi respectat standarde de integritate, pe lângă cele de profesionalism și experiență impuse de importanța funcției”.

Deputatul a avertizat că, „în absența unor justificări clare și convingătoare, această decizie afectează credibilitatea ministerului și transmite un semnal greșit într-un domeniu care reclamă maximă rigoare”.

În final, Muraru a cerut retragerea imediată a lui Caragea din funcție.

„Interesul public și siguranța strategică trebuie să prevaleze în fața oricăror calcule politice. Pe cale de consecință, până la lămurirea oricăror suspiciuni și acuzații, cred că se impune obligația de a corecta imediat această eroare prin retragerea de urgență a domnului Caragea din funcție și numirea unei alte persoane cu experiență profesională solidă și expertiză relevantă în domeniu”, a conchis liberalul.

Ministrul Economiei Irineu Darău l-a numit pe postul de administrator special al fabricii de armament UM Sadu pe Viorel Salvador Caragea, fost comandant al IPJ Gorj, beneficiar de pensie specială. În trecut, Caragea a fost membru USR pentru o zi, dar și un simpatizant al AUR. Într-un răspuns pentru Digi24.ro, ministrul susține că a făcut numirea „ținând cont de studiile și experiența în poliție, inginerie, management și criminalistică”.

