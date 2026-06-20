Un deputat PNL îi cere lui Adrian Veștea să participe la Congresul Extraordinar: „De ce «fugem»? Lăsați delegații să decidă”

Deputatul PNL Ştefan Stoica l-a îndemnat, sâmbătă, pe premierul desemnat Adrian Veştea să participe la Congresului Extraordinar al partidului şi să îşi susţină punctul de vedere, adăugând că nicio instanţă nu poate dicta unui partid politic ce să decidă şi cum să voteze.

„De ce «fugem» de Congres, domnule Veştea? Ne-conflictualul Veştea s-a răzgândit. Nu mai candidează la conducerea PNL, deşi susţinea că are sprijinul majorităţii delegaţilor. În schimb, încearcă să blocheze Congresul pe culoarele tribunalelor. Numai că nicio instanţă nu poate dicta unui partid politic ce să decidă şi cum să voteze. Dacă are integritate şi curaj, aşa cum afirmă, dacă nu doreşte să rupă partidul, domnul Veştea trebuie să vină în faţa celor 2.500 de delegaţi şi să îşi susţină deschis punctul de vedere. Altfel, nu mai vorbim despre un lider politic, ci despre un politician combinagiu, care preferă jocurile de culise în locul confruntării democratice şi al votului delegaţilor”, a scris Ştefan Stoica pe pagina sa de Facebook.

El l-a îndemnat pe Adrina Veştea să meargă în faţa Congresului PNL de duminică: „Haideţi, domnule Veştea! Curaj! Veniţi în faţa Congresului şi lăsaţi delegaţii să decidă. Sau, parafrazându-l pe Ştefan Tipătescu: «Zoe, fii bărbată!»”.

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Consiliul Naţional Extraordinar al PNL a decis, vineri, organizarea Congresului Extraordinar al partidului pentru duminică, ora 12:00, la Romexpo. Decizia a fost adoptată cu majoritate de voturi, şi anume 566 voturi pentru, 97 împotrivă şi 18 abţineri, a anunţat deputatul PNL Ionel Bogdan.

De asemenea, Consiliul Naţional Extraordinar a aprobat, cu 551 de voturi pentru, 128 împotrivă şi 3 abţineri, modificarea Statutului Partidului Naţional Liberal.

Conform unui comunicat al PNL, principalele modificări ale statutului vizează crearea Biroului Permanent Naţional ca structură centrală de conducere şi desfiinţarea BEx, structură dovedită nefuncţională, cu integrarea atribuţiilor BEx în atribuţiile BPN, revenirea la formula de alegere a conducerii PNL pe bază de moţiuni, reducerea numărului de prim-vicepreşedinţi de la patru la unu.

Alte modificări se referă la crearea Comisiei Naţionale pentru Litigii, care va avea ca atribuţii judecarea litigiilor ce rezultă din sancţiunile aplicate membrilor de partid, clarificarea procedurilor de sancţionare a membrilor partidului.

Totodată, Consiliul Naţional Extraordinar a decis că norma de reprezentare pentru Congresul Extraordinar din 21 iunie să fie de 2.500 de delegaţi.

S-a declarat deschisă depunerea de moţiuni pentru Congresul Extraordinar al PNL, cu termen-limită de depunere sâmbătă, ora 17:00.

Premierul desemnat Adrian Veştea, prim-vicepreşedinte al partidului, care solicitase amânarea Congresului pentru săptămâna viitoare, a anunţat că nu va candida la funcţia de preşedinte.

De altfel, 16 parlamentari liberali care fac parte din gruparea lui Veştea au deschis vineri o nouă acţiune la Tribunalul Ilfov, în care au solicitat suspendarea deciziilor luate de BPN al PNL pe 17 iunie, prin care a fost convocat Consiliul Naţional Extraordinar şi Congresul Extraordinar pe 21 iunie. Tribunalul Ilfov a stabilit, însă, pentru data de 3 iulie termenul pentru judecarea cererii.

Editor : Ș.R.