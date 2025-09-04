Un deputat PSD a semnat una dintre moțiunile AUR. Cum explică PSD: E dreptul fiecăruia să facă ce vrea. Vine de la alt partid

Deputatul Dorin Popa, ajuns recent în grupul PSD, după ce anterior fusese ales pe listele POT, a semnat una dintre moțiunile de cenzură depuse de AUR împotriva Guvernului. Este singurul parlamentar din rândul Puterii care semnează inițiativa Opoziției. Contactat de Digi24.ro, liderul de grup al PSD de la Camera Deputaților susține că „e dreptul fiecăruia să facă ce vrea”, dar și că deputatul ar fi cerut ulterior să retragă semnătura pentru că a semnat greșit.

Dorin Popa a semnat doar una dintre cele patru moțiuni depuse de AUR, cea referitoare la reforma propusă de Executiv pentru sistemul de sănătate.

Deși a candidat pe listele POT la alegerile parlamentare de anul trecut, Dorin Popa a demisionat din partid în luna mai a acestui an, acuzând-o pe lidera formațiunii, Anamaria Gavrilă, că l-ar fi amenințat. „Mă ameninţă că o să intru cu capul în gard şi s-ar putea să rămân fără răsuflare“, spunea acesta.

Din iunie, parlamentarul s-a înscris în grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

Cum explică PSD

Ovidiu Ștefan Popa, liderul de grup al deputaților PSD, a explicat pentru Digi24.ro că „e dreptul fiecăruia să facă ce vrea”, dar că deputatul și-ar fi retras ulterior semnătura, crezând că semnează altceva.

„Înțeleg să ar fi semnat și după a făcut cerere de retragere a semnăturii. A intrat în Parlament pe listele altui partid, nu pe listele PSD, s-a afiliat ulterior. E dreptul parlamentarului să semneze o moțiune și să o retragă. Nu am avut o discuție cu dânsul, dar nu are ce să riște că este dreptul fiecăruia să facă ce vrea. Subliniez, nu a candidat pe listele PSD”, a transmis liderul deputaților PSD.

Anterior, Dorin Popa a declarat pentru Hotnew.ro că „a fost o eroare” și nu a știut ce semnează.

