Live TV

Un deputat PNL critică numirea lui Viorel Salvador Caragea la Uzina Sadu: „O decizie profund inadecvată”

Data actualizării: Data publicării:
viorel salvador caragea (1)
Viorel Salvador Caragea. Foto: Deputat PNL, Alexandru Muraru Facebook

Deputatul PNL de Iași Alexandru Muraru a reacționat dur după numirea lui Viorel Salvador Caragea la conducerea Uzinei de la Sadu, județul Gorj, considerată de liberal „o decizie profund inadecvată”.

„Numirea lui Salvador Caragea la conducerea Uzinei de la Sadu reprezintă o decizie profund inadecvată, care ridică serioase semne de întrebare privind criteriile de competență și responsabilitate utilizate în acest proces”, a scris Muraru, vineri pe Facebook.

El a subliniat că Uzina de la Sadu este „un obiectiv strategic, cu relevanță directă pentru securitatea națională și pentru industria de apărare” și a atras atenția că „o astfel de poziție nu poate fi tratată ca o recompensă politică și nu poate face obiectul unor experimente administrative”.

Citește și: Dominic Fritz, despre numirea lui Viorel Caragea la Uzina Sadu: „Toată agitația asta publică este foarte suspectă”

Muraru a precizat că, deși a analizat temeiurile oficiale ale numirii, „există totuși obligația (în afara presiunii publice și mediatice) ca aceasta să fi respectat standarde de integritate, pe lângă cele de profesionalism și experiență impuse de importanța funcției”.

Deputatul a avertizat că, „în absența unor justificări clare și convingătoare, această decizie afectează credibilitatea ministerului și transmite un semnal greșit într-un domeniu care reclamă maximă rigoare”.

Citește și: PSD cere USR să îl retragă pe „pensionarul special” Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu

În final, Muraru a cerut retragerea imediată a lui Caragea din funcție.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Interesul public și siguranța strategică trebuie să prevaleze în fața oricăror calcule politice. Pe cale de consecință, până la lămurirea oricăror suspiciuni și acuzații, cred că se impune obligația de a corecta imediat această eroare prin retragerea de urgență a domnului Caragea din funcție și numirea unei alte persoane cu experiență profesională solidă și expertiză relevantă în domeniu”, a conchis liberalul.

Citește și: Ministrul Apărării explică numirea lui Caragea la fabrica de armament Sadu: „A arestat 17 oameni care furau din uzină”

Ministrul Economiei Irineu Darău l-a numit pe postul de administrator special al fabricii de armament UM Sadu pe Viorel Salvador Caragea, fost comandant al IPJ Gorj, beneficiar de pensie specială. În trecut, Caragea a fost membru USR pentru o zi, dar și un simpatizant al AUR. Într-un răspuns pentru Digi24.ro, ministrul susține că a făcut numirea „ținând cont de studiile și experiența în poliție, inginerie, management și criminalistică”.

Citește și: Reacția Dianei Buzoianu, după numirea controversată făcută de ministrul Economiei la fabrica de armament Sadu

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
firma anaf la intrarea in institutie
1
Guvernul vrea să suspende până la finalul lui 2026 dreptul de a solicita de la ANAF...
steagurile sua si cuba
2
Canada anunță că va acorda „imediat” Cubei 5,8 milioane de dolari sub formă de ajutor...
U.S. President Donald Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un in Hanoi
3
Recunoașterea Coreei de Nord ca putere nucleară, condiția lui Kim Jong Un pentru o...
Starlink elon musk
4
Ce s-a întâmplat după ce Elon Musk a deconectat armata rusă de la rețeaua Starlink
Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău.
5
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea...
A primit o suspendare uriașă, după ce a recunoscut că a trucat meciuri!
Digi Sport
A primit o suspendare uriașă, după ce a recunoscut că a trucat meciuri!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan si mircea rosca de la pnl
Bolojan, despre participarea la o întrunire PNL după ordonanța tăierilor: „Asta doar nişte oameni rău intenţionaţi pot să aprecieze”
traian basescu
Traian Băsescu spune care este singurul lucru pe care îl poate face Nicușor Dan în legătura cu actuala criză din coaliție
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Bolojan, reacție de la Bruxelles după atacul lui Grindeanu: „Nu am avut telefonul la mine”
grindeanu bolojan
Tensiuni în Coaliție: PSD avertizează PNL că susținerea Guvernului Bolojan depinde de bugetul pe 2026
ID323922_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
PNL, reacție la referendumul PSD anti-Bolojan anunțat de Grindeanu: schimbarea premierului este nenegociabilă. Atacuri ale liberalilor
Recomandările redacţiei
dominic fritz
Fritz, replică la atacul lui Grindeanu: „PSD a mai încercat să fie...
Statue of justice,law concept
Când intră în vigoare legea pensiilor magistraţilor. Guvernul face...
Russia Nemtsov Anniversary
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus...
dominic fritz face declaratii
Dominic Fritz, despre numirea lui Viorel Caragea la Uzina Sadu...
Ultimele știri
Spania alertează OMS: Virusul gripei porcine ar putea să se transmită între oameni
Limită de cheltuieli stabilită de Guvern pentru prefecți în 2026: Câți bani pot fi decontați pentru cazare și deplasări
Parlamentul polonez a aprobat împrumuturi de 44 miliarde euro prin programul SAFE. Preşedintele Nawrocki ar putea să se opună prin veto
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O avocată a promis 5.000 $ oricui îi va face cunoștință cu bărbatul vieții ei. Ce s-a petrecut la scurt timp...
Cancan
Dan Bălan a făcut marele anunț, după apariția îngrijorătoare de la ultimul concert: 'Viața mea a luat o altă...
Fanatik.ro
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat o nouă lovitură în afara României. 14 milioane de euro au cheltuit...
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Conducerea lui U Cluj îl taxează pe Gino Iorgulescu pentru vorbele pro FCSB: “O declaraţie neinspirată şi...
Adevărul
Bulgării uriași de aur din Apuseni, irezistibili pentru mineri. Femeia care a ascuns aproape un kilogram de...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Casa pe care Macaulay Culkin a cumpărat-o de la Kiefer Sutherland, vândută pentru o sumă impresionantă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali a anunțat în direct la TV marea lovitură: "100 de milioane de euro!"
Pro FM
Pink, reacție după ce presa americană i-a pus divorțul pe prima pagină: „Le spuneți voi și copiilor noștri?”
Film Now
Când ar putea începe filmările la viitoarea peliculă cu James Bond. Noul favorit pentru rolul agentului 007
Adevarul
Cine este Vlad Marinescu, actorul reținut în ancheta care vizează clubul „The Buddhist” din Capitală, într-un...
Newsweek
Pensionar ajunge la CCR, după ce pensia i-a scăzut cu 1.100 lei. Formula de recalculare ar putea fi schimbată
Digi FM
Obișnuia să facă bani din poze deocheate și să consume droguri, azi stă și citește Biblia: "Este un rău pur...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Christina Applegate, fără ocolișuri despre copilăria în care a fost abuzată: "Între trei și șapte ani a fost...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...